ستساعدك المقالة التالية: بيانات الإنترنت الصينية لعام 2006: الإعلان ومحركات البحث والمدونات

تتحسن سرعة الإنترنت ببطء في الصين، لكن آخر الأخبار تشير إلى أن الإصلاحات النهائية ستنتهي في منتصف شهر فبراير بدلاً من نهاية شهر يناير. ربما لن نعرف أبدًا حجم الخسائر الحقيقية الناجمة عن الافتقار إلى الاتصالات الدولية، لكن كان لها وما زال لها تأثير سلبي يومي على الشركات في الصين التي تتعامل مع بقية العالم.

أود في هذه الدفعة التركيز أكثر على أحدث بيانات الإنترنت الصينية المتوفرة.

يمثل الحصول على البيانات الصحيحة تحديًا، فالبيانات المنشورة لا تمثل دائمًا الواقع، وسواء كان ذلك يتعلق بأرقام النمو الاقتصادي أو يتعلق بالإنترنت، فلا بد من تطبيق بعض الشكوك. إنها تعطي إشارة بالرغم من ذلك، وحقيقة أن الأرقام المطلقة مثيرة للإعجاب أنها لا تزال قابلة للاستخدام.

بحسب استطلاع أجرته جمعية الإنترنت الصينية يوجد الآن 136 مليون مستخدم للإنترنت في الصين (في غضون أسبوعين، سيأتي مركز معلومات شبكات الإنترنت الصيني بتقريره نصف السنوي عن عدد المستخدمين، لذا سيكون هناك ما يمكن مقارنته).

ارتفع إجمالي إنفاق مستخدمي الإنترنت الأفراد في الصين في عام 2006 بنسبة 50% تقريبًا ليصل إلى 276.7 مليار رنمينبي (35.51 مليار دولار أمريكي). يتضمن هذا المبلغ تكلفة التسوق عبر الإنترنت والألعاب ونغمات رنين الهاتف الخليوي وجميع خدمات الفضاء الإلكتروني الأخرى.

ولكن كما أشارت صحيفة تشاينا هيرالد عن حق، فإن الإنفاق يشمل تكلفة الوصول إلى الإنترنت التي لا تقل عن 120 رنمينبي شهريًا لخط المشترك الرقمي (ADSL). (رسوم اشتراكي الشهري أكثر من ذلك، 150 يوان صيني)

حتى مع الأخذ في الاعتبار أن أفراد العائلة قد يتشاركون الاتصالات، إلا أن ذلك لا يترك الكثير من الميزانية حتى الآن للشراء.

غالبية مستخدمي الإنترنت هم من الشباب ومن المحتمل أن تذهب معظم الأموال المتبقية إلى الألعاب ونغمات الرنين. وفي عام 2005، بلغ متوسط ​​الإنفاق 158 رنمينبي. والخبر السار هو أن هناك نموًا ولكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت حتى تبدأ طفرة التسوق الكبيرة عبر الإنترنت.

أظهر الإعلان عبر الإنترنت (باستثناء محركات البحث) نموًا يزيد عن 50 بالمائة. في عام 2005، أنفق المعلنون 3.3 مليار (423.4 مليون دولار أمريكي) وفي عام 2006، وجد أكثر من 5 مليارات رنمينبي (641.5 مليون دولار أمريكي) طريقهم إلى المواقع الإلكترونية الصينية. معظم الأموال ذهبت إلى البوابات الكبرى، شينخوا)

لا أعرف ما الذي يعتبر نقرة هنا، وقد قرأت بالفعل مقالات مماثلة تشير إلى 101 مليون زيارة. سيؤدي ذلك إلى متوسط ​​5 نقرات/زيارات لكل مدونة. وأفترض أن هذا العدد يجب أن يكون أعلى، حتى في الزوار الفريدين. من الأرجح أن هذا يعني أن 101 مليون مستخدم قرأوا المدونات في عام 2006 ولكن لا تزال هذه المقاييس غير منطقية بشكل أساسي.

يعتمد الرسم البياني والإحصائيات أيضًا على الإحصائيات المذكورة في العديد من المقالات وكذلك في التقرير. لا أستطيع أن أضمن الدقة بنسبة 100%، لكنها تعطي لمحة بسيطة عن ما يحدث في الصين.

الثابت الرئيسي هو أن عدد مستخدمي الإنترنت يتزايد بسرعة. لا يزال التسوق والإعلان عبر الإنترنت بحاجة إلى اللحاق بالركب.

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جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، وتعيش في شنغهاي، الصين.