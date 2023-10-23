ستساعدك المقالة التالية: بحث MSN لمشاركة إيرادات الإعلانات مع المستخدمين؟

بحث MSN لمشاركة إيرادات الإعلانات مع المستخدمين؟

كان بيل جيتس يتحدث كلامًا مجنونًا الأسبوع الماضي أثناء رحلة إلى الهند عندما تهرب من أن MSN Search ربما يشارك عائدات الإعلانات مع مستخدميه (أليست هذه خطة عمل iWon؟). وفقًا لمجلة San Franscisco Examiner، ألمح جيتس إلى أن MSN Search ربما يتطلع إلى مشاركة الثروة مع مستخدميه؛ وقال جيتس خلال مقابلة عمل مع قناة الأخبار الهندية NDTV Profit: “عندما تستخدم محرك بحث، إذا كان شخص ما يجني الكثير من المال من المعلنين، فيجب عليه مشاركته معك”.

وفي انتقاد لشركة جوجل (GOOG)، محرك البحث على الإنترنت الأكثر استخدامًا في العالم، قال جيتس إن منتجات بحث مايكروسوفت قد تمنح المستخدمين في نهاية المطاف برامج حاسوبية أو حتى أموالًا بعد أن ينقروا على أحد الإعلانات.

تعال إلى التفكير في الأمر، تقاسم الإيرادات هذا كلام مجنون ليست فكرة سيئة، ومع ذلك، لا أوافق على المشاركة بناءً على النقرات على الإعلانات على شبكة البحث. سيؤدي القيام بذلك إلى ظهور معلنين ساخطين ووسيلة جديدة أعلى من الاحتيال عبر النقرات تتجاوز الطبقة الثالثة ومجتمع البحث في وحدة التغذية السفلية وإلى خدمة البحث الثالثة الأكثر شيوعًا على الويب. بدلاً من ذلك، نظام نقاط يعتمد على عمليات البحث التي تؤدي إلى إجراءات قابلة للقياس على مواقع الويب أو نسب مئوية من مشتريات المنتجات التي يتم إهداؤها إلى المستهلك بواسطة MSN.

تخيل فقط أن MSN تقوم بتعيين معرف لكل عميل مسجل يقوم ببناء النقاط التي يمكن للمرء استخدامها في التسوق عبر MSN بنفس الطريقة التي تتم بها إدارة أميال المسافر الدائم. لنفكر في الأمر، فإن الشراكة مع Star Alliance أو شركة النقل المحلية ستكون مفيدة لنظام MSN Search Points حيث يمكن استخدام MSN Search Points لبناء خصومات على الرحلات الجوية الشريكة ومضخات الغاز والفنادق ومحلات السوبر ماركت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تتبع عمليات الشراء الموجهة للبحث لأعضاء MSN، حيث تقوم MSN بإصدار نسبة مئوية من عمليات الشراء عبر الويب التي تعتمد على بحث MSN.

السؤال هو، ما هي القيمة التي يستحقها مستخدم البحث الجديد المخلص لـ MSN؟ بحث جريج ستيرلنج من مجموعة كيلسي في هذا السؤال في مارس الماضي: “وفقًا للبيانات الصادرة عن Nielsen//NetRatings، كما ورد في AdWeek، يبدو أن حملة التسويق الاستهلاكي الواسعة الجديدة لـ MSN قد أدت إلى بعض النمو في الاستخدام. ووفقاً لـ Nielsen، ارتفعت حصة سوق البحث لـ MSN بنسبة 1.4 بالمائة من 12.8 بالمائة إلى 14.2 بالمائة في الشهر السابق. وكانت التكلفة الواضحة لهذا النمو هي 150 مليون دولار أمريكي التي أنفقتها شبكة MSN على البث التلفزيوني رفيع المستوى مثل Super Bowl، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأخرى.“

حسنا، دعونا بسبب الرياضيات. وفقًا لساعة التعداد السكاني الأمريكي، يوجد حاليًا 297,860,662 أمريكيًا. مع حوالي 140.000.000 مستخدم نشط للإنترنت في الولايات المتحدة.

أنفقت مايكروسوفت 150 مليون دولار في يناير الماضي لتعزيز بحث MSN بزيادة قدرها 1.5% في حصة سوق البحث، أي ما يقرب من 2100000 مستخدم أمريكي. مقابل كل مستخدم جديد اكتسبه MSN Search من الحملة الإعلانية، دفع MSN Search ما يقرب من 72 دولارًا لكل مستخدم جديد لمحرك البحث. إذا أضفت أو أخذت بضع نقاط مئوية لترك المستخدم، فمن الآمن أن نقول إن MSN Search سيدفع 75 دولارًا شهريًا لمستخدم بحث مخلص.

لذا، إذا أرسلت لك Microsoft شيكًا بقيمة 75 دولارًا شهريًا، فهل ستستخدم محرك البحث الخاص بها على الأقل مرة واحدة يوميًا للعثور على المعلومات؟