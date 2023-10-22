ستساعدك المقالة التالية: بناء رابط SEO مع Clusty

بناء رابط SEO مع Clusty

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مواقع لاستهدافها لجهود بناء الروابط، روب سوليفان في وسطاء الارتباط النصي لقد بحثت في طرق لتحديد مراكز السلطة هذه خارج طرق تحديد نتائج بحث Google العادية. في الأسبوع الماضي، بحث روب في تحديد مواقع ارتباط السلطة عبر اسأل.كومخوارزمية ExpertRank واليوم نشر مقالة مفيدة حول استخدام محركات التجميع مثل Vivisimo’s كلستي للعثور على مثل هذه المواقع وتحديدها.

روب يكتب في رسالته، استخدام تقنية التجميع للعثور على روابط سلطة المحور:

“Clusty هو محرك بحث تجميعي. إنه مشابه جدًا لـ Ask من حيث أنه يعرض مجموعات من النتائج، ويسمح لك بالتنقل بسهولة بين المجموعات.

في الواقع، يستخدم Clusty ويعرض المجموعات في نتائج البحث الخاصة به بدلاً من Ask الذي يخفي معظم المجموعات عن المستخدمين ويعرض فقط التحديد عبر خيارات البحث الموسعة أو الضيقة.

إذا كنت تريد محرك تجميع حقيقي، فإنني أوصي بـ Clusty لأنه سريع وسهل الاستخدام.

ولكن هناك أيضًا إمكانات كبيرة لبناء الروابط من خلال Clusty نظرًا لقدراتها التجميعية.

كما ترى، مثلما هو الحال مع Ask، ستقوم Clusty بتنظيم النتائج في مجموعات تسمى مجموعات. الاقتباس التالي مأخوذ من موقع Clusty: “وهكذا فإن البحث عن “لؤلؤة” ينظم أفضل 250-500 نتيجة في مجلدات المواضيع مثل Jewelry وPearl Harbour وPearl Jam وSteinbeck Novel وDaniel Pearl.”

وهذا يعني أن Clusty لم يقتصر على نتائج مجمعة فحسب، بل قام أيضًا بتطبيق خوارزميات تصنيف مماثلة على تلك النتائج لضمان ظهور المواقع “الأفضل” في الأعلى. “

وإلى جانب تحديد مواقع الاستناد ضمن مجموعة موضوعات واضحة، كتب Rob أن Clusty يمكنها فتح حملة الارتباط الخاصة بك لفرص جديدة لم يتم النظر فيها سابقًا في تحسين الموقع:

على سبيل المثال، لنفترض أنني أعمل في شركة توريدات مكتبية. بالطبع، استعلامي الأول سيكون عن “المستلزمات المكتبية” وسوف أقوم بجمع أكبر عدد ممكن من المواقع التي أعتقد أنه يمكنني طلب روابط منها.

لكنني لن أتوقف عند هذا الحد. سأستغرق أيضًا بعض الوقت لإلقاء نظرة على الفئات (المجموعات) الأخرى المتاحة لمعرفة ما إذا كانت هناك نتائج مماثلة محتملة أخرى، ثم عرض المواقع ذات التصنيف الأعلى هناك أيضًا.

على سبيل المثال، أرى مجموعة “المنتجات المكتبية” ومجموعة “المعدات المكتبية” التي أرغب في إلقاء نظرة عليها عن كثب نظرًا لوجود مواقع محتملة ضمن هذه المجموعات لا تظهر في نتائج البحث الخاصة بي ولكنها تعتبر مراجع.

هناك أيضًا “النماذج والملصقات” و”الخصم” و”المبيعات” والمزيد من الفئات التي يتعين عليّ مراجعتها. وهذا من عبارة واحدة فقط. تخيل لو قمت بإجراء نفس البحث عن عشرات العبارات الأخرى؟

ربما تكون قد اكتشفت الآن استخدامًا رائعًا آخر لـ Clusty: البحث عن الكلمات الرئيسية.

هذا صحيح، يمكن أن تكون المجموعات نفسها كلمات رئيسية محتملة يمكنك تحسين موقعك عليها بشكل أكبر. استخدام بعض المجموعات بالإضافة إلى أداة مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية مثل أداة اقتراح مصطلحات البحث والتسويق من Yahoo!