ستساعدك المقالة التالية: بحث AOL: النمو والتكنولوجيا، اللاعب الرئيسي في عام 2007؟

لقد كنت أقضي صباحي خلال الأسبوعين الماضيين على دراجة صالة الألعاب الرياضية المحلية أو آلات التدريب المتقاطع بعين واحدة ملتصقة بالتلفزيون والأخرى على مؤقت العد التنازلي. في بعض الأيام، تبث أجهزة التلفاز المعلقة من السقف قناة ESPN Sportscenter، مما يجعل تمريني يمر بسرعة كبيرة.

وفي أيام أخرى، أتعرض للتعذيب بأسلوب Alex de Large بأسلوب Ludovico، وأجبر على مشاهدة حلقات Regis & Kelly أو The View… في تلك الأيام يبدو التمرين أطول بكثير.

ما علاقة هذا بالبحث وAOL؟

لقد لاحظت أنه في الأيام التي يخدم فيها نظام التلفزيون Regis & Kelly، في كل استراحة تجارية تقريبًا، أستمتع بعلامة قصيرة من الراحة والراحة، في شكل إعلانات تجارية لبحث AOL.

إن إعلان AOL التجاري موجه نحو الإناث، وربما المتزوجات، والديموغرافيات، ويروج بشكل كبير لبحث AOL، وتطبيق OpenRide، وبحث الوسائط المتعددة – وهو حجر الزاوية في تقنية البحث الخاصة بـ AOL.

بالتأكيد، يتم تشغيل بحث ويب AOL بواسطة Google، ولكن AOL أخذت نتائج Google الأساسية وقامت بتجميع تجربة مستخدم أكثر تعزيزًا للباحثين، مع معلومات AOL ولقطات مدمجة، ويبدو أن الشركة تعتمد على سهولة البحث الجديدة. وزاوية سهولة الاستخدام على شبكة الإنترنت. يقومون بتخطيط رسالتهم الجديدة من إعلاناتهم التليفزيونية على الصفحة Discover.aol.com.

ولكن هل تعلم أيضًا أن AOL قد تكون على وشك الإطاحة بـ MSN / Windows البحث المباشر عن المركز الرابع في مخططات حصة سوق البحث؟

لاري ديجنان من ZDNet (وليست من شركة BottleRocket) اطلعت مؤخرًا على مخططات Nielsen NetRatings وكيف نما بحث AOL بنسبة 11% خلال العام الماضي ليصل إلى 6.2% من حصة سوق البحث. Windows ومع ذلك، انخفض استخدام Live بنسبة 12%، ليصل إلى 8.2% من حصة السوق.

هل AOL على وشك أن تصبح رقم 4 في مجال سوق البحث؟ إذا استمروا في القيام بما يفعلونه فيما يتعلق بتقنيات البحث وفتح شبكات الويب الخاصة بهم والنمو (نعم، لأول مرة منذ فترة طويلة تنمو AOL فعليًا)… فنعم، تصبح AOL أكثر شهرة من Live .com قد يكون حقيقة.

الجدول 1: أفضل 10 موفري بحث لشهر نوفمبر 2006،

مرتبة حسب عمليات البحث (الولايات المتحدة)

عمليات البحث YOY حصة

مزود (000) عمليات البحث عن النمو

بحث جوجل 3,097,838 31% 49.5%

ياهو! بحث 1,518,249 27% 24.3%

ام اس ان/Windows البحث المباشر 515,526 -12% 8.2%

بحث AOL 389,577 11.0% 6.2%

بحث Ask.com 159,586 33% 2.6%

هكذا سوف ياهو تستحوذ على AOL في 2007؟ سأخرج على أحد الأطراف وأقول لا، لكنني أتوقع أن تصبح AOL أكثر من مشغل ويب وبحث رئيسي في عام 2007، خاصة إذا كانت حملاتها الإعلانية الحالية وفتحات محتواها تؤدي إلى المزيد من اعتماد المستخدم لنظام AOL.

إذا كان هناك أي شيء، فتوقع أن تكون AOL قصة نجاح في عام 2007… في تحول مماثل لما رأيناه (ونراه) من Ask.com في 2005/2006.