ستساعدك المقالة التالية: بيع اعتبارات ضريبة الأعمال

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إذا كانت الآثار الضريبية المحتملة لبيع عملك تبدو شاقة، فإن الخطوة الأولى الحاسمة هي إجراء تقييم الأعمال.

إن عملية تقييم الأعمال هذه ليست مجرد تقييم لقيمة شركتك، مما يساعد في تحديد سعر البيع المناسب، ولكنها أيضًا أداة يمكن أن تساعد في التنبؤ بالعواقب الضريبية المحتملة للبيع.

يمكن للتقييم، عند إجرائه بفعالية، أن يكشف في كثير من الأحيان عن استراتيجيات لتخفيف العبء الضريبي، مثل التوقيت الاستراتيجي للبيع أو الاستفادة من بعض الأحكام الضريبية.

في سياق هذه المقالة، سنسعى جاهدين لتزويدك بفهم شامل لهذه الاعتبارات، مما يساعدك على اتخاذ قرار مستنير عندما يتعلق الأمر ببيع عملك والتعامل مع الآثار الضريبية المحتملة.

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كيف يتم فرض ضريبة على مبيعات الأعمال؟

يتم فرض ضريبة على مبيعات الأعمال التجارية على أساس مبدأ أرباح رأس المال، وهو في الأساس الربح الذي تجنيه من بيع عملك. يتوافق معدل ضريبة أرباح رأس المال مع معدل ضريبة الدخل القياسي، مما يجعل مكاسب رأس المال كشكل من أشكال الدخل.

من المهم ملاحظة أن مقدار مكاسب رأس المال قد يدفعك إلى شريحة ضريبية أعلى، اعتمادًا على الدخل الآخر الذي تراكمت عليه طوال السنة الضريبية.

ما هو ربح رأس المال؟

ببساطة، يشير الربح الرأسمالي إلى الربح المحقق من الاستثمار، والذي في هذه الحالة هو عملك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق مكاسب رأسمالية عندما يؤدي بيع الشركة إلى ربح، أو خسارة رأسمالية عندما يؤدي إلى عجز.

يتم تحديد الربح أو الخسارة الرأسمالية من خلال الفرق بين استثمارك الأولي في العمل وسعر البيع النهائي.

يمكن أن تؤثر عوامل معينة، مثل انخفاض قيمة المعدات أو تكلفة تحسينات رأس المال، على حجم مكاسب رأس المال وبالتالي التزاماتك الضريبية.

على سبيل المثال، إذا اشتريت شركة في البداية بمبلغ 200 ألف دولار، واستثمرت 100 ألف دولار إضافية في الترقيات، ثم بعتها مقابل 350 ألف دولار، فإن مكاسب رأس المال الخاص بك ستكون 50 ألف دولار.

ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأعمال التجارية

يتم فرض ضريبة على أرباح رأس المال بشكل عام كدخل عادي، ومع ذلك فإن مصلحة الضرائب الأمريكية ترسم خطا بين مكاسب رأس المال قصيرة الأجل وطويلة الأجل. بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون شركة لمدة أقل من عام قبل البيع، يتم فرض ضريبة على أرباح رأس المال الخاصة بك بمعدل ضريبة الدخل العادي.

إذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا لأكثر من عام، فسيتم تطبيق معدل ضريبة أرباح رأس المال على أرباح رأس المال طويلة الأجل، وهو حاليًا 15٪.

يمكن أن تساعد استراتيجيات مثل تحديد أي جزء من سعر البيع ينطبق على أصول تجارية مختلفة، مثل المخزون أو العقارات، في تقليل فاتورتك الضريبية الإجمالية.

وينطوي هذا في كثير من الأحيان على البيع التدريجي للأصول الرأسمالية بالتقسيط، وبالتالي تقليل التأثير الضريبي الفوري.

7 الاعتبارات الضريبية قبل بيع الأعمال التجارية

تلعب الاستراتيجيات والاعتبارات الضريبية المختلفة دورًا عند بيع عملك.

1 . بيع الأسهم أو بيع الأصول؟

في بيع الأسهم، يكتسب المشتري حصة ملكية في الشركة عن طريق شراء أسهم البائع. تُستخدم هذه الطريقة عادةً في المعاملات التي تشمل الشركات C والشركات S، نظرًا لهيكلها.

وبدلاً من ذلك، يتضمن بيع الأصول التخلص من الأصول الرأسمالية للشركة، بما في ذلك الممتلكات المادية مثل المباني والمعدات، والتي بحكم تعريفها تحتفظ بقيمة تتجاوز سنة واحدة.

يحمل الاختيار بين بيع الأسهم أو بيع الأصول آثارًا مختلفة على حساب أرباح رأس المال وفرض الضرائب عليها. تنطبق المبادئ التوجيهية لمعدلات أرباح رأس المال القصيرة والطويلة الأجل بشكل مختلف على معاملات الأسهم والأصول.

ولذلك، فإن فهم هذه الاختلافات أمر بالغ الأهمية عند النظر في النهج الأكثر كفاءة من الناحية الضريبية لبيع عملك.

يمكن أن يؤثر الاختيار بين هذين النوعين من المبيعات بشكل كبير على صافي الربح من البيع، مما يؤكد الحاجة إلى التخطيط المالي والضريبي الدقيق.

2. تحديد قيمة أصول الأعمال

عند حساب قيمة الأصول التجارية، مثل قطعة من الآلات، من الضروري تضمين التكاليف المرتبطة بها بما يتجاوز سعر الشراء. قد تتضمن هذه التكاليف نفقات التركيب وتدريب الموظفين.

إن الاحتفاظ بسجلات دقيقة لهذه التكاليف يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل ضرائب أرباح رأس المال. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يمكن أخذ تكاليف الصيانة الروتينية في الاعتبار في هذا الحساب.

يعد فهم هذه التكاليف وتوثيقها بدقة أمرًا ضروريًا عند الاستعداد لبيع أصول عملك، حيث يمكن أن يساعد في تقليل الالتزامات الضريبية المحتملة.

3. تخصيص سعر الشراء

تخصيص سعر الشراء، أو PPA، هو أسلوب يستخدمه أصحاب الأعمال لحساب القيمة السوقية العادلة للشركة. هذه الإستراتيجية شائعة بشكل خاص أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ.

يقوم المشتري “بتخصيص” سعر الشراء بين أصول والتزامات الشركة المختلفة. وفي الوقت نفسه، يحسب البائع قيمة صافي الأصول، باستخدام “محاسبة حسن النية” لإدخال قيمة الأصول غير الملموسة، مثل اسم الشركة وشعارها.

تساعد هذه العملية في تقديم صورة أكثر اكتمالاً لقيمة العمل. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تخضع اتفاقية شراء الطاقة لمراجعة من قبل المؤسسات المصرفية للتحقق من دقة التخصيص.

يعد فهم هذه العملية أمرًا بالغ الأهمية لكلا الطرفين المعنيين، لأنه يؤثر بشكل مباشر على الديناميكيات المالية للمعاملة، بما في ذلك الضرائب.

4. نوع الكيان

يتم التعامل مع نسبة الفائدة التي يمتلكها الأفراد في الأعمال التجارية مثل الشراكات والشركات على أنها دخل من مكاسب رأس المال عند بيع تلك الفائدة.

إنه جانب أساسي من قانون ضريبة الأعمال الذي ينطبق على أشكال مختلفة من منظمات الأعمال.

ومع ذلك، يمكن أن تختلف الآثار الضريبية بشكل كبير تبعا لنوع الكيان. على سبيل المثال، قد تواجه الملكية الفردية قواعد ضريبية مختلفة مقارنة بشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة.

فهم هذه الفروق الدقيقة أمر بالغ الأهمية. فهو لا يؤثر فقط على معدلات ضريبة أرباح رأس المال ولكن أيضًا على التخطيط المالي الشامل وعملية صنع القرار لكل من أصحاب الأعمال والمستثمرين المحتملين.

إليك مقارنة سريعة:

نوع تأثير ضريبة الكيان على ملاحظات نتائج SaleCapital شركة سي يدفع المساهمون مكاسب رأسمالية عند بيع الأسهم. إذا تم بيع شركة C بأكملها، فقد يتم تطبيق ضريبة الشركات. تنطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الربح الناتج عن بيع السهم. يمكن أن يحدث الازدواج الضريبي: أولاً على مستوى الشركات إذا باعت الشركة أصولها، ثم على المستوى الفردي عندما يبيع المساهمون أسهمهم. شركة S يمكن تنظيم المعاملة على أنها مبيعات الأسهم أو الأصول. ومن الممكن أن يظل هيكل الشركة على حاله، مما يعني عدم وجود آثار ضريبية إضافية على الشركات. في حالة البيع كبيع أسهم، تنطبق ضريبة أرباح رأس المال على الربح المحقق. وفي بيع الأصول، قد يؤدي إلى دخل عادي. تسمح الشركات S بفرض ضرائب عابرة، مما يعني أن دخل الشركة وخسائرها وخصوماتها وائتماناتها يمكن أن تمر عبر المساهمين لأغراض الضرائب الفيدرالية. شراكة مكاسب رأس المال مستحقة على أصول الشراكة للفرد. يمكن للفرد أن يبيع نسبة مشاركته في الشراكة إلى المشتري. تنطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الربح الناتج عن بيع فوائد الشراكة. يمكن أن تكون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشراكات معقدة بسبب حقيقة أن الشراكات تقوم بتوزيع الدخل والأرباح الرأسمالية على شركائها، والتي قد يتم فرض ضرائب عليها بشكل مختلف.

5. أسواق الأوراق المالية المعفاة من الضرائب

في البورصات المعفاة من الضرائب، يقوم المشتري بتبادل أسهم شركته الخاصة بأسهم شركة أخرى. إنها خطوة استراتيجية تستخدم كثيرًا في عالم الأعمال.

يجب أن تشكل الأسهم المتداولة ما بين 50-100% من إجمالي الأسهم المملوكة للمشتري. إنها طريقة للاستحواذ على شركة دون إنفاق نقدي فوري.

يتضمن أحد أشكال هذه الإستراتيجية قيام الشركة بإصدار أسهم جديدة مقابل المال أو أشكال أخرى من الممتلكات.

ويتسم هذا النهج بالمرونة ويمكن الاستفادة منه لتوسيع قاعدة رأس مال الشركة، أو الحصول على الأصول أو الخدمات الضرورية.

6. معدلات ضريبة الدخل

ومن الممكن أن تتجاوز معدلات الضرائب الشخصية، التي من المحتمل أن تصل إلى 37%، الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس المال طويل الأجل، المحدد حاليًا بنسبة 15%. على الرغم من فرض ضريبة على مكاسب رأس المال بمعدل أقل، إلا أنها لا تزال تعتبر دخلاً ويمكن أن تؤثر على الأساس الضريبي المطبق على ضرائبك الشخصية.

ويساهم هذا الجانب، إلى جانب القدرة على توزيع الدخل المكتسب مع مرور الوقت، في زيادة شعبية مبيعات التقسيط عند بيع الأصول.

على الرغم من أن المبيعات بالتقسيط ليست معفاة تمامًا من الضرائب، إلا أنها توفر طريقة أكثر مرونة وكفاءة ضريبية للتخلص من الأصول.

7. اعتبارات الدولة

يحتاج أصحاب الأعمال الصغيرة إلى فهم أن الالتزامات الضريبية لا تتوقف عند المستوى الفيدرالي؛ يمكن أن تلعب الضرائب الحكومية والمحلية أيضًا دورًا مهمًا.

خذ فلوريدا، على سبيل المثال، حيث يتمتع السكان بعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي. ومع ذلك، تخضع الشركات في فلوريدا لضريبة دخل الشركات، مما يجعل من الضروري لأصحاب الأعمال التخطيط وفقًا لذلك.

في المقابل، تقدم أماكن مثل مدينة نيويورك مشهدًا ضريبيًا مختلفًا، حيث تفرض ضريبة دخل المدينة بالإضافة إلى التزامات الولاية والالتزامات الفيدرالية الأخرى.

إن فهم هذه الاختلافات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة المالية عند بيع الأعمال التجارية.

نصائح لأصحاب الأعمال الصغيرة

يمكن أن تكون عملية بيع الأعمال التجارية معقدة، بل وأكثر من ذلك عندما تكون قد خصصت قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد لبناء شركة صغيرة ناجحة.

يعد التنقل في هذه العملية المعقدة أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم تفويت المدخرات المحتملة أثناء البيع. لذا فإن معرفة كيفية بيع الأعمال أمر في غاية الأهمية. إليك أفضل النصائح لدينا:

ننصحك بالاستعانة بمستشار ضرائب لبيع أعمالك

يمكن أن يوفر الاستعانة بمستشار ضريبي قيمة هائلة، خاصة إذا كنت تخطط لبيع أعمالك في المستقبل المنظور.

ومن خلال إشراكهم في وقت مبكر من العملية، يمكنهم إرشادك بشأن الخطوات المحتملة لتغيير هيكل عملك لتحقيق أقصى قدر من المزايا الضريبية، والاستعداد بشكل أفضل للبيع.

إذا كان عملك ملكية فردية، فقم ببيع الأصول بشكل منفصل

بالنسبة للمالكين الفرديين، يمكن أن يكون بيع الأصول بشكل فردي استراتيجية فعالة. يمكن أن يساعد في الحفاظ على أرباحك السنوية عند مستوى ثابت، مما يضمن بقاء دخلك الخاضع للضريبة ثابتًا.

فهو يوفر وسيلة لإدارة الالتزامات الضريبية دون تقلبات مالية ساحقة.

فكر في البيع للموظفين

يمكن أن يكون نقل عملك إلى الموظفين من خلال البيع بالتقسيط طويل الأجل أو خطة ملكية أسهم الموظفين طريقة مفيدة. يمكن توسيع هذا البيع ليشمل جميع الموظفين الحاليين أو مجموعة مختارة من الموظفين الرئيسيين.

وهذا لا يضمن استمرارية العمل والأمن الوظيفي للموظفين الكرام فحسب، بل يسمح لهم أيضًا بالحصول على حصة في نجاح الأعمال في المستقبل.

فكر في إهداء بعض أموال مبيعات الأعمال للعائلة

يمكن أن يكون توزيع بعض عائدات البيع على أفراد العائلة مهمة حساسة وقد يؤدي حتى إلى إثارة نزاعات عائلية. على سبيل المثال، إذا كان طفل واحد فقط يشارك في العمل، فهل يجب أن يكون هو المتلقي الوحيد للهدية، أم يجب تقاسمها بالتساوي بين جميع الأشقاء؟

هل ينبغي حماية العائدات لأفراد الأسرة المباشرين فقط، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ينبغي توضيح هذه الشروط في اتفاقيات ما قبل الزواج؟

وتتطلب مثل هذه القرارات التوجيه من المستشارين الضريبيين والقانونيين، وخاصة مع وصول جيل طفرة المواليد إلى التقاعد ويحتاجون إلى استراتيجيات خروج قوية.

قم بتنظيم الصفقة كبيع بالتقسيط

يمكن تنظيم البيع بالتقسيط بطريقتين أساسيتين:

النقد بالإضافة إلى تمويل البائع – يقوم المشتري بدفع جزء مقطوع من ثمن البيع ويوقع على سند إذني للشراء بالتقسيط.

– يقوم المشتري بدفع جزء مقطوع من ثمن البيع ويوقع على سند إذني للشراء بالتقسيط. كسب بها – يتقاضى البائع أجره باعتباره “استشاريًا” ويبقى في الشركة لمدة 2-3 سنوات، ويتقاضى راتبًا.

النظر في منطقة الفرص

يمكنك إعادة استثمار مكاسب رأس المال من بيع أعمالك في صندوق الفرص المؤهلة خلال 180 يومًا من المعاملة.

وتزداد الفوائد مع مرور الوقت: إذا تم الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات، فإن 10٪ من الربح معفاة من الضرائب. يتم استبعاد 5٪ إضافية إذا تم الاحتفاظ بها لمدة 7 سنوات، وبعد عشر سنوات، يكون إجمالي الربح معفى من الضرائب.

هل يجب علي دفع ضرائب على بيع أعمالي؟

ما لم يكن عملك يعمل بخسارة، فسوف تحتاج إلى دفع الضرائب على عائدات البيع. ومع ذلك، هناك استراتيجيات متاحة لتأجيل التأثير الضريبي على مدى عدة سنوات، مثل استخدام البيع بالتقسيط لبعض الأصول.

ما مقدار الضريبة التي أدفعها عند بيع أعمالي؟

ستعتمد التزاماتك الضريبية على ما إذا كنت تدفع معدلات أرباح رأسمالية قصيرة أو طويلة الأجل. يتوافق المعدل قصير الأجل مع شريحة الضرائب الخاصة بك، في حين يتم تثبيت المعدل طويل الأجل عند معدل أرباح رأس المال، والذي يبلغ حاليًا 15٪.

كيف تتجنب دفع الضرائب عند بيع مشروع تجاري؟

لتحقيق أقصى قدر من التوفير الضريبي، قم بتعيين مستشار ضريبي يفهم قوانين الضرائب الديناميكية. هناك عدة طرق أخرى يمكن أن تساعد في خفض الضرائب، بما في ذلك:

يمكنك أيضًا تخفيض الضرائب عن طريق:

بيع الأصول عن طريق البيع بالتقسيط

تمويل المالك

إهداء للعائلة

البيع للموظفين

كيف يتم حساب مكاسب رأس المال عند بيع الأعمال التجارية؟

يتم احتساب الربح الرأسمالي عن طريق خصم سعر الشراء الأصلي من سعر البيع. هناك عدة طرق لتقليل فاتورتك الضريبية، مثل المطالبة بخصومات لتحسين رأس المال وشراء المعدات.

إذا تم الاحتفاظ بالكيان التجاري لمدة أقل من عام، فإن مبلغ الضريبة يتوافق مع شريحة ضريبة الدخل الشخصية للمالك. إذا تم الاحتفاظ بها لفترة أطول، فإن معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية الحالي، 15٪، ينطبق.

كيف يمكنني الإبلاغ عن بيع شركتي في الإقرار الضريبي؟

للإبلاغ عن بيع عملك في إقرارك الضريبي، استخدم نموذج IRS T2125، أو بيان الأعمال أو الأنشطة المهنية.

يوفر هذا النموذج الإطار اللازم لتوثيق أنشطة عملك ومبيعاتك بدقة.