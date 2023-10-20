ستساعدك المقالة التالية: بيانات مهمة ياهو وجوجل: هل هما متصلان؟

لقد خضعت شركة Yahoo لقدر كبير من إعادة الهيكلة على مدار السنوات الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حواجز الطرق الداخلية والأسباب المالية، ولكن أيضًا بسبب الاعتماد الأحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال دمج العروض الاجتماعية مثل Flickr وYahoo Answers في حياة قاعدة المستخدمين المسجلين لديها، أصبحت Yahoo أكثر من مجرد شبكة اجتماعية من نوع ما، وهي شبكة اجتماعية تعتمد على تبادل الخبرات.

وللمساعدة في عكس التغيير والتوجه المستقبلي، قال جيف وينر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Yahoo! قسم الشبكات لديه أعلن أن شركة Yahoo قد قدمت بيان مهمة جديد للشركة:

لربط الناس بمشاعرهم ومجتمعاتهم ومعارف العالم.

أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام مقارنة بيان مهمة Yahoo مع بيان مهمة Google:

ياهو! : لربط الناس بمشاعرهم ومجتمعاتهم ومعارف العالم.

جوجل: تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة وفي متناول الجميع.

من المؤكد أن مهمة ياهو الجديدة تميز مسارها بوضوح عن مهمة جوجل مع تركيز ياهو على تجربة حياة المستخدم وعواطفه، مع المصطلحات التواصل والناس والعواطف والمجتمعات.

ومع ذلك، أعتقد أن مثل هذا الاختلاف واضح تمامًا، حيث اتبعت Google نهجًا مختلفًا لربط مستخدميها ببحث Google باعتباره جوهره، بدلاً من ربطهم ببعضهم البعض كما تعمل الشبكة؛ ومن هنا نجاح جوجل في البحث.

والفرق الرئيسي هو استخدام المصطلحين معرفة و معلومة.

يعرّف قاموس Merriam-Webster المصطلحين على النحو التالي:

معرفة : أ (1) : حقيقة أو شرط معرفة شيء ما مع المعرفة المكتسبة من خلال الخبرة أو الارتباط (2) : التعرف على علم أو فن أو تقنية أو فهمها ب (1) : حقيقة أو شرط إدراك شيء ما (2) : مدى معلومات المرء أو فهمه

: أ (1) : حقيقة أو شرط معرفة شيء ما مع المعرفة المكتسبة من خلال الخبرة أو الارتباط (2) : التعرف على علم أو فن أو تقنية أو فهمها ب (1) : حقيقة أو شرط إدراك شيء ما (2) : مدى معلومات المرء أو فهمه معلومة : أ (1) : المعرفة التي تم الحصول عليها من التحقيق أو الدراسة أو التعليمات (2) : الذكاء، الأخبار (3) : حقائق، بيانات ب: السمة المتأصلة في واحد أو أكثر من تسلسلين أو ترتيبات بديلة لشيء ما ( مثل النيوكليوتيدات في الحمض النووي أو الأرقام الثنائية في برنامج كمبيوتر) التي تنتج تأثيرات محددة ج (1): إشارة أو حرف (كما هو الحال في نظام الاتصالات أو الكمبيوتر) يمثل البيانات (2) : شيء ما (كرسالة أو بيانات تجريبية أو صورة) تبرر التغيير في بناء (كخطة أو نظرية) يمثل تجربة جسدية أو عقلية أو بناء آخر د: مقياس كمي لمحتوى المعلومات؛ على وجه التحديد: كمية عددية تقيس عدم اليقين في نتيجة التجربة التي سيتم إجراؤها

اختيار مثير للاهتمام للكلمات هنا مرارًا وتكرارًا، يعكس تمامًا الفرق بين هاتين الشركتين،

ياهو! : توفير المعرفة التي تم الحصول عليها من خلال الخبرة الشخصية والجمعيات والوعي والفهم. (الإجابات، Del.icio.us، فليكر، التضمين)

جوجل: توفير المعلومات التي يتم جمعها عن طريق التحقيق والدراسة والبيانات والقياس والكميات العددية. (نظام ترتيب الصفحات، الخوارزمية، قياس الارتباط، التوصيف)

اتجاهان مختلفان ومثيران للغاية من هاتين الشركتين، يجعلك تتساءل من سيفوز في النهاية؟ رجل أم آلة؟