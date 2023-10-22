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براءة اختراع جديدة لجوجل بيج رانك

نشرت جوجل اليوم نسخة جديدة من براءة اختراع Pagerank الخاصة بها، طريقة تصنيف العقدة في قاعدة بيانات مرتبطة. تم تقديم براءة اختراع بيج رانك تحت الاسم نفسه، لورانس بيج، وتم تخصيصها لمجلس أمناء جامعة ليلاند ستانفورد جونيور؛ براءة الاختراع الأمريكية رقم 7,058,628.

الملخص هو كما يلي:

تقوم الطريقة بتعيين تصنيفات الأهمية للعقد في قاعدة بيانات مرتبطة، مثل أي قاعدة بيانات للمستندات التي تحتوي على اقتباسات أو شبكة الويب العالمية أو أي قاعدة بيانات أخرى للوسائط التشعبية. يتم حساب الرتبة المخصصة للمستند من رتب المستندات التي تستشهد به. بالإضافة إلى ذلك، يتم حساب رتبة المستند من ثابت يمثل احتمال انتقال المتصفح عبر قاعدة البيانات بشكل عشوائي إلى المستند. تعتبر هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص في تحسين أداء نتائج محرك البحث لقواعد بيانات الوسائط التشعبية، مثل شبكة الويب العالمية، التي تتميز وثائقها بتباين كبير في الجودة.

يوضح بيل سلاوسكي التغييرات في براءة اختراع Pagerank الجديدة على جهازه SEO بواسطة مدونة SEA، ويقول “هناك بعض التغييرات على الوثيقة. يبدو أن العديد منهم يجمعون أجزاء من أول طلبين لبراءات الاختراع يتضمنان نظام تصنيف الصفحات معًا“.

1. تم تحديث قسم المراجع في براءة الاختراع هذه ليشمل المستندات المدرجة في الإيداع الممنوح في 28 سبتمبر 2004.

2. يظل قسم الملخص كما هو في الوثيقة الجديدة، ولكن تم تقليل طول قسم المطالبات، ويبدو أنه يغطي الآن جوانب من إيداعات البراءات السابقة.

3. هناك بعض التغييرات الطفيفة في قسم “الأوصاف التفصيلية” بين الإصدار الممنوح في عام 2001 والإصدار الممنوح اليوم.

4. تظهر التغييرات الرئيسية في قسم الملخص بالمستند. في الوثيقتين السابقتين، كانت هناك فقرات كثيرة مكررة، ولكن كان هناك اختلافات أيضا.

لسوء الحظ، لم يصاحب أي تحديث لتصنيف الصفحات نشر براءة الاختراع الجديدة المحدثة.