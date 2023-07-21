ستساعدك المقالة التالية: تبقى 6 أسابيع حتى يتحد قادة صناعة الألعاب في GEFA 2023!

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ألعاب MGA، المتخصصين في تطوير ونشر ألعاب Slot و Video Bingo وألعاب الطاولة ، الموجودة وتستهدف المشغلين العالميين في قطاع الألعاب ، وقد أصدروا للتو محتواها على الرهان الممتاز منصات العلامات التجارية في أفريقيا. ألعابهم موجودة بالفعل في كازينوهات الإنترنت في الكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ونيجيريا والسنغال وتشاد وزامبيا.

هذا واحد من العديد من الأمثلة على عدد متزايد بسرعة من المشغلين الذين يخدمون البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية. أطلق المشغلون بشكل متزايد كتبهم الرياضية وكازينوهاتهم على الإنترنت للأسواق الأفريقية الناطقة بالفرنسية وهم في وضع يسمح لهم باكتساب قوة جذب بين المقامرين ، حيث تتشابه سلوكيات المراهنات إلى حد كبير مع الأسواق الأفريقية الأخرى. كرة القدم كبيرة ، حيث يرغب اللاعبون في المراهنة على البطولات الأوروبية الكبرى.

ايفنتوس انترناشيونال تعمل على ترسيخ وجودها لأكثر من عقد من الزمان في القارة بحدث جديد ، وهو معرض الألعاب الفرنكوفونية أفريقيا (GEFA) ليتم استضافتها في فندق ماريوت الدار البيضاء من 8-9 مارس 2023 في المغرب. الدار البيضاء مدينة غنية بالتاريخ والثقافة. سيكون لديك بالتأكيد الكثير لتفعله في هذه المدينة الخلابة ، جنبًا إلى جنب مع الفرص الرائعة قبل الحدث وبعده للتواصل الاجتماعي والتواصل ايفنتوس عليه أن يعرض!

سوف يلقي الحدث نظرة فاحصة على الاستراتيجيات المحددة للنمو وتطوير السوق لقطاع الألعاب في أفريقيا الفرنكوفونية. ستبدأ لوحة المتحدثين المتميزة GEFA مع مناقشات مثمرة حول التحديات والفرص والمتطلبات التنظيمية لدخول أسواق الألعاب في إفريقيا الفرنكوفونية وتقييمات مشهد الألعاب في مختلف البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية. سيغطي اليوم الثاني من القمة اتجاهات التكنولوجيا ، وأحدث ابتكارات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت والهاتف المحمول ، بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية في صناعة الألعاب في المنطقة.

سايو أولابي ، الأمين العام لاتحاد تطوير الرياضات الإلكترونية في إفريقيا (AEDF) والشريك المؤسس / الرئيس التنفيذي ، ومتحدث في GEFA 2023 ، قال ما يلي: “إنني أتطلع إلى مناقشة تكامل blockchain كبوابة دفع واستكشاف ألعاب Web3 التي لها أيضًا علاقة وثيقة بمنصة blockchain. GEFA 2023 هو حدث لا بد من حضوره لأي شخص يتطلع إلى توسيع نطاق عملياته في سوق الألعاب الفرنكوفونية هذا العام وما بعده “.

مروان رافلي الرئيس التنفيذي ل سكروب ومتحدث آخر في GEFA 2023 ، وأضاف: “أتطلع إلى مشاركة خبرتي في تحسين محركات البحث لمساعدة الشركات المرتبطة بالألعاب على النجاح في السوق الإفريقية الناطقة بالفرنسية في GEFA 2023.“

ايفنتوس انترناشيونال هو أيضا مسرور للترحيب تطور و موندوجيمنغ كرعاة وعارضين جدد على التوالي!

GEFA 2023 انه ببساطة 6 أسابيع بعيدًا ، لذا تأكد من تأمين مكانك في هذا الحدث حتى لا يفوتك!

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