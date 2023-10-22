ستساعدك المقالة التالية: بحث المشروبات المختلطة: قاعدة بيانات المشروبات في Esquire

بحث المشروبات المختلطة: قاعدة بيانات المشروبات في Esquire

تمتلك مجلة Esquire محرك بحث لطيفًا للمشروبات المختلطة التي تقدمها تسمى قاعدة بيانات الشرب. لقد وجدت رابطًا لها هذا الصباح على مدونة ResourceShelf الخاصة بـ Gary Price، حيث يقول أنه يمكن العثور على المشروبات عن طريق المشروبات الروحية، أو الخلاط، أو نوع الزجاج، أو السيناريو. تبدو وظيفة السيناريو مثيرة للاهتمام للغاية، لذا قررت أن ألقي نظرة عليها بنفسي.

عندما يتعلق الأمر بالمشروبات المختلطة، عادةً ما أفضّل الفودكا أو التكيلا كقواعد مفضلة لدي على الجين أو الويسكي (أو الويسكي كما ينطقها غاريت فرينش). الويسكي هو مشروب يتم تناوله بشكل جيد في بار مدخن في الساعة 3 صباحًا، والاستماع إلى ألبوم Rolling Stones Stickey Fingers بأكمله على صندوق الموسيقى وتناول البصل المخلل من المرطبان.

عادة ما يتم طلب المشروبات المختلطة في حشود أو مع أفراد من الجنس الآخر. ومع ذلك، إليك بعض ما وجدته في Esquire.

لذا فإن البحث السريع عن Vodka وSeduction ينتج عنه موسكو Mule، أحد المفضلات لدي في وقت مبكر من المساء، وهو في الأساس فودكا وجينجر آيل، على الرغم من أن Esquire يقترح Ginger Beer على Canada Dry. عند البحث عن مشروبات تحتوي على مشروب الروم، لفت انتباهي مشروب Rum Sidecar باعتباره مشروبًا لطيفًا مع موعد غروب الشمس في الصيف: 2 أونصة من مشروب الروم الذهبي، و2/3 أونصة (4 ملاعق صغيرة) من كوانترو، و2/3 أونصة (4 ملاعق صغيرة) من عصير الليمون.

بعد إجراء المزيد من البحث، يبدو أن Chalino Special يبدو وكأنه مشروب لطيف لأولئك الذين يحبون الحلويات: 3 أوقية تكيلا بيضاء، 1/2 ملعقة كبيرة كريم دي كاسي، 1/2 أوقية عصير ليمون، 1/2 أوقية عصير ليمون، 1/2 ملعقة كبيرة شراب بسيط (سكر)، أو ملعقة صغيرة سكر.

لمزيد من وصفات المشروبات عبر مجلة Equire، قم بمراجعة قاعدة بيانات الشرب الخاصة بهم. (Note: الصفحة مؤطرة وليست صديقة جدًا لمتصفح فايرفوكس)