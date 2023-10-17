ستساعدك المقالة التالية: بيان الوكيل النهائي لشركة Yahoo وiPhone2

في وقت مبكر من الآن، يريد مجلس إدارة Yahoo بقيادة روي بوستوك وجيري يانغ التأكد من إعادة انتخاب مجلس إدارة Yahoo الحالي في Yahoo! سيتم عقد الاجتماع السنوي في الأول من أغسطس. إلى جانب تقديم بيان الوكيل النهائي ضد مجلس إدارة كارل إيكان، كتب مجلس إدارة Yahoo خطابًا إلى مساهميه يحثهم على دعم مصلحة Yahoo من خلال إعادة انتخاب مجلس إدارتها الحالي.

وزعمت الرسالة أن لدى إيكان خطة واحدة فقط للاستحواذ على شركة ياهو، وهي بيع الشركة لشركة مايكروسوفت. هذا بحسب خطاب سيؤدي ذلك إلى تآكل قيمة حاملي أسهم شركة Yahoo نظرًا لأن Microsoft قد سحبت عرضها بالفعل.

“نحثكم على التحرك الآن لحماية استثماراتكم من خلال رفض قائمة السيد إيكان. ومن خلال التصويت لمجلس الإدارة اليوم، عبر الهاتف أو الإنترنت أو عن طريق التوقيع والمواعدة وإعادة بطاقة الوكيل البيضاء.

وفي مهاجمة هدف السيد إيكان بشكل أكبر، قالت الرسالة إنه ليس لديه خطط لخلق قيمة للمساهمين في ياهو، مكررة مرة أخرى أنه إذا نجح إيكان في الإطاحة بالمجلس الحالي، فهو يأمل فقط أن تعرب ميكروسوفت عن اهتمامها بتقديم عرض لشراء ياهو مرة أخرى.

في رأينا، السيد إيكان وفريقه ليسوا الأفراد المناسبين لتوجيه ياهو! كشركة مستقلة.

يتمتع مجلس إدارتنا الحالي بالاستقلالية والخبرة والمعرفة والالتزام بإدارة الشركة عبر بيئة الإنترنت سريعة التغير وتنفيذ مبادراتنا للاستفادة من سوق الإعلانات عبر الإنترنت سريع النمو وتقديم قيمة لشركة Yahoo! والمساهمين فيها.

هل سيحافظ المساهمون في شركة ياهو على مصلحة مجلس الإدارة الحالي أم أنهم سيستسلمون أخيرًا لتحركات إيكان؟ بينما ننتظر نتيجة هذا الفصل الجديد في ملحمة ياهو، دعونا جميعًا ننغمس في هذه الأثناء في الضجيج الذي جلبه عملاق التكنولوجيا الآخر للتو إلى جميع مستخدمي الويب هذا الصباح – جهاز بسيط حول مجتمع مدونات التكنولوجيا بالكامل تم ضبطها على كشف رجل قوي عن أحدث ألعابه. ألا نحب التكنولوجيا والإنترنت فقط؟