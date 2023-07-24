ستساعدك المقالة التالية: تاريخ التدوين (من 1993 إلى 2023) كيف تغيرت المدونات وتطورت على مدى 30 عامًا من التاريخ

أنت تقرأ المدونات (أو على الأقل قرأت الآن مدونة ، حتى تعرف ما هي المدونة). أدخل: تاريخ المدونات.

من المحتمل أنك تعرف مدونات شائعة أخرى قرأتها عن موضوعات الغلاف التي تهتم بها ، وأعتقد أنك إما أن تدير مدونتك الخاصة – أو على الأقل فكرت في إنشاء مدونة في وقت ما.

لكن هل تعرف ال تاريخ التدوين؟ إنها في الواقع رحلة رائعة كيف وصلنا إلى هذه النقطة في عالم التدوين مع اقترابنا من عام 2023.

يمكن أن تعود بدايات التدوين المتواضعة إلى عام 1993. بالنسبة إلى السياق ، إليك بعض الأشياء التي حدثت أيضًا خلال نفس العام الذي بدأ فيه التدوين لأول مرة:

أصبح بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة

لم تعد تشيكوسلوفاكيا من الوجود وأصبحت جمهورية التشيك وسلوفاكيا

تم تمرير نافتا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

ولدت مغنية البوب ​​الشهيرة أريانا غراندي

تمت الموافقة على دستور جنوب إفريقيا

كان التدوين موجودًا – ولعب دورًا طوال تاريخنا الرقمي الجماعي على مدار الثلاثين عامًا الماضية. سنتحدث عن الأشخاص والأماكن والأحداث الكبرى و (في بعض الأحيان) التغييرات المضطربة التي جعلت عالم المدونات على ما هو عليه اليوم.

تاريخ التدوين: كيف تطور التدوين (1993 إلى 2023)

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ونظرًا لأن فهم الماضي يمكن أن يكون غالبًا مفتاحًا لتحقيق النجاح في الوقت الحاضر ، سنقوم برحلة في حارة الذاكرة ونحن نتجول في تاريخ التدوين. وتوجه إلى هنا إذا كنت تريد أن ترى بعض أمثلة المدونات الناجحة اليوم.

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الآن ، دعنا نتعمق في تاريخ التدوين!

1993: التدوين رسميًا يبدأ

في الوقت الذي تم فيه تنصيب بيل كلينتون كرئيس للولايات المتحدة وكان بيني بيبيز يظهران لأول مرة ، بدأ روب بالمر ، المدون الأول في العالم والرحل الرقمي ، ما كان في الأساس مدونة لشركة اتصالات كان قد وظفها في لندن.

متى بدأت أول مدونة؟ في عام 1993 بواسطة روب بالمر.

في كلتا الحالتين ، كانت هذه المجلة الإلكترونية الأولى أو المبكرة جدًا (المعروفة أيضًا باسم المدونة) تتكون فقط من نص عادي – لم تكن هناك رسومات أو تنسيق رائع ، ولكن هذا التجسيد الأول للمدونة كان له شيء مهم. كان لديه القدرة على نشر الأفكار.

أظهرت هذه المدونة ، التي قد تكون الأولى في العالم ، أن الإنترنت كان يعج بالإمكانيات. يمكنك سماع كل شيء عن أول مدونة في العالم من خلال الاستماع إلى مقابلتي مع روب في وقت سابق من هذا العام. إنها حكاية مثيرة للاهتمام حول ما كان عليه تعلم كيفية إنشاء موقع على شبكة الإنترنت في تلك الأيام الأولى.

1994: بدأ الأب المؤسس للمدونين الشخصيين (أكثر من) المشاركة

في عام 1994 ، بدأ جاستن هول البالغ من العمر 19 عامًا في مشاركة التفاصيل القذرة لحياته الشخصية على موقعه على الإنترنت ، Justin’s Links From the Underground.

بالطبع ، في هذا الوقت ، لم يُطلق عليها مدونة على الإطلاق. يتكون موقعه على الويب في الغالب من قائمة من الروابط (ومن هنا جاءت تسميته) مع بعض النصوص المتقطعة المنسوجة طوال الوقت. يمكنك معرفة المزيد عن قصته من خلال مشاهدة فيلمه ، والمشاركة.

لم يكن الأمر كذلك إلا بعد عشر سنوات من ظهوره الأول على الإنترنت ، حيث أطلقت صحيفة نيويورك تايمز على هول لقب “الأب المؤسس للمدونين الشخصيين”.

1997: تمت صياغة مصطلح “Weblog”

صدق أو لا تصدق ، كلمة “مدونة” لها أصل منطقي للغاية.

ما هو اصل كلمة بلوق؟ بينما يسميها معظم الناس مدونة ، فإن المصطلح قصير. مدونة الويب هي – أو توثيق مكتوب – يتم نشرها على مستوى العالم. ضع هاتين الفكرتين معًا ، وستحصل على مصطلح مدونة الويب.

يُنسب الفضل إلى المدون الأمريكي الأوائل ، جورن بارجر ، باعتباره الشخص الذي توصل إلى هذه الكلمة. قبل ذلك ، كان الناس يطلقون على المدونات أشياء مثل “المجلات عبر الإنترنت” أو “اليوميات عبر الإنترنت”. مصطلح “مدونة الويب” له بعض الإيجاز والسحر ، ولم يمض وقت طويل قبل أن يتم اختصاره إلى “مدونة”. اقرأ المزيد في مقالتي حول ما هي المدونة؟

1998: إطلاق أول منصة تدوين (مذكرات مفتوحة)

الآن بعد أن كان هناك مصطلح لكتابة أفكارك ومشاركتها مع العالم عبر الإنترنت ، بدأ المطورون في ملاحظة ذلك وبدأوا في إنشاء منصات مصممة للسماح لمستخدمي الإنترنت اليوميين بالقدرة على بث مدونات الويب الخاصة بهم.

عنصر حيوي في تاريخ التدوين ، Open Diary ، ظهر لأول مرة في عام 1998 كمنصة تدوين لا توفر مساحة للمستخدمين للتدوين فحسب ، بل توفر أيضًا مساحة للأعضاء للتعليق على منشورات بعضهم البعض.

في هذا الوقت أيضًا ، أصبحت كلمة “weblog” مرهقة جدًا وبدأ المصطلح العامي المختصر والأكثر حداثة ، “blog” ، في الانتشار.

من هذه النقطة فصاعدًا ، ستبقى هذه اللغة العامية كما هي.

1999: ظهور المنافسة مع إطلاق Blogger و LiveJournal

اقترب مطلع القرن من هذا الحد. كان البالغون قلقين بشأن كارثة محتملة قادمة تسمى Y2K (تنبيه المفسد: لم يحدث شيء) وكان الأطفال مع أحدث جنون ، بوكيمون.

في عالم المدونات ، كانت الأمور تسير بسلاسة مع بدء ظهور المزيد من منصات التدوين في السوق الشامل.

في عام 1999 ، انطلق كل من LiveJournal و Blogger إلى الساحة ، تلاهما Xanga (كان موقعًا للتواصل الاجتماعي سابقًا مشابهًا لموقع MySpace الشهير ، والذي لم يظهر لعدة سنوات أخرى) في عام 2000.

2003: دخول WordPress و TypePad إلى المشهد

اليوم ، يعمل أكثر من ثلث مواقع الويب (بما في ذلك مدونتي هنا) على WordPress.

وبالنظر إلى مدى جمال المنتج اليوم ، يكاد يكون من الصعب تصديق أن نظام إدارة المحتوى (CMS) بدأ يبدو كما يلي:

بدأ WordPress في عام 2003 ، عندما كان لدى الطالب الجامعي Matt Mullenweg وصديقه Mike Little فكرة ازدهرت فيما أصبح في نهاية المطاف أكثر أنظمة إدارة المحتوى شيوعًا في العالم.

في أي سنة تم إنشاء ووردبريس؟ في عام 2003 من قبل طلاب الجامعات آنذاك مات مولينويج ومايك ليتل.

في وقت لاحق من نفس العام ، تم تقديم TypePad ، وهو نظام أساسي آخر للتدوين أقل تقنية واستمر في دفع الحدود حول كيفية جعل التدوين نشاطًا يسهل الوصول إليه للأشخاص الذين لا يعرفون كيفية كتابة التعليمات البرمجية الخاصة بهم.

هذا أيضًا هو الوقت الذي بدأ فيه الكثير من شركات الاستضافة الكبرى اليوم في القفز إلى الساحة وتقديم ما تم تطويره تدريجيًا إلى أفضل خطط استضافة الويب للمدونين للاختيار من بينها حتى يومنا هذا.

2003: Google Buys Blogger وإطلاق AdSense

كان عام 2003 عامًا حافلًا في تاريخ التدوين.

خلال نفس العام ، اشترت Google واحدة من أكبر منصات التدوين ، وهي Blogger. في ذلك الوقت ، كانت Google لا تزال تكافح بجد لتسلق سلم أن تصبح محرك البحث الأكثر شهرة في العالم. وشراء كل هذه المدونات سمح للشركة بجمع المزيد من البيانات أكثر من أي وقت مضى – مما أدى إلى تحسين جودة محرك البحث المتنامي بشكل كبير.

في نفس الوقت الذي كانوا يشترون فيه منصات التدوين الشهيرة ، كانت Google تعمل أيضًا على إطلاق اثنين من منتجاتها الرئيسية ، وهما AdSense و AdWords.

هذه هي المنتجات التي ، من بين أشياء أخرى ، تسمح للأشخاص بتحقيق الدخل من مدوناتهم من خلال الإعلانات من المنتجات والخدمات ، وهي خطوة كبيرة في تغيير مسار تاريخ التدوين.

إذا رأيت إعلانات لكل شيء من الأحذية إلى منظفات الغسيل ، وسيارة أحلامك تطفو على المدونات التي تقرأها ، فأنت تعرف من يجب أن تشكره.

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2004: أصبحت “المدونة” كلمة العام

في كل عام منذ عام 2003 ، تنشر Merriam-Webster قائمة بالكلمات التي تبدو ذات صلة خاصة بالعام المعني. تضمنت الكلمات الأخيرة لهذا العام “العدالة” و “النسوية” و “السريالية”.

في عام 2004 ، كانت الكلمة الأكثر بحثًا في العام على قاموس Merriam-Webster على الإنترنت هي “blog”.

هذا مهم ، لأنه أظهر مدى تأثير التدوين على العالم السائد.

بدلاً من الضبط التلقائي لمحطات الأخبار أو فتح صحيفة ، بدأ الأمريكيون في اللجوء إلى مدوناتهم المفضلة للحصول على المحتوى (وحتى تحديثات الأخبار) التي كانوا يتوقون إليها.

كما نعلم جميعًا الآن ، فقد انتهى هذا بنتائج متباينة جدًا. يمكن توزيع الكثير من الأخبار المهمة التي لا تصل إلى المنافذ الرئيسية من خلال المدونات (وما إلى ذلك Twitter) ، ولكن يمكن أن يحدث ذلك أيضًا للكثير من الأخبار المزيفة والمضللة والمضللة.

2005: حدث تدوين فيديو (YouTube يطلق)

في 2005، YouTube تم إطلاقه رسميًا ، وعلى الرغم من أن ذلك لم يحدث على الفور ، إلا أن المنصة مهدت الطريق لما سيصبح مدونة فيديو حديثة.

ما هي مدونة الفيديو؟ مدونة فيديو.

في الوقت نفسه ، شهدت زيادة في عدد أعضائها. باختصار ، هذا هو العام الذي ولدت فيه حقًا طريقة جديدة للتعبير عن نفسك عبر الإنترنت.

بعض المدونين الأوائل الذين ما زالوا يتمتعون بشعبية حتى اليوم هم Smosh و Michelle Phan.

2006: طمس كل من HuffPo و BuzzFeed الخطوط الفاصلة بين المدونات والأخبار

بينما كان البعض ينظر إلى المدونات ويأخذها على محمل الجد مثلها مثل أكبر منافذ الأخبار لسنوات بحلول هذه المرحلة ، جلب عام 2006 عصرًا جديدًا مع إطلاق Huffington Post و BuzzFeed.

ما الفرق حقًا بين المدونة والموقع الإخباري؟ كانت هذه المنصات تبدو وكأنها موقع إخباري سائد ، ولكن بإلقاء نظرة خاطفة على بعض “المقالات” ، تمت كتابة العديد منها كمحتوى تحريري ومقالات ممتعة واستكشافات لأفكار منشورات مدونة إبداعية أخرى أراد الكتاب تجربتها مع جماهير مدوناتهم المتزايدة. أتقنت هذه المواقع أيضًا فن تعليم الصحفيين كيفية كتابة عنوان مصمم لجذب انتباه القارئ.

الأثر الجانبي هو أن التمييز بين الحقيقة والرأي أصبح أكثر ضبابية بعد هذه النقطة ، وهو اتجاه استمر حتى اليوم في بعض أركان الإنترنت.

2007: أصبحت المدونات الصغيرة شيئًا

في أواخر عام 2006 ، اقترح دارين راوز من ProBlogger لقرائه أن يحافظوا على طول منشور المدونة الخاص بهم قصيرًا بما يكفي للسماح للقارئ العادي بالاطلاع عليها في حوالي دقيقة ونصف. في هذا الوقت أيضًا ، بدأ المدون الشهير تيم فيريس مدونته لحشد الصحافة لكتابه القادم ، أسبوع العمل لمدة 4 ساعات.

إذا كان الشخص العادي يقرأ 200 أو 250 كلمة في الدقيقة ، فهذا يعني أن منشور المدونة المثالي خلال هذه الفترة الزمنية قد يكون في مكان ما بين 300 و 400 كلمة. هذا قصير جدًا وفقًا لمعايير اليوم. ولكن ، إذا كان الاختصار جيدًا ، فلا بد أن يكون القصير جدًا أفضل ، أليس كذلك؟

لقد بدأت حقبة جديدة في تاريخ التدوين تسمى المدونات الصغيرة.

عند هذه النقطة، Twitter (كانت تسمى حينها Twttr) كانت تدوم لمدة عام تقريبًا ، لكنها انطلقت أخيرًا وأصبحت ذات شعبية كبيرة في عام 2007. كم يمكنك أن تقول حقًا في 140 حرفًا ، (والذي كان الحد الأقصى في ذلك الوقت)؟ يكفي ، على ما يبدو ، لأن الموقع لا يزال ناجحًا إلى حد كبير بعد أكثر من عقد من الزمان.

2012: تم تأسيس شركة Medium

في عام 2012 ، بينما كنت تتعلم الرقص ، كان ميديوم ينطلق.

منصة النشر عبر الإنترنت هذه (التي تحتوي الآن على بعض المحتوى المحمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع) ، كانت مفتوحة على مصراعيها للجميع خلال السنوات القليلة الأولى من حياتها. هناك كتّاب محترفون وهواة ينشرون منشوراتهم في مدونتهم على Medium ، وعلى غرار BuzzFeed و HuffPo ، فإنه يميل إلى طمس الخط الفاصل بين الأخبار والرأي.

قدمت ميديوم منفذاً آخر للصحفيين الاجتماعيين الذين أرادوا ترك بصمتهم والعثور على جمهور مستهدف عبر الإنترنت وتنمية مجتمعاتهم.

2016: أطلق WordPress نطاق .blog

أصبح التدوين شائعًا جدًا بحلول عام 2016 ، لذلك قرر WordPress إضافة ملحق المجال .blog إلى قائمة عناوين URL للمدونات المحتملة.

هذا يعني أنه بالإضافة إلى امتدادات النطاقات الستة الأصلية (في ذلك الوقت) شائعة الاستخدام ، والتي تضمنت .com و .net و .org ، يمكن للأشخاص والمؤسسات الآن اختيار اسم مجال بامتداد .blog.

فتحت هذه الخطوة العديد من خيارات المجال الجديدة وسلطت الضوء على شعبية المدونات.

2023: هناك أكثر من 31.7 مليون مدون في الولايات المتحدة وحدها

لن ينتهي تاريخ التدوين أبدًا … بل والأفضل من ذلك ، لا يزال بإمكانك أن تصبح جزءًا منه (إلى جانب 31.7 مليون + مدون آخر في الولايات المتحدة وحدها).

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سيعلمك دليلي كل شيء من كيفية كتابة منشور مدونة ، إلى تسمية مدونة بشكل إبداعي ، واختيار خطة الاستضافة الشهرية المناسبة لمدونتك ، وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الذكية للمدونة والمزيد.

لا تدع عامًا آخر يمر دون أن تشغل مكانك في تاريخ التدوين.

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