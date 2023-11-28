ستساعدك المقالة التالية: بالضبط كيفية الترويج لمنشور مدونتك على وسائل التواصل الاجتماعي

بالعودة إلى “الأيام الخوالي”، كان أحد مفاتيح النجاح في أن تصبح مدونًا ناجحًا هو نشر منشورات المدونة كلما كان ذلك ممكنًا من الناحية الإنسانية. في كل المجالات تقريبًا، كانت منشورات المدونات اليومية هي القاعدة، وكان الجميع يسعون جاهدين لنشر شيء ما مرة واحدة على الأقل يوميًا. في الواقع، قمت بتشغيل اثنتين من مدوناتي السابقة بهذه الطريقة، وبالتأكيد وجدت أن مشاهدات مدونتي ارتفعت كثيرًا في الأيام التي نشرت فيها مقابل الأيام التي لم أنشر فيها. ولكن إذا كنت تريد حقًا معرفة كيفية الترويج لمدونتك، فهذا ليس التكتيك الأفضل (في رأيي).

في حين أن بعض المجالات لا تزال تزدهر بفكرة نشر منشور مدونة جديد كل يوم، فمن المؤكد أن هذه ليست الطريقة الوحيدة للقيام بالأشياء. في الواقع قد يكون مضيعة كبيرة لوقتك!

جميع الخطوات التي تدخل في إنشاء منشور مدونة جديد يمكن أن تضيف الكثير حقًا! قبل أن تعرف ذلك، تكون قد أمضيت بضع ساعات في العمل على أحدث تحفتك الفنية. فلماذا لا تستفيد من كل هذا الجهد الذي بذلته؟!

اقض 60% من وقتك في إنشاء مشاركة المدونة و40% من وقتك في الترويج لها!

بالنسبة لمنشور مدونتك الجديد التالي، قم بإعداد شيء ما مذهل. قم بإنشاء بعض الرسومات الرائعة، وأضف الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام، ثم ضع اللمسات الأخيرة على نسختك.

ثم قم بالترويج، ثم الترويج، ثم الترويج!

إذا كانت مشاركة مدونتك الجديدة ذات صلة ومثيرة للاهتمام، فإن الزخم الذي تكتسبه من نشرها سوف يستمر لفترة طويلة! الآن، منشور مدونتي الأكثر شعبية تم نشره منذ أشهر! ولكن لأنني بذلت الكثير من الجهد في الترويج له، فإنه لا يزال يكتسب عددًا لا بأس به من المشاهدات كل يوم.

يعد استخدام جميع منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة أفضل طريقة للترويج لمنشور مدونتك الجديد.

جدولة موعد البث المباشر.

أحاول إنشاء منشوراتي مسبقًا ثم جدولتها للنشر في وقت معين كل أسبوع. وقت النشر الخاص بي حاليًا هو يوم الاثنين الساعة 6 صباحًا. يمكنك أن تفعل لك كيفما تريد! ولكن يمكنك توفير الكثير من الوقت عن طريق “المعالجة المجمعة” لمنشورات مدونتك. هذا يعني أنك تقوم بإنشاء مجموعة منها مرة واحدة، ثم تقوم بجدولتها للمستقبل.

قم بمراجعة منشور المدونة هذا الذي كتبه علي لوك على The Write Life لمزيد من النصائح حول ذلك كيفية معالجة منشورات المدونة دفعة واحدة.

نظرًا لأن الهدف هنا هو معرفة كيفية الترويج لمدونتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن اليوم أو الوقت الذي تحدد فيه منشور مدونتك ليس مهمًا. تعتمد هذه الطريقة التي سنتناولها اليوم على بناء زخم طويل الأمد. بالنسبة لمعظم الناس، هذا يجعل وقت النشر غير ذي صلة على الإطلاق. ومع ذلك، إذا كانت مدونتك تحتوي على الكثير من القراء الأسبوعيين، أو الأشخاص الذين يبحثون باستمرار عن منشورات جديدة، فقد يكون وقت النشر المحدد أكثر أهمية بالنسبة لك. لذلك يجب أن يكون هدفك هو معرفة ما هو الأفضل لجمهورك والالتزام بذلك!

جدولة تغريداتك.

كل يوم، لدي 16 تغريدة مجدولة باستخدام Buffer. في اليوم الذي يتم فيه نشر منشور مدونة جديد، ستكون 9 من تلك التغريدات مخصصة للترويج للمنشور الجديد. في اليوم التالي، سيتم ترويج 7 تغريدات لمنشور المدونة الجديد. بالنسبة للأيام الخمسة المتبقية من الأسبوع، ستتم جدولة تغريدتين يوميًا للترويج لأحدث منشور.

في جدول التغريدات اليومي العادي، أقوم أيضًا بإرسال تغريدة واحدة حول منشور قديم. لذا، سيستمر الترويج لكل منشور لي بمعدل مرة واحدة شهريًا، حتى لو مر وقت طويل منذ نشره في الأصل.

للمساعدة في البقاء مطلعًا على هذا النظام، نستخدم جدول بيانات Google Sheets لتتبع كل شيء.

هذه هي الطريقة التي أفعل بها ذلك، ولكن من الواضح أنه يمكنك القيام بما تريد Twitter الترويج كيفما شئت! أقترح استخدام نوع من برامج الجدولة (أنا حقًا أحب Buffer و SmarterQueue). وتأكد أيضًا من تنفيذ نوع من العمليات التي ستساعدك على الترويج لمنشور مدونتك شهرًا بعد شهر، حتى عندما تصبح “قديمة”.

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نشر على الخاص Facebook صفحة بيز

أنا أستعمل SmarterQueue للحفاظ على بلدي Facebook صفحة الأعمال نشطة ومتسقة. لقد قمت بنشر جميع منشورات مدونتي هناك وفقًا لجدول زمني مُعاد تدويره (عادةً واحدة كل يوم). بسيطة جدا! أنا لا أركز كثيرا على بلدي Facebook الصفحة لأغراض تسويقية.

إذا فعلت ذلك، سيكون لدي استراتيجية أكثر تعمقًا مع أنواع مختلفة وفريدة من المنشورات لإشراك جمهوري بشكل أكبر. لكن النشر يوميا من خلال SmarterQueue يسمح للصفحة بأن تبدو نشطة لأي شخص ينظر إليها، دون الحاجة إلى الكثير من الصيانة. هذا مثالي بالنسبة لي!

(إذا كنت تتطلع إلى الاستفادة المجنونة من Facebook الصفحة، لا أستطيع أن أوصي تسويق مولاه Facebook دورة الصفحة أكثر. إنه رائع!)

نشر على Instagram

هذه مهمة رائعة لتعيينها لمساعد افتراضي (استئجار فريقي!).

بمجرد انتهائي من جدولة رسالتي، أقوم بتصميم مربع Instagram- الرسم الأمثل لذلك. ثم أقوم فقط بإضافة هذا الرسم إلى مجلد في Google Drive بحيث يمكن Instagram تعرف الخبيرة في فريقي أنها ستنشرها في المرة التالية التي تصل فيها إلى يوم ترويجي لمنشور مدونة في موقعنا Instagram جدول. من الواضح أنك إذا كنت رائد أعمال منفردًا، فستقوم بهذا الجزء بنفسك!

أنا حقا أحب استخدام جروم باعتبارها المجدول الخاص بي لهذا، لأنها الأداة الوحيدة التي أعرفها والتي ستنشر الصورة مباشرة في خلاصتك.

لأن Instagram مرئي جدًا، أحب الاحتفاظ بخلاصة جذابة وجميلة المظهر. ولهذا السبب، يجب أن أكون صارمًا بشأن الأيام التي أنشر فيها محتوى معينًا. لذلك لا يتم دائمًا الترويج لمشاركات المدونة الجديدة فورا، لكنها عادة ما تخرج في غضون 1-2 أسابيع بعد النشر. ولكن مرة أخرى، الهدف هو طول العمر! لذلك هذا جيد تماما.

مشاركه فى Pinterest

Pinterest هو الخبز والزبدة! هذا هو المكان الذي يحدث فيه السحر حقًا. معظم المهام الترويجية الأخرى التي أقوم بها لمنشورات مدونتي الجديدة تساعد فقط في توليد المشاهدات على الفور. Pinterest يسمح بزيادة زخم حركة المرور بمرور الوقت، حيث يصبح المنشور أكثر شيوعًا.

منذ ذلك الحين لقد بدأت في استخدامه حقًا, Pinterest لقد كان مُحيل حركة المرور رقم 1 الخاص بي! إذا كنت تكافح من أجل زيادة مشاهدات صفحتك الخاصة، فإنني أوصي بشدة بقضاء الكثير من الوقت في ذلك Pinterest. قم بمراجعة المنشور أدناه للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام النظام الأساسي لصالحك.

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شارك على StumbleUpon

مصدر آخر رائع لمشاهدات الصفحة يمكن أن يكون StumbleUpon! تجربتي مع هذه المنصة هي أنه عادةً ما تنتشر إحدى منشوراتي بشكل عشوائي وتتسبب في قدر هائل من المشاهدات على مدار يوم أو يومين، ثم تختفي. في يوم عادي، أحصل على جداً مشاهدات قليلة منهم. ولكن في بعض الأحيان سوف يرتفع الأمر بشكل جنوني، لذلك أعتقد بالتأكيد أنه يستحق العناء!

لإرسال مشاركة مدونتك الجديدة، توجه إلى صفحة إرسال StumbleUpon واملأ النموذج القصير. أوصي أيضًا بإضافة زر StumbleUpon إلى منطقة مشاركة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك لكل مشاركة مدونة. سيؤدي هذا إلى تشجيع الآخرين على مشاركة منشورك أيضًا. ما إذا كانوا يفعلون ذلك أم لا يؤثر بشكل كبير على ما إذا كان منشورك سينتشر “على نطاق واسع” أم لا.

أحد الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار هو أن StumbleUpon لا يريد منك أن تقوم فقط بإرسال الأشياء الخاصة بك. لدي StumbleUpon ملحق متصفح كروم تم تنزيله حتى أتذكر استخدامه عندما أكون في مواقع أخرى، بحيث تظل نسبة الإرسال الخاصة بي حوالي 20:1.

إضافة روابط إلى Facebook مواضيع المجموعة

هذا مصدر رائع آخر لمشاهدات الصفحة بالنسبة لي! أنا أنتمي إلى عدد غير قليل Facebook المجموعات، والمشاركة في بعض مواضيع المشاركة اليومية/الأسبوعية. يمكنك استخدامها لإرسال روابط لأحدث منشورات مدونتك. من المجاملة الشائعة النقر على الروابط الأخرى أثناء تواجدك هناك. في النهاية، يحصل الجميع على بعض وجهات النظر الجديدة!

أحب هذا المورد من مدونة Start a Mom — جدول بيانات في جميع أيام العرض الترويجي لأكثر من 40 مختلفة Facebook مجموعات!

Facebook المجموعات رائعة، لأنه يمكنك استخدامها لجذب العملاء أيضًا! تحقق من هذا المنصب لمعرفة كيفية إعاقة العملاء بشكل أصلي Facebook مجموعات.

إن المفتاح لتعلم كيفية الترويج لمدونتك على وسائل التواصل الاجتماعي هو الاستمرار في توليد المشاهدات باستمرار على المنشورات القديمة. لقد عملت بجد عليهم – لا تدعهم يموتون. قم بتوجيه الأشخاص إلى المنشورات ذات الصلة إذا طرحوا عليك سؤالاً، وقم بجدولة بعض التغريدات لمنشور مضى عليه بضعة أشهر، واستمر في تثبيت تلك الرسومات وإعادة تثبيتها Pinterest!