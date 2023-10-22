ستساعدك المقالة التالية: بناء الارتباط عبر توزيع المادة المحسنة

بناء الارتباط عبر توزيع المادة المحسنة

لقد كانت كتابة المقالات ذات الروابط الموضوعة بشكل استراتيجي ونشرها على لوحات تحسين محركات البحث الخاصة بمسوقي البحث على مدار العامين الماضيين، وقد أدت إلى بعض حملات بناء الروابط الفعالة للبعض.

ومع ذلك، فإن محركات البحث تلحق بركب عملية التوزيع الشامل لروابط المحتوى، والأسلوب القديم المتمثل في طرح نفس المقالة على قنوات توزيع متعددة، والمدونات الليلية، والمواقع ذات التصنيف المنخفض يؤدي إلى مشكلات محتوى مكررة ونتائج محذوفة لا قيمة لها .

الذئب الرمادي نشرت مدونة رائعة بعنوان الحصول على المزيد من مواقع توزيع المقالات والتي توضح كيفية الحفاظ على استراتيجية مماثلة لبناء الروابط – مع المزيد من TLC – وكيف يمكن للنتيجة النهائية أن تؤدي إلى علاقات ارتباط طويلة الأمد.

وإليك خطوة سريعة خطوة:

1. اكتب حوالي 12 نسخة من المقالة بدلاً من نسخة واحدة.

2. قم بتوزيعها ببطء بين قنوات التوزيع.

3. قد ترغب في تحديد نموذج واحد مميز للمقالة لكل قناة.

4. لا تنسَ “النص التعريفي الفريد” في كل مقالة لتتبع عمليات إعادة الطبع (ولمعرفة ما إذا كانت مرتبطة).

5. قم ببعض المعلومات التنافسية لمعرفة أين يساهم منافسيك بالمقالات.

6. تواصل مع تلك المواقع وقدم لها مقالات ذات محتوى فريد – وهذا سيساعد عميلك والناشر، حيث أن المحتوى الأصلي يشبه الحلوى في خوارزميات البحث.

7. لا تحاول تمرير محتوى مكرر إلى هؤلاء الناشرين الذين قمت ببناء علاقات معهم. (أنا أحب هذا الاقتباس، هذا صحيح جدا) “لا تكن غبيًا وتقدم محتوى فريدًا وتقدم محتوى مكررًا، فهذا مثل الكذب على صديقتك، وفي النهاية سيتم القبض عليك“

8. بمجرد ملاحظة أن المواقع الشهيرة أو ذات التصنيف الجيد تلتقط المحتوى الموزع الخاص بك، اتصل بهؤلاء المالكين بشأن توفير المزيد من المحتوى.

أعتقد أن المغزى من القصة يشبه إلى حد كبير العلاقات العامة وشبكات المدونات – إن بناء علاقات موثوقة مع وسائل الإعلام سوف يلفت انتباهك إلى حد كبير ويحقق نتائج أفضل من الأتمتة في جميع الظروف تقريبًا.