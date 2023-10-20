ستساعدك المقالة التالية: بناء الروابط على الشبكات الاجتماعية

ديبرا ماستالر لعبة الارتباط ينظر إلى قيمة بناء الروابط داخل مواقع التواصل الاجتماعي العامة مثل MySpace أو Facebook على عكس بناء رابط المشاركة في الشبكات الاجتماعية المتخصصة.

على الشبكات الاجتماعية العامة:

مواقع التواصل الاجتماعي ليست جيدة لأي شيء آخر عندما يتعلق الأمر بالربط.

تسمح أماكن مثل MySpace وFriendster برابط نظيف في ملفك الشخصي أو من خلال مدوناتهم، ولكن بخلاف ذلك، لا توجد فرص للربط.

… كل ما تفعله هو إضاعة الوقت في إنشاء عدد قليل من صفحات MySpace التي لن يراها أحد.

تطرح ديبرا بعض النقاط الجيدة، لكن المسوق الاستباقي على موقع MySpace سينشئ ملفًا شخصيًا يجذب الروابط الطبيعية وعددًا كبيرًا من الأصدقاء.

ومن خلال القيام بذلك، ستكون الروابط الموجودة في الملف الشخصي نفسه ذات قيمة أكبر من عصير Google. ستؤدي الروابط إلى توجيه حركة المرور إلى المواقع التي تجذب مستخدمي MySpace الآخرين، وهي ممارسة نراها عادةً مع الشركات التابعة لنغمات الرنين والمواد الإباحية وكاميرات الويب.

بشكل أساسي، مثل بناء الروابط في الأيام الأولى للتسويق عبر الإنترنت، يجب أن يكون لبناء الروابط على موقع MySpace والشبكات الاجتماعية الأخرى جاذبية موجهة نحو التحويل على المدى القصير بدلاً من جاذبية تحسين محركات البحث (SEO) على المدى الطويل.

ومع ذلك، يمكن لملف تعريف MySpace الذي تم نشره بشكل جيد أن يجذب الكثير من الروابط الواردة. على سبيل المثال، خذ تيلا تيكيلا. يعد ملفها الشخصي مثالًا رائعًا إلى حد ما، حيث يضم الملايين من الأصدقاء، ويحتوي على أكثر من 3000 رابط خارجي يشير إلى اتجاهها، بما في ذلك روابط من GigaOm وWikipedia وPCWorld.

تنظر ديبرا بعد ذلك إلى قيمة المشاركة وبناء الروابط في الشبكات الاجتماعية المتخصصة، بالنسبة لأولئك منا الذين لا يتمتعون بشعبية مثل تيلا تيكيلا:

إذا كنت تريد اللعب في هذه المساحة، فأنت بحاجة إلى اختيار مجتمع اجتماعي سيمنحك أكبر قدر من المال مقابل أموالك والعمل عليه.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن أحد مواقع فقدان الوزن مثل يخسره لديه الفئة السكانية التي تستهدفها، شارك. خصص بضع ساعات أسبوعيًا للنشر والتصفح في الموقع حتى تجد فرصة لبناء الروابط. إنهم هناك، عليك فقط أن تنظر.