ستساعدك المقالة التالية: بيع عرض النطاق الترددي للإنترنت نقدًا – 9 طرق لبيع بيانات الإنترنت وكسب المال

لطالما أحببت إيجاد طرق جديدة لكسب المال عبر الإنترنت. لقد كنت أيضًا مؤيدًا لإنشاء تدفقات دخل سلبية أو توفير المال باستخدام الموارد المتاحة لك بالفعل.

لقد بدأت مزرعة للهواتف في الكلية ، والتي كانت في الأساس عبارة عن مجموعة من الهواتف القديمة التي تجلس على مكتبي وتكسب المال كل يوم من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو / الإعلانات:

لقد كنت أقوم بإنهاء عمليات الزراعة ببطء بسبب ضيق الوقت ، على الرغم من أن هذه التجربة بأكملها كانت طريقة ممتعة لكسب أكثر من 500 دولار في بطاقات الهدايا المجانية.

ومع ذلك ، فقد عثرت مؤخرًا على خيار آخر خاص بجني الأموال يمكن لأي شخص البدء فيه في غضون دقائق.

هذه الفكرة هي بيع النطاق الترددي للإنترنت مقابل النقود.

دعونا نرى ما هو كل شيء عن فكرة صنع المال!

هل تبحث عن طرق سريعة أخرى لكسب المال عبر الإنترنت؟ الدفع:

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كيفية بيع البيانات الدولية وكسب المال

إذا كنت مستعدًا لكسب المال عن طريق بيع النطاق الترددي للإنترنت ، فإن الشركات التسعة التالية كلها خيارات قابلة للتطبيق يمكنك اختبارها.

هذه أخبار رائعة إذا كنت ترغب في محاولة صخب جانب الدخل السلبي الجديد. فقط لاحظ أن هذه المنصات لن تجعلك ثريًا وهي مجرد طريقة لطيفة لكسب بعض النقود الإضافية مقابل بيانات الإنترنت غير المستخدمة.

1. العسل

من بين جميع الطرق لبيع بيانات الإنترنت مقابل المال ، فإن Honeygain هو الأكثر شعبية إلى حد بعيد.

يتيح لك تطبيق الدخل السلبي هذا بيع الإنترنت غير المستخدم من خلال الهاتف أو الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول. وهي متوفرة في جميع أنحاء العالم على Windowsوأجهزة Mac و Linux و iOS و Android.

أثناء مشاركة الإنترنت غير المستخدم مع التطبيق ، يدفع Honeygain لك أرصدة. يمكنك بعد ذلك صرف النقود عبر PayPal بمجرد أن تكسب 20 دولارًا على الأقل أو يمكنك اختيار العملة المشفرة JumpTokens لسحبها على الفور.

يعتمد المبلغ الذي تكسبه من تطبيقات مثل Honeygain على بعض العوامل مثل المكان الذي تعيش فيه وعدد الأجهزة التي تشغلها وسرعة الإنترنت لديك.

ومع ذلك ، إذا كانت لديك سرعات عرض نطاق ترددي جيدة وتعيش في أمريكا الشمالية أو أوروبا ، فقد تجد أن هذا التطبيق فعال جدًا لكسب المال.

بشكل عام ، يعد Honeygain الطريقة الأكثر شيوعًا لبيع اتصالك بالإنترنت. وحقيقة أنه يدفع لك نقدًا أو عملة مشفرة وليس مجرد بطاقات هدايا هي نقطة بيع.

يمكنك قراءة تقييمي الرسمي لتطبيق Honeygain لمزيد من المعلومات.

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2. الملكية الفكرية بيادق

من أفضل الطرق لبيع بيانات الإنترنت وكسب المال هو استخدامها الملكية الفكرية.

تتيح لك هذه الشركة مشاركة النطاق الترددي لكسب المال ، وهي إلى حد بعيد الشركة الأفضل ربحًا والأسهل استخدامًا في هذا المجال.

بالنسبة للمبتدئين ، تحصل على مكافأة تسجيل بقيمة 1 دولار عند التسجيل بصفتك IPRoyal Pawn.

من هناك ، يتم دفع 0.20 دولارًا أمريكيًا لكل جيجابايت من البيانات التي تشاركها كعقدة وكيل.

تحتاج فقط إلى 5 دولارات للصرف أيضًا ، وهو أقل بكثير من معظم الشركات التي تتيح لك بيع النطاق الترددي للإنترنت.

يتيح لك IPRoayl Pawns استرداد أرباحك من أجل:

بين مكافأة التسجيل والدفع الأعلى لكل جيجابايت ، يمكنك بالتأكيد كسب بعض الدخل السلبي الرائع كل شهر مع IPRoyal Pawns.

يعتمد المبلغ الذي تكسبه مقابل الإنترنت غير المستخدم على موقعك ومدة استمرار تشغيل التطبيق.

لكن IPRoyal متاح على أجهزة سطح المكتب وأجهزة Android. وبشكل عام ، إنها إحدى أكثر الطرق موثوقية لبيع بيانات الإنترنت وكسب المال.

كسب المال من خلال مشاركة النطاق الترددي مع IPRoyal Pawns!

3. ريبوت

ريبوت هو مشغل أحدث في مساحة النطاق الترددي للإنترنت ، ولديه تطبيق Android جديد في إصدار تجريبي يتيح لك كسب المال عن طريق بيع بيانات الإنترنت.

وفقًا لموقعه على الويب ، يستخدم العملاء النطاق الترددي للإنترنت “لمراقبة الأسعار والبحث في Google ومراقبة أسعار الأسهم وأبحاث المنافسين والأنشطة المماثلة”.

يمكنك صرف أموال PayPal بمجرد أن تكسب 20 دولارًا. ويحصل المستخدمون الجدد على مكافأة قدرها 5 دولارات للبدء ، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى أول نقود لك بشكل أسرع.

يُظهر Repocket مثالاً على موقعه على الويب عن المبلغ الذي يمكنك ربحه شهريًا ، ويكسب جهازان يتشاركان 2 غيغابايت من البيانات يوميًا 24 دولارًا في الشهر.

ومع ذلك ، فإن الأرباح غير مضمونة ، ويؤثر موقعك ونوع جهازك ومزود خدمة الإنترنت ومقدار البيانات التي تشاركها جميعًا على مقدار ما تحققه.

Repocket لديها خطط للتوسع إلى Windowsو iOS و Mac في المستقبل ، لذلك هناك تحديثات مثيرة على الأبواب أيضًا.

احصل على مكافأة بقيمة 5 دولارات من Repocket!

4. FluidStack

FluidStack هو أحد أحدث المشغلين في صناعة شراء النطاق الترددي ، وهو يدير CDN لتوزيع المحتوى على المستخدمين من الشبكات القريبة لزيادة أوقات تحميل الصفحة وتجربة المستخدم الإجمالية.

بمجرد التسجيل وتثبيت برنامج FluidStack ، سوف يكتشفون عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك خاملاً ويستخدمون النطاق الترددي / وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك لخدمة المحتوى.

حقيقة أن FluidStack يستخدم وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك بدلاً من GPU يساعد في الحد من استهلاك الطاقة ، والفكرة الكاملة لمنصتهم هي استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط عندما يكون خاملاً والحد من مقدار الطاقة التي تستخدمها في نهاية المطاف.

على العموم، إليك كيفية عمل معدل نقل البيانات إلى نسبة الدفع:

> سرعة تحميل 10 ميجابايت / ثانية – 5 دولارات شهريًا

سرعات أعلى – 10 دولارات لكل 100 ميجابايت / ثانية

سرعة تحميل 200 ميغا بايت / ثانية – 20 دولار / شهر

على موقع الويب الخاص بهم ، يوضح FluidStack أنك مضمون أساسًا لكسب ما بين 5 إلى 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا باستخدام برامجهم بناءً على سرعة الإنترنت لديك.

تذكر، هذا لكل عنوان IP، لذلك إذا كان لديك عدة عناوين IP لسبب ما ، فيمكنك نظريًا أن تنخفض.

يدفع FluidStack من خلال PayPal وتتم معالجة جميع الأرصدة المستحقة في نهاية الشهر. يخطط FluidStack أيضًا لإطلاق بعض الطرق الإضافية للربح في المستقبل ، بما في ذلك تحويل ترميز الفيديو والوكلاء الجغرافيين ، والتي ستدفع أكثر.

بالإضافة إلى ذلك ، ستطلق FluidStack ميزة الألعاب السحابية التي ستسمح لمنصات الألعاب القوية باستضافة خدمات الألعاب السحابية بما يصل إلى 100 دولار شهريًا ، على الرغم من أنه سيتعين علينا الانتظار ونرى كيف يتكشف هذا بالفعل.

تحرير: 03/01/2020: أعلنت شركة Fluidstack أنها تركز على عملاء أجهزة الكمبيوتر السحابية الذين يمكنهم الوصول إلى الأجهزة باستخدام يعمل Fluidstack على نظام Linux.

هذا يعني أنهم لا يقبلون عناوين IP السكنية وقاموا بتغيير نموذج العمل ، لذلك لا يمكنك استخدامه لبيع بيانات الإنترنت وكسب المال بعد الآن.

تحقق من مراجعة Fluidstack للحصول على أحدث المعلومات!

5. PacketStream

PacketStream هي طريقة أخرى لبيع بيانات الإنترنت لكسب المال.

يسمح PacketStream للمستخدمين بأن يصبحوا عُقدًا في شبكتهم من أي مكان في العالم ، بشرط أن يكون لديك عنوان IP سكني.

إذا كنت تبيع عرض النطاق الترددي للإنترنت الخاص بك من خلال PacketStream ، فستربح 0.10 دولار / جيجابايت لأن البرنامج يعمل في خلفية جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تتقاضى PacketStream من المشترين 1.00 دولار / جيجابايت ، وجزء من المشكلة هو أن المنصات المجانية مثل TOR تسمح بشكل أساسي للمستخدمين بتصفح الويب بشكل مجهول أيضًا. مما أجمعه ، هذا يعني أن PacketStream ضعيف بعض الشيء في جانب الشراء حاليًا ، لذلك من المحتمل أن تكون أرباحك بطيئة وثابتة.

يقوم بعض المستخدمين أيضًا بإلغاء تثبيت Packetstream بسبب مخاوف بشأن كيفية استخدام العملاء لنظامهم الأساسي ، لذلك سأكون حريصًا بعض الشيء مع هذه الخدمة / أجري المزيد من البحث.

تنص PacketStream على أن عملائها الرئيسيين هم شركات تحتاج إلى اختبار تطبيقات / إعلانات الويب دون التعرض لحظر IP أو اكتشافه (وهو أمر شائع جدًا مع شبكات VPN).

يمكنك تشغيل PacketStream على Windowsو Linux و Mac ، ويتم الدفع عبر PayPal بمجرد وصولك إلى 5 دولارات.

اقرأ مراجعة PacketStream الخاصة بنا للحصول على جميع التفاصيل!

6. بريفاتكس

Privatix هي طريقة أخرى لبيع النطاق الترددي للإنترنت مقابل المال ، على الرغم من أن هذه المنصة تأتي بنكهة تشفير!

مع Privatix ، “يمكن لأي مستخدم بيع النطاق العريض الاحتياطي أو الخامل للإنترنت إلى الشبكة والحصول على أموال مقابل ذلك على الفور باستخدام التشفير. تأتي المدفوعات من المشترين الذين يشترون النطاق الترددي عبر تطبيقات الطرف الثالث أو مباشرة “.

يمكن تشغيل برنامج Privatix على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو Mac أو Linux ، والبرنامج مجاني.

معظم المشترين في شبكة Privatix هم مزودو VPN و CDN من ما أجمعه ، وتحاول Privatix إنشاء شبكة آمنة قائمة على الرموز المميزة من Ethereum حيث يمكن تبادل هذا النطاق الترددي.

تصدر Privatix رموز PRIX للمستخدمين للمشاركة في blockchain الخاصة بهم ، على الرغم من أن برنامجهم لا يزال قيد التطوير ويبدو أن المبلغ الذي يمكنك كسبه يختلف اختلافًا كبيرًا عما قرأته.

حاليًا ، تبلغ قيمة رمز PRIX واحدًا تقريبًا 1.48 دولارًا أمريكيًا.

تحقق من Privatix لمعرفة المزيد!

7. شبكة ميستيريوم

توفر شبكة Mysterium خيارًا آخر لبيع النطاق الترددي للعملات المشفرة ، والمفهوم مشابه بشكل لا يصدق لـ Privatix.

تعمل Mysterium باعتبارها “خدمة VPN لامركزية” ، مع التركيز على خصوصية المستخدم / إخفاء الهوية والتشفير من طرف إلى طرف.

تشغل شبكة Mysterium حاليًا مشروعًا تجريبيًا للعقدة متاحًا على Windowsو Mac و Raspberry Pi ، وهو أمر رائع إذا سألتني.

بمجرد أن تصبح جزءًا من الشبكة ، يمكنك تأجير النطاق الترددي الخاص بك لـ Ethereum. كما هو الحال مع Privatix ، يعتمد المبلغ الذي تكسبه حقًا على سرعة التحميل الخاصة بك ومجموعة متنوعة من العوامل الأخرى (أعتقد أن موقعك قد يلعب دورًا فيه لأن حركة مرور VPN ربما تفضل عناوين IP الأمريكية للعديد من المهام على البلدان الأخرى).

تعرف على المزيد حول شبكة Mysterium!

قراءة إضافية – كيفية كسب 50 دولارًا في اليوم – أفضل الطرق.

8. تحميل فريق

يعد LoadTeam خيارًا آخر لكسب المال باستخدام النطاق الترددي ، ويسمح تطبيقهم بتشغيل أجهزة كمبيوتر متعددة تحت نفس الحساب ، وهو أمر رائع نوعًا ما.

يمكنك استخدام حاسبة LoadTeam لتقدير المبلغ الذي يمكن أن تربحه على أساس شهري.

سيتم تحديث رصيد حسابك بشكل دوري عندما يكمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك المهام ، ويمكنك تعديل مدى صعوبة عمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الخلفية على هذا التطبيق.

ليس لدي في الواقع أي فكرة عن ماهية هذه “المهام” ، ومن المسلم به أنني رسمت ، ولكن هذا المنشور بأكمله عبارة عن حفرة أرنب غريبة في أي مكان ، لذلك نحن هنا!

يمكن للمستخدمين السحب عبر PayPal عند الوصول إلى دولار واحد مع LoadTeam.

تعرف على المزيد حول LoadTeam!

9. NanoWire

تعد Nanowire إضافة أحدث إلى هذه القائمة ، ولكن إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية بيع بيانات الإنترنت وكسب المال ، فمن المؤكد أن هذه المنصة تستحق المراجعة.

عندما تبيع عرض النطاق الترددي الخاص بك على Nanowire ، فإنك تكسب Nano ، وهي عملة مشفرة تركز على كونها خالية من الرسوم وصديقة للبيئة وقابلة للتحويل بسهولة.

مثل الخيارات الأخرى في هذه القائمة ، يجب عليك تثبيت تطبيق Nanowire لسطح المكتب لبدء البيع. يمكنك تشغيل هذا بشكل سلبي في خلفية جهاز الكمبيوتر الخاص بك لكسب المال على الطيار الآلي.

بالنسبة للمبلغ الذي تكسبه ، تقدم Nanowire بعض المطالبات الجريئة.

وفقًا لـ Nanowire ، تكسب 5 دولارات مقابل كل 10 غيغابايت من البيانات التي تبيعها؛ وهو أفضل بكثير من تطبيقات مثل Honeygain.

الآن ، وفقًا لـ Nanowire ، “يجب أن تدرك أن مشاركة اتصالك بالإنترنت ينطوي على مخاطر لأن بعض الولايات القضائية قد تحملك مسؤولية ما يفعله الآخرون على اتصالك بالإنترنت”.

هذا بالتأكيد ليس تصويتًا بالثقة حول مدى أمان / أمان هذه المنصة ، ولكن مهلا ، أنت حر في جني الدخل السلبي بالطريقة التي تريدها.

أنا شخصياً سألتزم بتطبيقات gig مثل القيادة من أجل DoorDash أو أفكار أخرى لكسب المال ، لكنني أردت أن تتضمن هذه القائمة أكبر عدد ممكن من الخيارات في حال كنت ترغب في الغوص في هذا الزحام الجانبي!

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ما هو النطاق الترددي ولماذا يبيعه الناس؟

وفقًا لموقع TechTerms.com ، فإن النطاق الترددي للإنترنت “يصف الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات لشبكة أو اتصال إنترنت. يقيس مقدار البيانات التي يمكن إرسالها عبر اتصال معين في فترة زمنية معينة. على سبيل المثال ، يبلغ عرض النطاق الترددي لاتصال جيجابت إيثرنت 1000 ميجابت في الثانية (125 ميجابايت في الثانية). “

كما اتضح ، فإن معظم الأنشطة عبر الإنترنت بالكاد تقترب من زيادة عرض النطاق الترددي الخاص بك لمعظم خطط الإنترنت السكنية.

ما لم تكن تقوم بتنزيل بعض الملفات الضخمة أو تشغيل العديد من التطبيقات المكثفة في وقت واحد ، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من النطاق الترددي غير المستخدم في أي وقت … وهذا لا يفكر حتى في الساعات التي تقضيها نائمًا أو خارج المنزل.

لذلك ، أتاح عدد قليل من الشركات بيع النطاق الترددي غير المستخدم لهم (نظرًا لأن لديك الكثير منه) مقابل النقد أو العملة المشفرة.

تقوم هذه الشركات بعد ذلك بتأجير النطاق الترددي الخاص بك والسماح للمستخدمين أو الشركات الأخرى باستخدامه (من خلال عنوان IP الخاص بك).

عادة ، تعمل هذه الشركات كخدماتها أو تبيعها لشبكات VPN ، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الإنترنت من خلال عنوان IP / بلد مختلف عن المكان الذي يقيمون فيه.

الشيء الرئيسي الذي يجب ملاحظته هنا هو مع هذه الخدمات أنت تبيع استخدامك للإنترنت لأشخاص آخرين بسبب سلوكياتهم في التصفح.

إلى أي مدى يمكنك بيع بيانات الإنترنت؟

إذا كنت تعيش في منطقة يطلب فيها عنوان IP وعرض النطاق الترددي مثل الولايات المتحدة أو أجزاء من أوروبا ، فقد تتمكن من جني 5 دولارات إلى 50 دولارًا شهريًا عن طريق بيع النطاق الترددي للإنترنت..

ومع ذلك ، بالنسبة للعديد من مناطق العالم ، هذه ليست فكرة صخب جانبية قابلة للتطبيق.

هذا لأنه بدون طلب كافٍ ، فأنت تكسب فقط بنسات مقابل عرض النطاق الترددي الخاص بك. أنا أعيش بالقرب من تورنتو ، والعديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي اختبرتها بالكاد دفعت على الإطلاق أو لم تنجح.

إذا كنت ترغب في الحصول على دخل سلبي ، فأعتقد أنه من الأفضل لك تجربة الأعمال المزدحمة مثل تأجير الأشياء من أجل الربح.

على سبيل المثال ، يتيح لك تطبيق Neighbor جني الأموال من خلال تأجير مساحة التخزين الاحتياطية الخاصة بك. يمكنك أيضًا تجربة شركات مثل Turo لتأجير سيارتك.

هناك أيضًا الكثير من خيارات الاستثمار التي تعتبر أفضل من محاولة بيع النطاق الترددي مقابل المال.

على سبيل المثال، Fundrise يتيح لك الاستثمار في العقارات المدرة للدخل ، وتحتاج فقط إلى 10 دولارات للبدء.

عندما تقارن هذه الأنواع من الأفكار الاستثمارية وشركات التأجير مقابل بيع النطاق الترددي ، أعتقد أنه من الواضح ما هي الخيارات الأفضل. زائد، لا يزال بإمكانك كسب دخل سلبي عبر الإنترنت إذا كان هذا هو ما تفضله.

المحصلة النهائية هي بيع النطاق الترددي هو صخب ، لكنني لا أعتقد أنه أفضل طريقة لتوليد دخل سلبي هادف.

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قراءة إضافية – كيفية جعل 3000 دولار سريعًا.

افكار اخيرة

سأختتم هذه المقالة بأكملها ببيان مهم: بيع بيانات الإنترنت الخاصة بك هو صخب جانبي رقمي غريب للغاية.

بشكل عام ، بيع النطاق الترددي ليس شيئًا يجب عليك فعله دون تفكير.

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه وما هو مزود خدمة الإنترنت الذي تستخدمه ، قد يكون لديك قوانين أكثر صرامة بشأن ما يتم استخدام عنوان IP الخاص بك من أجله.

صرحت شركات مثل FluidStack بأنها لا تصل إلى بياناتك أو ملفاتك وأنها تمنع المستخدمين حتى من الانتقال إلى مواقع الويب الضارة / الضارة ، ولكن لا يزال هذا يمثل خطرًا عليك التفكير فيه.

باستخدام هذه الخدمات ، فأنت تختار أن تكون جزءًا من شبكة و ليس لديك أي سيطرة على كيفية استخدام الناس لها.

شخصيًا ، سيكون هذا هو نوع تدفق الدخل السلبي الذي سأستخدمه بنسبة 100 ٪ عندما عدت إلى الكلية وأعيش في مبنى به مئات الأشخاص على نفس الشبكة ، لكنني لا أعتقد أنني سأديره على شبكتي المنزلية.

لن تصبح ثريًا من خلال بيع النطاق الترددي للإنترنت الخاص بك ، ولكن إذا كنت مرتاحًا لهذه العملية وقمت ببذل العناية الواجبة ، فمن المحتمل أن تتمكن من جني بعض المال السريع والدخل السلبي الموثوق به إذا كان لديك سرعة تحميل سريعة.

فكرة جديدة للدخل السلبي ، أم وصفة لكارثة؟ من يعرف حتى! لكن آمل أن تتمكن من كسب بعض المال والمكافآت المجانية إذا جربت هذه الفكرة.

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