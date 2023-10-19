ستساعدك المقالة التالية: بحث Wikia: اختبار نموذج Google بالحجم الطبيعي

تضج المدونات بإصدار مشروع البحث الجديد، Wikia. لقد كانت ملاحظة مخيبة للآمال في كل مكان (مما قرأته حتى الآن). لقد جرت مداولات تفصيلية حول رؤية بحث ويكيا وكيفية ذلك لن يصبح محرك بحث رئيسيًا في المستقبل القريب .

أتوسل أن أختلف مع الرأي العام هنا. أولاً، الواجهة أنيقة. على الجانب الفني، هناك مبادئ معينة وراء المشروع أشعر أنها يمكن أن تؤدي بشكل أفضل لمجتمع الإنترنت بشكل عام.

أنا أتفق تمامًا مع مفهوم جيمي ويلز القائل بأنه مع تحديد محركات البحث لمصير المحتوى عبر الإنترنت، هناك قدر كبير جدًا من التحكم مع عدد قليل جدًا من الأفراد (اللامعين جدًا). ومع ذلك، ما هو احتمال أن يقوم Google أو أي محرك تجاري آخر بفتح خوارزميات البحث الخاصة به – Zilch؟ خاصة الآن مع وجود صناعة كاملة تدور حول استهداف المحتوى المخصص لمحركات البحث، هناك كل الأسباب لإبقاء الخوارزميات مغلقة خلف مستودعات التعليمات البرمجية.

يمكن أن يكون بحث Wikia هو نموذج Google (أو أي محرك تجاري آخر) العالمي في الوقت الفعلي لمجتمع تحسين محركات البحث (SEO). الحقيقة هي أن جعل المواقع ذات الصلة تتفاعل بشكل مثالي مع الكلمات الرئيسية التي أدخلها المستخدمون هو ما يدور حوله التحسين. وبغض النظر عن تكتيكات القبعة السوداء، فالحقيقة هي أن المحتوى ذي الصلة فقط هو الذي سيحقق نتائج مستدامة على المدى الطويل. وبهذا المعنى، يمكن أن يتقدم بحث Wikia وGoogle كعمليتين متكاملتين. يتم تصميم بحث Wikia بناءً على النتائج المتوفرة على Google ويتم تعديله بواسطة مُحسنات محركات البحث واختيار Google من Wikia حيث تكون النتائج أكثر صلة.

هناك العديد من العوامل التي تدخل في قياس مدى الملاءمة وفي النهاية يتعلق الأمر كثيرًا بما هو موجود على صفحة الويب. توفر Wikia طريقة رائعة للنظر في كيفية مساهمة العناصر الموجودة على الصفحة في الملاءمة، وهذا التغيير والتبديل هو الذي سيوفر لمُحسنات محركات البحث معلومات حول ما يجعل الموضوع يتصدر قائمة Google.

بحث Wikia مفتوح لمجتمع البحث كما هو مفتوح المصدر للمبرمجين. التغيير والتبديل ليس متاحًا للجميع، ولكن التطورات السريعة في مجال تحسين محركات البحث ضمنت وجود عدد كافٍ من الأفراد الذين يمكنهم اتباع نهج Google-in-a-sandbox في Wikia لتحقيق النجاح.

دعونا نأمل أن ينظر المجتمع بشكل عام إلى Wikia من هذا المنظور ويجعلها أول أداة بحث رئيسية تعاونية حقيقية.