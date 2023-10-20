ستساعدك المقالة التالية: بحث Google للجوال يتحسن

بعد أيام قليلة من الكشف عن نتائج بحث Plus Box، أعلنت Google عن محرك بحث جديد للهواتف المحمولة، وهو أكثر من ذلك بكثير مصممة خصيصا لاحتياجات المستخدم. باختصار، تدور تجربة بحث Google للجوال الجديدة حول ما يلي:

الحصول على معلومات ذات صلة ومحددة، مباشرةً من الصفحة الرئيسية للهاتف المحمول للمستخدم – يتضمن ذلك رابطًا مباشرًا لتحديثات الأفلام وتحديثات المخزون والخلاصات وأدوات الهاتف المحمول الأخرى. يمكن إعادة ترتيب هذه الأدوات أو الروابط لتناسب تفضيلات المستخدم،

الحصول على نتائج الإجابات/البحث بأقل عدد ممكن من النقرات على لوحة مفاتيح الهاتف المحمول – يتذكر محرك بحث الهاتف المحمول المواقع السابقة التي زارها المستخدم. لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى إعادة كتابة عناوين URL الطويلة مرارًا وتكرارًا،

الحصول على النتائج التي تناسب احتياجات المستخدم – يتم عرض نتائج بحث مباشرة ومحددة باستخدام خوارزمية بحث محسنة توفر نتيجة بحث ذكية.

ثوري؟ ليس في الواقع، بل مجرد بعض التحسينات الطفيفة على تقنية البحث عبر الهاتف المحمول القديمة التي تستخدمها جوجل منذ عام 2001. ومن عجيب المفارقات أن هذا الإعلان جاء في نفس الوقت تقريبًا الذي أعلنت فيه شركة ياهو عن خدمة ناشري الهاتف المحمول الجديدة، والتي تهدف بشكل أكبر إلى جذب الناشرين والمحتوى على الهاتف المحمول. المولدات لدخول حظيرتها، وتقنية التكبير/التصغير المحمولة من Microsoft عبر Zenzui. ولكن بعد ذلك، من المعروف أن Google تعمل على مفهوم البساطة عندما يتعلق الأمر ببوابة البحث الخاصة بها. ربما تفتقر تقنية البحث عبر الهاتف المحمول الجديدة من Google إلى قسم واجهة المستخدم الرسومية ولكنها بالتأكيد ثقيلة على الجانب الفني. وفي نهاية المطاف، تتلخص المعركة من أجل التفوق في محركات البحث في مدى فعالية خوارزمية البحث في تلبية احتياجات المستخدم من المعلومات.