ستساعدك المقالة التالية: بدء قوائم مراجعة أعمال التنظيف (2023)

تعد شركات التنظيف من بين الشركات الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة. في الواقع، يقدر ثيمبل أن هناك ما يقرب من 2 مليون شركة تنظيف في الولايات المتحدة

لقد عملنا أنا وكريستوبال معًا لتطوير القائمة المرجعية لخدمات التنظيف هذه. لقد قسمناها إلى الأقسام التالية:

1. قم بإنشاء قائمة مرجعية للخطة

2. قم بتسمية قائمة مراجعة أعمال التنظيف الخاصة بك

3. قم بتشكيل القائمة المرجعية لهيكل أعمال التنظيف

4. احصل على الأدوات المالية لتشغيل قائمة مراجعة أعمال التنظيف الخاصة بك

5. احصل على التأمين لإدارة أعمال التنظيف الخاصة بك

6. احصل على المعدات اللازمة لتشغيل قائمة مراجعة أعمال التنظيف الخاصة بك

7. احصل على البرنامج لتشغيل قائمة مراجعة أعمال التنظيف الخاصة بك

8. أدوات التسويق لقائمة مراجعة خدمة التنظيف

9. قائمة مرجعية لمستلزمات شركة التنظيف لـ 15 نوعًا من شركات التنظيف

إذا كنت تريد التعرف على عملية بدء أعمال التنظيف، يمكنك أيضًا الاطلاع على موقعنا تدوين صوتي أو YouTube فيديو حيث أجرينا مقابلة مع كريستوبال موندراجون، بدأ كريستوبال خدمات تنظيف ملكة النحل بأقل من 5 آلاف دولار وتجني 120 ألف دولار شهريًا!

استمر في القراءة إذا كنت تريد بدء عمل تنظيف من الصفر.

تبدأ كل أعمال التنظيف الرائعة بخطة

يتطلب بدء عمل التنظيف التوفيق بين الكثير من المهام المختلفة. من المؤكد أن شيئًا ما سيقع في الشقوق إذا لم يكن لديك خطة. تتضمن قائمتنا المرجعية الأولى إنشاء خطة لكيفية بدء أعمال التنظيف. ستحتاج إلى توثيق كل منها على الأقل:

1. تنظيف الأفكار التجارية

2. أهداف أعمال التنظيف الخاصة بك

3. ميزانيتك

4. استراتيجية التسعير الخاصة بك

5. خطتك التسويقية

قم بتسمية قائمة مراجعة أعمال التنظيف الخاصة بك

كل شركة تنظيف تحتاج إلى اسم. ستحتاج إلى التفكير في اسم شركة التنظيف الخاصة بك في وقت مبكر من عملية أن تصبح منظفًا محترفًا. ستحتاج إلى تغطية كل من هذه المهام قبل بدء أعمال التنظيف الخاصة بك:

جعل الاسم سهل التهجئة

شراء المجال

قم بالتسجيل ودفع رسوم DBA (إذا لم تكن مدرجة في هيكل الأعمال)

العلامة التجارية اسم الشركة والشعار

تعرف على المزيد حول تسمية شركة التنظيف.

قم بتشكيل القائمة المرجعية لهيكل أعمال التنظيف

ستحتاج إلى تسجيل عملك لدى الولاية لتصبح مالكًا لشركة تنظيف. كل ولاية ومقاطعة وبلدية لديها لوائح ترخيص الأعمال.

يمكنك أيضًا توقع متطلبات تأمين مختلفة اعتمادًا على مكان تواجدك وهيكل عملك وما إذا كان لديك موظفين. بالنسبة لأي ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين، ستحتاج إلى رقم تعريف صاحب العمل (EIN).

هذه هي المتطلبات الأكثر شيوعًا لتأسيس شركة تنظيف:

سجل عملك لدى الدولة (اختر واحدًا). ملكية فردية شركه ذات مسئوليه محدوده مؤسَّسة شراكة

احصل على DBA إذا كنت ستعمل تحت اسم مختلف.

تقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) على موقع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).

الحصول على تراخيص المقاطعة والمدينة.

التقدم بطلب للحصول على التأمين المطلوب.

احصل على تصريح البائع (معرف ضريبة الولاية).

تعرف على المزيد حول ترخيص التنظيف حسب الولاية.

احصل على الأدوات المالية لإدارة قائمة مراجعة أعمال التنظيف الخاصة بك

ستحتاج كل شركة تنظيف إلى بعض الأدوات المالية لتعمل بنجاح. يجب على أصحاب أعمال التنظيف أن يأخذوا بعض الوقت لكل من النقاط التالية:

قم بإعداد حساب مصرفي تجاري.

التقدم بطلب للحصول على بطاقة الائتمان التجارية.

فكر في الحصول على قروض تجارية.

ابحث عن مزود حلول الرواتب.

احصل على معالج الدفع.

اختيار وإعداد برنامج المحاسبة.

قرر ما إذا كنت تريد إعداد 401K أم لا.

تنظيف القائمة المرجعية للتأمين الأعمال

ربما تحتاج شركة التنظيف الناشئة إلى التأمين. سوف تختلف المتطلبات بناءً على قطاع صناعة التنظيف الذي تعمل فيه، ولكن معظم شركات التنظيف ستحتاج إلى واحد أو أكثر من هذه المتطلبات:

1. تأمين المسؤولية العامة

2. تأمين تعويضات العمال (إذا كنت تقوم بتعيين موظفين)

3. التأمين على السندات

4. البطالة (إذا كنت تقوم بتعيين موظفين)

5. تأمين المسؤولية المهنية

6. تأمين الأمن السيبراني

7. تأمين المركبات التجارية

8. التأمين الصحي (إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو إذا كنت تريد أن تصبح مديرًا رائعًا)

قائمة مراجعة معدات أعمال التنظيف

ستحتاج معظم شركات التنظيف إلى المعدات التالية لتعمل بفعالية:

مركبة الشركة

الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي

هاتف ذكي

عدد الأعمال الهاتف

إنترنت

جهاز نقاط البيع أو قارئ بطاقات الائتمان

احصل على البرنامج لتشغيل قائمة التحقق من خدمات التنظيف الخاصة بك

ما لم تكن تخطط لإدارة أعمالك بالمدرسة القديمة (والتي قد تكون أقل من المثالية)، فستحتاج إلى برنامج لإدارة أعمال التنظيف. لقد قدمنا ​​قائمة بالبرامج الأكثر شيوعًا التي من المحتمل أن تحتاجها عند بدء أعمال التنظيف. عندما تبدأ، فكر في العناصر التي تحتاجها على الفور وتلك التي يمكنك الانتظار حتى تقوم بتعيين موظفين:

حلول الرواتب

معالج الدفع

الحلول المحاسبية

برامج الجدولة

موقع ويب احترافي (نطاق من جودادي والاستضافة)

برنامج الحجز عبر الإنترنت

أدوات التسويق (لدينا قائمة كاملة لهم.)

التسويق لقائمة مراجعة خدمة التنظيف

ستحتاج إلى أدوات تسويقية لمساعدة أعمال التنظيف الخاصة بك على النمو والعثور على العملاء المحتملين. سيستفيد أصحاب الأعمال الصغيرة من أصول العلامة التجارية التالية:

شعار

بطاقات العمل

لافتات على الموقع (إذا كنت تدير محل تنظيف جاف أو متجر تنظيف آخر)

لافتات على المركبات (لنموذج أعمال متنقل)

انقر فوق مسارات التحويل

يقترح كريس على وجه التحديد استخدام مسارات النقر لتسهيل تسويق شركة التنظيف الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى إنشاء ملفات تعريف على أدلة الأعمال المحلية التي يستخدمها العملاء المحتملون للعثور على الشركات المحلية. تدرج معظم خدمات التنظيف عروضها في المواقع التالية.

جوجل أعمالي

إعلانات جوجل المحلية

Facebook

ينكدين

سيري و Apple خرائط

انجي.كوم

الصرخة للأعمال التجارية

دبوس طبعة

اليكسا

بطانية

أخبرنا كريس:

تعد إعلانات Google المحلية هي منصة التسويق المدفوعة الأفضل أداءً، ولكني أنفق عليها أيضًا بشكل روتيني Facebookوإعلانات Craigslist وYelp.

ما بين خمسين إلى 80% من ميزانيته الإعلانية الشهرية مخصصة لإعلانات Google المحلية، لذا إذا كنت لا تستخدمها، فابدأ الآن.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن محركات البحث الرئيسية تقوم بفهرسة عملك الجديد:

جوجل

بنج

بايدو

ياهو

ياندكس

اسأل.كوم

دك دك جو

قائمة التحقق من لوازم التنظيف

اعتمادًا على نوع خدمات التنظيف التي تقدمها، ستحتاج إلى مستلزمات ومعدات تنظيف مختلفة. لقد قمنا بتقسيم مستلزمات التنظيف التي ستحتاجها إلى فئات مختلفة بناءً على نوع أعمال التنظيف التي تخطط لبدءها.

استخدم القائمة أدناه للانتقال إلى القسم الذي يحتوي على الإمدادات اللازمة لبدء أعمال التنظيف في قطاعك:

نحن نقدم Amazon روابط لمنتجات التنظيف في مدونة أخرى.

قائمة مراجعة لوازم التنظيف المنزلية

هذه هي القائمة المرجعية التي أتوقع أن ترغب بها معظم خدمات التنظيف، لذلك وضعتها أولاً. ستحتاج إلى الإمدادات التالية لتنظيف المنازل:

منظف ​​الزجاج (Windex أو ما شابه)

مآزر

مكنسة كهربائية

علامات أرضية مبللة

ممسحة من الألياف الدقيقة (اختيارية إذا كنت بدأت للتو)

ممسحة عادية

قفازات

فرشاة وعاء المرحاض

أكياس للخرق القذرة

أكياس لحمل الخرق النظيفة

منظف ​​الأرضيات المحايد (بونا أو ما شابه ذلك)

منظف ​​مطهر

دلو التنظيف

فرشاة الجص الصغيرة

لتنزيل “قائمة مراجعة أعمال التنظيف المنزلي” الخاصة بمستلزمات التنظيف السكنية، انقر هنا.

خدمات تنظيف الغسيل المتنقلة، مغسلة ملابس، أعمال تنظيف الملابس، التنظيف الجاف

الشماعات

سلال المتداول

صابون غسيل

مواد التنظيف الكيميائية للتنظيف الجاف

ورقة مجفف

رفوف الملابس

غسالة ملابس

مجففات

أغطية الملابس

منظف ​​البقع

علامات المعلومات

ناقلة الملابس

المطابع

لتنزيل “قائمة التحقق من بدء أعمال التنظيف” الخاصة بمستلزمات تنظيف الغسيل، انقر هنا:

خدمات التخلص من الفوضى أو المنظم

اكياس نفايات

مربعات

مواد تنظيف

الشريط

شاربي

صناديق تخزين بأحجام مختلفة

برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد لنمذجة المساحات

أدوات النجارة لتوفير مساحة تخزين أكبر

وحدات رفوف

لتنزيل “قائمة التحقق من التنظيف” مع اللوازم التنظيمية، انقر هنا.

خدمات التنظيف الخضراء

منظف ​​الزجاج العضوي

مآزر (من مواد معاد تدويرها)

مكنسة كهربائية

علامات أرضية مبللة

ممسحة ستوكات

ممسحة عادية

قفازات صديقة للبيئة

فرشاة وعاء المرحاض

أكياس قابلة لإعادة الاستخدام للخرق القذرة

أكياس قابلة لإعادة الاستخدام لحمل الخرق النظيفة

سيارة صديقة للمسافة المقطوعة بالغاز، أو هجينة، أو كهربائية

منظف ​​الأرضيات الطبيعي

مطهر طبيعي

دلو التنظيف

فرشاة الجص الصغيرة

لتنزيل “قائمة التحقق من بدء أعمال التنظيف” التي تحتوي على مستلزمات التنظيف المستدامة، انقر هنا.

ما الذي أحتاجه لبدء عمل تنظيف لممتلكات Airbnb؟

أذا أردت إذا كنت تخدم Airbnb وVrbo وغيرها من الإيجارات قصيرة الأجل، فستحتاج إلى نفس مستلزمات التنظيف التي تحتاجها للمنزل أو الشقة:

منظف ​​الزجاج (Windex أو ما شابه)

مآزر

مكنسة كهربائية

ممسحة ستوكات (اختياري)

ممسحة عادية

قفازات

فرشاة وعاء المرحاض

أكياس للخرق القذرة

أكياس لحمل الخرق النظيفة

الجوارب للأحذية

منظف ​​الأرضيات المحايد (بونا أو ما شابه ذلك)

منظف ​​مطهر

دلو التنظيف

فرشاة الجص الصغيرة

يقترح كريستوبال أيضًا إقامة شراكة مع مغسلة أو طريقة لتقديم خدمة دوران الموظفين. إذا قمت بتقديم هذه الخدمة، فستحتاج إلى:

أوراق الغيار

صفقة مع مغسلة محلية

صابون أطباق

شامبو

مكيف

غسل الجسم

المناشف

إذا كنت تريد “قائمة التحقق من أعمال التنظيف لـ Airbnbs”، فقم بتنزيلها على صفحة تنزيل Airbnb الخاصة بنا.

منظف ​​بناء منزل جديد أو تنظيف بناء تجاري جديد

تركز بعض شركات التنظيف التجارية على التنظيف بعد البناء. لديهم احتياجات فريدة لأن الحطام الموجود في مناطق البناء أمر مروع بالنسبة لجودة الهواء الداخلي. تدفع وظائف التنظيف هذه أكثر، ولكنها تتطلب أدوات خاصة قد لا تحتاجها مع شركات التنظيف الأخرى.

سوف ترغب في الحصول على ما يلي:

منظف ​​الزجاج (Windex أو ما شابه)

مآزر

مكنسة كهربائية

فراغ داخلي وخارجي

الجوارب للأحذية

ممسحة من الألياف الدقيقة (اختيارية إذا كنت بدأت للتو)

ممسحة عادية

قفازات

فرشاة وعاء المرحاض

أكياس للخرق القذرة

أكياس لحمل الخرق النظيفة

منظف ​​الأرضيات المحايد

منظف ​​مطهر

دلو التنظيف

فرشاة الجص الصغيرة

قناع الغبار

لتنزيل “قائمة التحقق من بدء أعمال تنظيف البناء” مع مستلزمات التنظيف السكنية، انقر هنا.

تنظيف الانتقال والمغادرة، تنظيف الشقق

منظف ​​الزجاج (Windex أو ما شابه)

مآزر

مكنسة كهربائية

فراغ داخلي وخارجي

الجوارب للأحذية

ممسحة من الألياف الدقيقة (اختيارية إذا كنت بدأت للتو)

ممسحة عادية

قفازات

فرشاة وعاء المرحاض

أكياس للخرق القذرة

أكياس لحمل الخرق النظيفة

منظف ​​الأرضيات المحايد

منظف ​​مطهر

دلو التنظيف

فرشاة الجص الصغيرة

مزيل الشحوم

المعجون للمساعدة في ملء الثقوب

أداة تطبيق المعجون

لتنزيل “قائمة التحقق من بدء أعمال تنظيف الشقق”، انتقل إلى تنظيف الشقق لدينا صفحة التحميل.

تنظيف المكاتب

خدمات التنظيف التجارية مطلوبة أيضًا بشكل كبير. ستحتاج إلى الإمدادات التالية عند تنظيف المكاتب:

مزيل البقع والبقع لجميع الأغراض

صودا الخبز

علامات أرضية مبللة

مناديل المراحيض

دلو

مكنسة ومجرفة

صابون أطباق

مناديل كلوركس المطهرة

أنسجة الوجه

منفضة ريش

محلول تنظيف الأرضيات أو الخل

منظف ​​للزجاج والمرايا

قفازات

توريد كميات كبيرة من صابون اليد لإعادة ملء الموزع

الإسفنج

رذاذ مطهر

أقمشة تنظيف من الألياف الدقيقة

مناديل ورقية

ممسحة إسفنجية و/أو ممسحة جافة

منظف ​​المرحاض

اكياس نفايات

خل

مكنسة

دلو ممسحة صناعية

ملمع الخشب

ماكينة تلميع الارضيات

أسلاك التمديد

لتنزيل “قائمة التحقق من بدء أعمال التنظيف التجارية” باستخدام مستلزمات التنظيف التجارية، انقر هنا.

التنظيف المتخصص

الخدمات التالية هي التخصصات التي تأتي مع تحديات إضافية. وقد يحتاجون إلى تراخيص أو خدمات أو معدات تجارية خاصة. اعتمد على خدمات التنظيف المتخصصة التي يمكنك تقديمها.

تنظيف القناة

يعمل تنظيف مجاري الهواء على إزالة ملوثات الهواء الداخلي من مجاري الهواء في المنزل أو وحدة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في المنزل أو العمل. إذا كنت ستقدم هذه الخدمة، فابدأ بالذهاب إلى الرابطة الوطنية لمنظفات مجاري الهواء موقع لتعلم كيفية القيام بذلك بشكل صحيح.

بدون المعدات والتدريب المناسبين، قد تتسبب في تلف وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاصة بعملاء التنظيف السكنيين. لا أحد يريد أن يضطر إلى استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لأن شركة تنظيف المنزل لم تتبع معايير مراقبة الجودة المناسبة.

سوف تحتاج هذه العناصر:

علامات الحذر

المكبس الهوائي

فراغ هيبا

منتجات ترميم القنوات

قطع غيار لصيانة المعدات

مرشحات وأكياس HEPA

معدات اختبار جودة الهواء الداخلي

الشريط

نظارات أمان

الجوارب

كفوف مطاطية

قفازات الوقاية من الصدمات الكهربائية

أقنعة للحماية من الغبار في الرئتين (أو المواد الكيميائية في بعض المنشآت الصناعية)

القفل، نظام الوسم (قفل بعلامة تحدد من قام بقفل القاطع)

لتنزيل “قائمة مراجعة أعمال تنظيف مجاري الهواء” باستخدام مستلزمات التنظيف المعتمدة من NADCA، انتقل إلى صفحة تنزيل أعمال تنظيف مجاري الهواء الخاصة بنا.

أعمال تنظيف السجاد، تنظيف السجاد

مكنسة

منظف ​​البقع

علامات الحذر

شامبو السجاد

جهاز تنقية الهواء

عصا تنظيف السجاد

قفازات مطاطية

حراس الزاوية

عامل إزالة الرغوة

أدوات الشقوق

مشط السجاد

حماة الأثاث

لتنزيل “قائمة التحقق من بدء أعمال تنظيف السجاد” باستخدام مستلزمات تنظيف السجاد، انقر فوق هنا.

أعمال تنظيف النوافذ

ممسحتان مقاس 18 بوصة

منظف ​​النوافذ بالسيليكون (يمنع الغبار من الالتصاق windows)

الخرق لالتقاط السوائل الزائدة

الجوارب

كاشطات

استبدال قنوات s (الجزء المطاطي من الممسحة)

الأكمام (تمر فوق الممسحة لغسل النافذة)

خطوة البراز

سُلُّم

قبعة صلبة (في المقام الأول للاستخدام على السقالة)

حزام الأمان (يستخدم مع السقالة)

سقالة (للأكبر windows)

لتنزيل “قائمة مراجعة أعمال تنظيف النوافذ” باستخدام مستلزمات تنظيف النوافذ، انتقل إلى موقعنا صفحة تحميل أعمال تنظيف النوافذ.

أعمال تنظيف تكنولوجيا المعلومات

يتطلب تنظيف أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات التي تحتوي على لوحات دوائر مواد كيميائية تنظيف محددة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من حمل التأمين المناسب لأن فقدان البيانات المحتمل بسبب استخدام المواد الكيميائية الخاطئة قد يؤدي إلى تدمير الأعمال.

ال رابطة محترفي تنظيف مراكز البيانات هي الشركة الرائدة في معايير معدات تكنولوجيا المعلومات. قم بمراجعة معاييرهم قبل استخدام قائمة المراجعة هذه. وفيما يلي من معاييرهم بشأن معدات التنظيف:

المكانس: خياران

يفضل : فلتر ULPA (هواء جسيمات منخفض للغاية) بكفاءة 99.999% عند 0.12 ميكرون

: فلتر ULPA (هواء جسيمات منخفض للغاية) بكفاءة 99.999% عند 0.12 ميكرون نعم : فلتر HEPA (هواء جسيمات عالي الكفاءة) بكفاءة 99.97% عند 0.3 ميكرون

: فلتر HEPA (هواء جسيمات عالي الكفاءة) بكفاءة 99.97% عند 0.3 ميكرون الأدوات والمرفقات واللوازم: المتطلبات

غير موصل

مواد منخفضة الوبر

تحدد العبوة أنها مصممة للاستخدام في بيئات غرف الأبحاث

كيماويات التنظيف

أسطح الأرضيات

غير الأمونيا

تم تصنيفها على أنها آمنة لبيئات مراكز البيانات

مخصص لبلاط الأرضيات HPL

أسطح المعدات

منظف ​​مضاد للكهرباء الساكنة

مصممة للاستخدام في بيئة مركز البيانات

لتنزيل “قائمة مراجعة أعمال تنظيف تكنولوجيا المعلومات” مع مستلزمات التنظيف الآمنة للاستخدام على لوحات الدوائر، انقر هنا.

خدمات تنظيف العقارات، أعمال الغسالات الكهربائية

قمنا بتجميع شركات الغسيل بالضغط وخدمات تنظيف الممتلكات معًا لأنها متشابهة وكلاهما خارجي. كلاهما بالخارج ويمكن القيام بهما كفريق واحد لتحسين عدد العملاء الذين تتم مساعدتهم في يوم واحد. سوف تحتاج:

مكنسة ومجرفة

منتقي القمامة

اكياس نفايات

منفاخ

مجرفة

طلاء أبيض وأصفر (صيانة خطوط المواقف)

مجموعة إزالة الكتابة على الجدران

غسالة الضغط

خزان المياه

وصلة الجر (إذا لم يكن الخزان مناسبًا للمركبة)

الفوهات

خراطيم

لتنزيل “قائمة التحقق من بدء أعمال تنظيف العقارات” باستخدام غسالة كهربائية، انتقل إلى أعمال تنظيف العقارات لدينا صفحة التحميل.

إزالة النفايات الخطرة، ومعالجة العفن

لقد قمنا بتجميع أعمال إزالة النفايات الخطرة ومعالجة العفن معًا لأن لديهم متطلبات مماثلة، ولكن كل نوع من المواد الخطرة سيكون له متطلباته الخاصة. بالنسبة للعديد من هذه سوف تحتاج إلى:

أجهزة تنقية الهواء المحمولة

المرشحات

آلات الهواء السلبية

خيمة الاحتواء المتنقلة

عدادات لقياس المستويات

مجموعة اختبار الأسبستوس

مزيلات الرطوبة

جدران مضغوطة

المطهرات

المواد المانعة للتسرب

واقية الركب

حصائر الركوع

قفازات

مراوح

الدعاوى الخطرة (لبعض المواد)

ترخيص خاص يعتمد على نوع الإزالة

لتنزيل “قائمة مراجعة أعمال إزالة النفايات الخطرة” التي تحتوي على مستلزمات معالجة النفايات والعفن، انتقل إلى موقعنا صفحة تحميل أعمال التنظيف وإزالة النفايات.

تنظيف القوارب

ستحتاج على الأرجح إلى نفس العناصر التي تحتاجها عند تنظيف المنزل، بالإضافة إلى بعض العناصر الخارجية. بناءً على الوقت الذي قضيته في فلوريدا، أوصي بالمنتجات التي تساعد على الحماية من الملوحة (الملح الموجود في الهواء). لا تنسى هذه:

دلو

مزيل الصدأ

فرشاة سطح السفينة

مزيل الشحوم

صقل المعادن

ورنيش الخشب

صابون

ممسحة

دلو ممسحة

منظف ​​الأقمشة

منظف ​​المطاط

لتنزيل “قائمة مراجعة بدء أعمال تنظيف القوارب” مع اللوازم ذات الصلة، انقر هنا.

نأمل أن تكون قد عثرت على القائمة المرجعية لشركة التنظيف التي تحتاجها

استخدم هذه القوائم لتنشيط عقلك أثناء التحضير لدورة شركة التنظيف مع كريس. إذا كنت تريد المزيد من المساعدة لتبسيط بدء أعمال التنظيف الخاصة بك، فقم بالتسجيل لتكون واحدًا من أول من يحصل على هذه المساعدة دورة ماجستير أعمال التنظيف.

ما نوع أعمال التنظيف التي تفكر في البدء بها؟