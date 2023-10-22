ستساعدك المقالة التالية: براءة اختراع بحث التعرف على الصوت من Google

براءة اختراع بحث التعرف على الصوت من Google

من آرس تكنيكا: براءة الاختراع رقم 7,027,987 الصادرة اليوم عن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي تغطي “واجهة صوتية لمحرك بحث”،… الترجمة: يستمع النظام إلى استفسارك المنطوق، ويقوم بسحره، ويعيد النتائج.

لم تعلق Google علنًا على جهود البحث الصوتي هذه، على الرغم من أن ألكسندر فرانز من الشركة شارك في تأليف مقال حول هذا الموضوع في عام 2002 (PDF). ومع ذلك، فمن الواضح أن هذه الخدمة ستكون مثالية لمستخدمي بحث جوجل على الهاتف المحمول. في الواقع، يمكن أن يؤدي التعرف على الصوت إلى تمكين بحث Google عبر الهاتف المحمول من المنافسة مع خدمات 411 المحلية.

ومن خلال التعرف على الصوت، تستطيع جوجل التحكم في مساحة البحث على الهاتف المحمول إذا لم تعمل ياهو بسرعة لتقديم نفس الخدمة. يمكن توسيع تقنية التعرف على الصوت لاحقًا لتشمل البث الصوتي والبحث الصوتي.

إن ربط جميع خدمات بحث Google بواجهة الهاتف المحمول (الهواتف المحمولة) من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالاستفادة من قوة البحث في جميع الأوقات. بالإضافة إلى دخول جوجل في نهاية المطاف إلى مساحة تخزين البيانات الشخصية (الملفات الشخصية، وليس فقط البريد الإلكتروني/المدونات)، يمكن لهذه التقنية أن تسمح للمستخدمين بالوصول إلى جميع بياناتهم في أي وقت وفي أي مكان باستخدام أمر صوتي بسيط.

–

يقوم مايكل نجوين بالتدوين بانتظام على الأنماط الاجتماعية وهو خبير في تحسين محركات البحث لـ شركة كبار المسئولين الاقتصاديين، شركة تحسين محركات البحث كاملة الخدمات.