ستساعدك المقالة التالية: تآزر البحث والمدونات والعلاقات العامة: مقابلة لي أودن

تآزر البحث والمدونات والعلاقات العامة: مقابلة لي أودن

أجرى آرون وول من SEOBook & Threadwatch جلسة لطيفة مقابلة مع لي أودن، أحد أكثر الأصوات استقبالًا في مجال التسويق عبر البحث. على عكس بعض طاقم تحسين محركات البحث (SEO) الحديث الذي يظهر من اليسار واليمين، فإن Lee هو مدرسة قديمة بعض الشيء ولديه خلفية في العلاقات العامة.

بالإضافة إلى تشغيل Top Rank Results وشركة Misukanis & Odden للعلاقات العامة، يعد Lee أيضًا مدونًا متعطشا مع مدونة أعلى مرتبة (مدونة التسويق عبر الإنترنت) و استشارات مدونة أعمال ريك برونر. وبطبيعة الحال، في عالم العلاقات العامة 2.0، تعد كل هذه الخدمات أساسًا أساسيًا لأي شركة تبحث عن مزيج تسويقي متكامل.

تمت مناقشة هذا المزيج من الخدمات التسويقية في المقابلة:

أنت تدير شركة علاقات عامة وشركة تحسين محركات البحث (SEO). للمضي قدمًا هل تراهم يندمجون؟

هناك الكثير من التقاطع، هذا أمر مؤكد. نحن نشارك عددًا من موارد المكتب الخلفي ونجري المزيد والمزيد من التدريب المشترك على التقنيات والتكتيكات التي تسمح بتحسين محرك البحث والعلاقات العامة ليكمل كل منهما الآخر. تقدم شركة العلاقات العامة لدينا عادةً خدمات تسويقية خارج الإنترنت واستشارات في العلاقات الإعلامية. يدور برنامج TopRank حول تحسين محركات البحث العضوية. ومع ذلك، أصبح موظفو العلاقات العامة لدينا موهوبين بشكل خاص في استخدام القنوات عبر الإنترنت لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم في الدعاية والاتصالات. أصبحت المدونات و RSS و SEO للبحث عن الأخبار جزءًا يوميًا من كلا الشركتين، لذلك ربما يكون من المنطقي دمجهما يومًا ما.