ستساعدك المقالة التالية: بيرل جام على فيديو جوجل

بيرل جام على فيديو جوجل

تذكر أنه في منتصف التسعينيات وحتى عام 2002 عندما لم تقم شركة Pearl Jam بصنع مقاطع فيديو ثم صدمت العالم بفيلم الرسوم المتحركة Todd McFarland قم بالتطور الفيديو الذي عوض كل تلك السنوات الضائعة عندما كان على المعجبين استخدام خيالهم لإعطاء رؤية للموسيقى بدلاً من تقديم هذه الرؤية لهم عبر MTV؟

حسنا، بيرل جام لديه فعلت التطور مرة أخرى مع إصدار الفيديو الجديد الخاص بهم لـ Life Wasted، المتاح للتنزيل عبر Google Video وتم إصداره بموجب ترخيص Creative Commons.

يسمح ترخيص Creative Commons بالاستخدام غير التجاري للفيديو، مثل النشر على المدونات أو التداول عبر الإنترنت.

أما بالنسبة لتضمين الفيديو في المدونات التي تخدم الإعلانات، فلست متأكدًا مما إذا كان ذلك يتعارض مع الرخصة أم لا. شاهد فيديو Pearl Jam لأغنية Life Wasted، مقدمة من BMG Music وCreative Commons وGoogle Video.

رأيي في حياة بيرل جام الضائعة؟

الصوت عبارة عن توازن رائع خلال الخمسة عشر عامًا الماضية (يا إلهي، لا أستطيع أن أصدق أنني كتبت ذلك للتو) لموسيقى الفرقة، تم ضبطه على إيقاع قوي من قبل عازف الدرامز السابق في Sound Garden مات كاميرون وبعض الحجر اللطيف جوسارد ومايك ماكريدي يعزفان مقطوعات موسيقية ومعزوفات منفردة تذكرنا بعصر الجرونج، 10، يلد وبعض أعمال ماكريدي مع Mad Season.

لا يزال Eddie Vedder يثبت أنه الرجل الأول في موسيقى الروك آند رول، ومن المنعش جدًا أن أسمع بعض موسيقى الروك الجديدة التي يضخها أشخاص في عمري في موسيقى الهيب هوب / الدراما المتأثرة اليوم عبر الراديو.

الفيديو مزعج بعض الشيء، ويثبت أنه مزيج غريب من رؤى الجحيم التي تذكرنا بفيديوهات الأدوات في منتصف التسعينيات، ونهاية العالم الآن، وأفلام الرعب السيئة، ولوحات هيرونيموس بوش – خاصة ثلاثية “حديقة المسرات الأرضية” (التي أزعجتني منذ الطفولة).