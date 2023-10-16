ستساعدك المقالة التالية: بناء روابط لتحسين محركات البحث والدعوة إلى اتخاذ إجراء

يناقش موضوع رائع في منتديات WebProWorld كيفية تشجيع المزيد من الأشخاص على النقر على الرابط مع جعله سهل الاستخدام وتحسين محركات البحث. ما نعرفه عن نوع الروابط “انقر هنا”:

سيخبرك معظم مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) بأنها غير مجدية تمامًا لأنها لا تقدم لمحرك البحث أي معلومات حول موضوع الصفحة المشار إليها (إنها مثل فرصة ضائعة: تقوم بالارتباط بصفحة ولكنك لا تحسن تصنيفاتها من خلال عدم القيام بذلك). بما في ذلك أي كلمة رئيسية في نص الربط)؛

يميل الأشخاص إلى الاستجابة بشكل أفضل لهذا النوع من الروابط (حيث أنها تدعو في الأساس إلى اتخاذ إجراء، أي تدعوهم إلى القيام بإجراء ما: “انقر هنا”، “اقرأ المزيد”، وما إلى ذلك)؛

روابط “انقر هنا” سيئة بالنسبة لإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: يتنقل مستخدمو قارئ الشاشة عبر الصفحة باستخدام مفتاح علامة التبويب، وينتقلون من رابط إلى رابط، وسيمنحهم نوع الرابط “انقر هنا” على الاطلاق أية معلومات.

فماذا تفعل إذا كنت تريد مساعدة الصفحة في الحصول على تصنيف أعلى وحث الأشخاص على النقر فوق الرابط؟ تتضمن بعض الحلول الممكنة والمثيرة للاهتمام المقدمة في موضوع المنتدى ما يلي:

يجمع اكتب “انقر هنا” مع نوع الروابط المُحسّنة للكلمات الرئيسية. مثال: أو .

: هذه الطريقة تبدو الأفضل (). من المرجح أن يكون Google قد تعلم استخراج معلومات مهمة من النص الأساسي ولم ينتبه أبدًا لكلمات مثل “اقرأ” و”انقر” و”معلومات” وما إلى ذلك، حيث يتعامل معها مثل كلمات التوقف. لذلك في الأمثلة أعلاه، سيتم احتساب “” فقط. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هذا النوع “المختلط” من الروابط أفضل من حيث سهولة الاستخدام: فكلاهما يدعو إلى اتخاذ إجراء ويخبران بما سيراه الزائر بعد النقر.

يجب عليك توضيح ما سيجده المستخدم في الطرف الآخر من الرابط، بما في ذلك بعض المصطلحات الأساسية التي تحمل المعلومات في النص الرابط نفسه لتعزيز إمكانية المسح وتحسين محرك البحث

أضف كلمة رئيسية غنية سمة العنوان إلى رابط “انقر هنا”: انقر هنا.

: أشك في فعالية الطريقة بالرغم من ذلك. في الماضي، لم تكن Google تحسب سمة الرابط TITLE على الإطلاق. يتم استخدامه الآن أكثر من الماضي (بسبب WordPress الذي يكرر افتراضيًا رابط عنوان المنشور في سمة TITLE الخاصة به) ومن المحتمل أن يصبح أكثر أهمية قريبًا ولكني لم أر أي دليل على ذلك حتى الآن.

من ناحية أخرى، فهو أكثر سهولة في الاستخدام حيث أن بعض برامج قراءة الشاشة ستقرأ علامة TITLE مع نص الرابط.

جرب استخدام زر الصورة (الحث على اتخاذ إجراء) مع نص بديل محسّن للكلمات الرئيسية.

: لا يزال يتعين علي إجراء تجربة لإثبات وجهة نظري ولكنني متأكد تمامًا من أن الأزرار مرتبطة بنوع آخر من الإجراءات أكثر من الارتباط النصي. تدعوك الأزرار عادةً إلى الشراء أو البحث أو الاشتراك، بينما تنقل الروابط المستخدمين إلى صفحة أخرى.