ستساعدك المقالة التالية: بناء عبادة المشاهير: محركات البحث التي تتمحور حول الشخصية

ما هو القاسم المشترك بين مغني البوب ​​كيفن فيدرلاين ومحرك بحث ياهو؟ لا شيء سوى تواطؤ رائع بين العلامات التجارية للمشاهير والبحث على الإنترنت. وأشير بالطبع إلى SearchWithKevin.com محرك بحث مدعوم من Yahoo يتيح لك الفوز بجوائز مثل قميص Kevin Federline أو قرص مضغوط خاص بالتوقيع، عندما تبحث في الويب.

لقد رأينا بالفعل محركات بحث أخرى للفوز مثل Blingo وWinzy ولكن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها محرك بحث مبني على الترويج لشخصية واحدة.

أناني؟ قطعاً. مربحة؟ ربما. من المحتمل أن يشهد المشاهير الذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة الكثير من النشاط النشط والمتسق وطويل الأمد على محركات البحث. Prodege هي الشركة التي تقف وراء SearchWithKevin.com ويبدو أنها متخصصة في الترويج للمشاهير من خلال محركات البحث وحملات التسويق الأخرى.

ومن خلال تخصيص عملية البحث وتحفيزها، يحظى الموسيقيون وشركات التسجيل والعلامات التجارية والمنظمات غير الربحية وشركات نمط الحياة بفرصة جديدة للتواصل مع المعجبين، بينما يتمتع المعجبون بطريقة جديدة ومثيرة للعثور على المعلومات على الويب.

مثيرة جدا للاهتمام حقا. سيؤدي النقر على مدونتهم إلى توجيهك إلى رسائل شخصية من Kevin Federline بالإضافة إلى المعلومات وتحديثات الأحداث والمسابقات الترويجية لمشاهير Prodege الآخرين، الذين لديهم محركات بحث خاصة بهم أيضًا. ومن بين هؤلاء المشاهير أندرو دايس كلاي ووينونا جود.

يعمل كل محرك من محركات البحث المخصصة للمشاهير بمثابة استراتيجية للعلامة التجارية تسعى إلى السيطرة على عادات تصفح الإنترنت لدى المعجبين الحاليين والمحتملين. من خلال تقديم هدايا مجانية يتم تحديثها باستمرار، تجذب محركات البحث المخصصة هذه متصفحي الإنترنت العاديين، وتروج للعلامة التجارية الشهيرة بينما تتفاعل بشكل سلبي مع المعجبين بشكل يومي من خلال الهدايا والمسابقات القائمة على البحث.

ومن المفيد أيضًا أن تكون صفحة نتائج محرك البحث على بعد نقرة واحدة فقط من الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الخاص بالمشاهير، والتي ترتبط بشكل بارز بسيرتهم الذاتية ولوحة الرسائل بالإضافة إلى المتجر عبر الإنترنت.

يتم توجيه الاهتمام البصري نحو الصور البارزة لكل المشاهير ويتم منح المستخدمين أيضًا خيار تنزيل شريط أدوات المتصفح أو امتداد البحث حتى يتمكنوا من تصفح الويب أثناء تواجدهم في مواقع ويب أخرى. هذه الأدوات عبارة عن مغناطيسات تجلب “متصفح الويب” العادي إلى الصفحة الرئيسية والواجهة الخاصة بالبحث الخاص بكل مشهور.

في حين أن تصميمات الموقع لمحركات البحث كانت مبتذلة بعض الشيء، إلا أن مفهوم بناء المجتمعات حول البحث على الإنترنت يمكن أن يكون قويًا إلى حد ما، خاصة عندما تتمتع الشخصية المعنية بشعبية واسعة النطاق.

لن أقوم بأي رهانات، ولكن من المحتمل أن نرى المزيد من مجتمعات محركات البحث التي تتمحور حول الشخصية في المستقبل القريب.