ستساعدك المقالة التالية: بيل سلاوسكي: إعادة كتابة ويكيبيديا على تحسين محرك البحث

بيل سلاوسكي: إعادة كتابة ويكيبيديا على تحسين محرك البحث

إذا كنت ستحاول تنظيف الوجه والتصور الخاص بـ SEO، فمن الأفضل أن تبدأ بإعادة كتابة التعريف. لقد شعرت بالدغدغة اليوم عندما توقفت عند صديقي العزيز وزميل العمل السابق بيل سلاوسكي في مدونة SEA وقراءة أحدث منشور لبيل تحسين نتائج ويكيبيديا لتحسين محرك البحث.

بيل، الذي يتمتع بسمعة سيئة في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، وسهولة الاستخدام، ودوائر المقهى وأكشاك بيع الصحف في نيوارك ديلاوير باعتباره مساهمًا غير أناني في ثروته من الآراء والمعلومات؛ ليس سعيدًا جدًا بصفحات ويكيبيديا الخاصة بتحسين محرك البحث ويشعر أنه من واجبه إضافة المعرفة المكتسبة من سنواته وخبرته من Cre8asite وSEO بواسطة SEA ومؤخرًا Search Engine Watch إلى مهمته الجديدة.

من مشاركة بيل:

مثل هذه العبارات تحتاج حقًا إلى التغيير:

أصبح مشغلو محركات البحث مهتمين بمجتمع تحسين محركات البحث (SEO) بعد وقت قصير من إطلاق أول محرك بحث. في بعض محركات البحث المبكرة، مثل Infoseek، كان الترتيب رقم 1 سهلاً مثل الحصول على الكود المصدري للصفحة ذات الترتيب الأعلى، ووضعه على موقعك، وإرسال عنوان URL لفهرسة تلك الصفحة وتصنيفها على الفور.

على حد علمي، لم يكن هناك مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) الذي ظهر من العدم في الوقت الذي تم فيه إطلاق محركات البحث الأولى.

أود أن أرى تحسنًا في مقالة ويكيبيديا، وأطلب منك، إذا كانت لديك بعض الأفكار وبعض لحظات الفراغ في الأسبوعين المقبلين، أن تقوم بزيارة الصفحة ومعرفة ما إذا كان بإمكانك المساعدة في تحسينها. سأقوم بإجراء المزيد من التغييرات عندما أجد الوقت. بدلاً من محاولة إضافة روابط إلى موارد خارجية، فإن جملة أو جملتين في المقالة نفسها تساعد على تحسين جودتها ستكون إضافة رائعة.

أوصي بشدة بالتوقف تحسين محركات البحث عن طريق البحر، وقراءة مشاركة بيل بالكامل (أعد ملء فنجان قهوتك مسبقًا)، وربما حتى تقديم المساعدة لمشروع بيل الجديد.