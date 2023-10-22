ستساعدك المقالة التالية: بحث Microsoft لا يزال يخطط للتفوق على Google

بحث Microsoft لا يزال يخطط للتفوق على Google

تخطط Microsoft مرة أخرى لإطلاق محرك بحث جديد يشعر رئيس Microsoft الأوروبي نيل هولواي بأنه سيطيح بشركة Google. وتخطط مايكروسوفت لإطلاق محرك البحث الجديد الخاص بها خلال ستة أشهر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبريطانيا ومن ثم أوروبا.

“ما نقوله هو أنه في غضون ستة أشهر سنكون أكثر أهمية في السوق الأمريكية من جوجل”، قمة هولواي رويترز العالمية للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات. “ستكون جودة بحثنا وملاءمة بحثنا من منظور الحل بالنسبة للمستهلك أكثر أهمية.”

“هل ينبغي لنا أن نضيف محرك بحث يشبه Google ولكن بضعف النواة الصلبة فيه؟ Windows؟ خمين ما. وأضاف هولواي: “إذا فعلنا ذلك، فلا أعتقد أن شركة تدعى جوجل ستكون سعيدة للغاية”. “عليك أيضًا أن ترجع خطوة إلى الوراء وتقول أين تندمج.”

أين يمكن لـ MSN دمج محرك البحث الجديد الخاص بها؟ نأمل عبر MSN Messenger وHotmail، Windows Live وMSN Spaces (إجابتها على MySpace) والجديد Windows مشهد من خلال.

ماذا عن بحث MSN الحالي الذي خصصت Microsoft الكثير من الوقت والمال فيه؟ يبدو أن ما يشير إليه هولواي قد يكون أكثر من مجرد اضطراب شامل في الخوارزمية الحالية ونظام التصنيف ووثائق النتائج. نيك فاريل في المستفسر يقول “سيذهب محرك البحث الجديد إلى ما هو أبعد من البحث عن عناوين URL وسيركز بدلاً من ذلك على المعلومات المحددة التي يبحث عنها مستخدمو الإنترنت.”