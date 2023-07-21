ستساعدك المقالة التالية: تأثير الذكاء الاصطناعي المتطور: طريقة لإحداث ثورة

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تأثير الذكاء الاصطناعي المتطور

في المقالات العلمية ، يُشار إلى الذكاء الاصطناعي على أنه حافة ثورية حيث يتم استخدامه بالتعاون مع الباحثين البشريين في توليد البيانات العلمية وتحليلها. في البحث العلمي والمنشورات ، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام مثل تحليل البيانات والتنبؤ والاكتشاف. يساعد الذكاء الاصطناعي الباحثين في عملية النشر العلمي من خلال تقديم رؤى وتحليلات قد يصعب على البشر اكتشافها ، وبالتالي تعزيز دقة وكفاءة عملية البحث.

الذكاء الاصطناعي هو طريق المستقبل! يساعدنا حجم العمل الذي يتم إنجازه على الذكاء الاصطناعي في رؤية المستقبل الذي نتوقعه في غضون سنوات قليلة. قال نيك بوستروم: “الذكاء الآلي هو آخر ابتكار سيحتاج البشر أبدًا إلى إنتاجه”. أخذ معظم الباحثين هذه النصيحة بعناية.

تشمل مزايا امتلاك الذكاء الاصطناعي كمؤلف مشارك في المقالات العلمية دقة وكفاءة أفضل للبحث ، بالإضافة إلى القدرة على تحديد الأفكار والأنماط الجديدة التي ربما يغفلها الباحثون البشريون وحدهم. يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل السيارات ذاتية القيادة والتشخيصات الطبية والتنبؤات المالية ودعم العملاء. أدت الحاجة المتزايدة للذكاء الاصطناعي أيضًا إلى تطوير تقنيات جديدة مثل التعلم العميق والشبكات العصبية ، والتي تساعد في دفع حدود ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي.

إن التطورات في التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ورؤية الكمبيوتر والعديد من التقنيات الأخرى التي يتم إنشاؤها بمعدل سريع تبشر بالخير لمستقبل الذكاء الاصطناعي. هناك العديد من مخاطر الخصوصية المحتملة التي ينطوي عليها استخدام الذكاء الاصطناعي في السيارات والمنازل. نظرًا لأن هذه التقنيات أصبحت تستخدم على نطاق واسع ، فمن الأهمية بمكان أن نقوم بتحليل تأثيرها المحتمل على حق الأفراد في الخصوصية والأمان.

تعد كمية البيانات التي يتم جمعها حول عادات القيادة للفرد ومكان وجوده مصدر قلق كبير للخصوصية مع الذكاء الاصطناعي في السيارات.

تم تجهيز السيارات اليوم بعدد كبير من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي قد تجمع البيانات حول السائق ، مثل السرعة وأنماط الكبح وموضع GPS وحتى تعابير الوجه. يمكن أيضًا استخدام هذه البيانات لأسباب أخرى ، مثل الإعلان المستهدف أو حتى المراقبة ، بالإضافة إلى زيادة أداء السيارة وسلامتها.

هناك العديد من مخاطر الخصوصية المحتملة التي ينطوي عليها استخدام الذكاء الاصطناعي في السيارات والمنازل. نظرًا لأن هذه التقنيات أصبحت تستخدم على نطاق واسع ، فمن الأهمية بمكان أن نقوم بتحليل تأثيرها المحتمل على حق الأفراد في الخصوصية والأمان.

تلتقط مكبرات الصوت والكاميرات وأجهزة تنظيم الحرارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الكثير من المعلومات الشخصية. تتعرف هذه الأدوات على المستخدمين وتتواصل معهم باستخدام تقنية التعرف على الكلام والوجه ، والتي تعرض مشكلات الخصوصية.

تتصل العديد من هذه الأدوات أيضًا بمُصنِّعها أو مزودي خدمات الجهات الخارجية ، وتمرير البيانات التي قد تُستخدم للإعلان المستهدف أو لأغراض أخرى. فيما يتعلق بالقرصنة وأنواع أخرى من الهجمات الإلكترونية ، هناك مصدر قلق آخر وهو وجود أجهزة تدعم الذكاء الاصطناعي في السيارات والأسر.

بسبب زيادة اتصال الإنترنت ، يمكن اختراق المزيد من الأدوات ، مما قد يعرض المعلومات الشخصية للمستخدمين وسلامتهم للخطر. يمكن للقراصنة سرقة البيانات الهامة ، والاستيلاء على التحكم في الأداة ، وحتى الوصول إلى منزل المستخدم أو سيارته.

قد يتسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في السيارات والمنازل في حدوث مشكلات تحيز وتحيز. لتدريب هذه الخوارزميات ، هناك حاجة إلى كميات هائلة من البيانات ، قد يحتوي بعضها على تحيزات وسوء فهم.

إذا لم يتم تحديد هذه التحيزات ومعالجتها ، فيمكن أن تتفاقم وتتطور إلى أشكال دائمة من التمييز. يجب على مصنعي السيارات والأجهزة المنزلية الذكية أن يريحوا المستهلكين من خلال الانفتاح على البيانات التي يحصلون عليها ، وكيفية استخدامها ، ومع من يشاركونها.

علاوة على ذلك ، يجب عليهم توفير ميزات أمان فعالة لردع المتسللين والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. من المهم بنفس القدر أن تكون قادرًا على محو أو رفض الحصول على المعلومات الشخصية. يجب وضع اللوائح لمنع ظهور أي نوع من التحيز أو التمييز في هذه الأنظمة.

لتلخيص ، الذكاء الاصطناعي (AI) هو علم سريع التوسع مع إمكانات هائلة لإحداث ثورة في أجزاء كثيرة من حياتنا ، من الصناعة والتجارة إلى الرعاية الصحية والترفيه. تزداد أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تعقيدًا مع تقدم التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ، مما يوفر لنا طرقًا جديدة للحصول على المعلومات والتفاعل مع الناس.

ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي تقنية جديدة ، من الأهمية بمكان تقييم التداعيات الأخلاقية والمجتمعية للذكاء الاصطناعي ، وكذلك ضمان بناء هذه الأنظمة واستخدامها بطريقة تفيد الجميع. مع تقدم الذكاء الاصطناعي ، سيكون من الضروري للأفراد والشركات والحكومات التعاون من أجل التعامل مع المشكلات المعقدة والإمكانيات التي تنتظرنا.