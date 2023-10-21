ستساعدك المقالة التالية: بايدو وإيباي الصين شريكان

بايدو وإيباي الصين شريكان

قام موقع EachNet، موقع المزادات الصيني التابع لشركة eBay، بتوسيع شراكته مع بايدو، محرك البحث الرائد في الصين.

من نيوزويك:

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم تعزيز بايدو باي بال بيباو، خدمة PayPal في الصين، باعتبارها طريقة الدفع المفضلة على Baidu. في المقابل، ستستخدم eBay EachNet شركة Baidu كمزود البحث الحصري على eBay EachNet.

وتخطط الشركتان أيضًا لتطوير شريط أدوات ذي علامة تجارية مشتركة. ويتوقعون اختبار إعلانات البحث النصية على موقع eBay EachNet في الربع الأول، ويخططون لتنفيذه بحلول الربع الثاني.

يبدو هذا بمثابة خطوة ذكية من كل من eBay و Baidu. وقد تراجعت حصة الصين في السوق منذ دخول تاوباو السوق في عام 2003. ووفقا لدراسة أجراها مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني (CNNIC) في مايو 2006، فقد استحوذ موقع تاوباو على ثلثي السوق.

تاوباو جزء من علي بابا، منصة الأعمال التجارية الرائدة عبر الإنترنت وأيضًا الشركة التي تتحكم في عمليات Yahoo في الصين. كما أنها تمتلك نظام الدفع عبر الإنترنت المنافس أليباي كان هذا أكثر ملاءمة للواقع الصيني حيث أن بطاقات الائتمان لم تنتشر بعد على نطاق واسع والثقة في المدفوعات عبر الإنترنت منخفضة.

إن جعل Paypal Beibao طريقة الدفع المفضلة على Baidu سيفيد موقع eBay China. تحصل بايدو على قناة توزيع رئيسية جديدة لإعلاناتها ومصداقية أكبر في الشارع الدولي.

في الآونة الأخيرة، كانت هناك شائعات مفادها أن شركة eBay China ستغادر البلاد أو تبيع أعمالها في الصين، ومن المحتمل أن تضع هذه الشراكة حدًا لهذه الشائعات.

–

جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، تعيش في شنغهاي، الصين. يمكن العثور على تأملاته عن الحياة على مقاطع الصين