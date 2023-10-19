ستساعدك المقالة التالية: تتوقع شركة Truveo وجود مليار مقطع فيديو قابل للبحث عبر الإنترنت بحلول عام 2009

أعلن محرك بحث الفيديو Truveo اليوم أن مؤشره قد تجاوز 100 مليون مقطع فيديو، ويتوقع أنه استناداً إلى معدلات النمو الحالية، فإن عالم الفيديو على الإنترنت سوف يصل إلى مليار مقطع فيديو قابل للبحث بحلول عام 2009. وتدعي Truveo أنها قامت بتشغيل واحدة من أكبر وأشهر محركات البحث. محركات البحث الشاملة عن الفيديو على الإنترنت خلال السنوات الأربع الماضية.

كان عام 2007 عامًا من النمو المذهل لمحرك بحث الفيديو. نما مؤشر Truveo من خمسة ملايين مقطع فيديو فقط إلى أكثر من 100 مليون مقطع فيديو، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 20 ضعفًا. قبل عام، أشارت خوادم Truveo إلى ظهور حوالي 20.000 إلى 40.000 مقطع فيديو جديد على الإنترنت يوميًا. قارن ذلك بما هو عليه اليوم، حيث يقومون الآن بتتبع أكثر من 500000 مقطع فيديو جديد يتم تحميله على الويب كل يوم.

لا يقتصر نمو الفيديو عبر الإنترنت على الزيادة في مقاطع الفيديو التي ينشئها المستخدمون فحسب، بل أيضًا على الزيادة الهائلة في عدد مقاطع الفيديو المنتجة بشكل احترافي والمتوفرة عبر الإنترنت. من الواضح أنه في عام 2007، أصبح الفيديو عبر الإنترنت سائدًا، ولا يبدو أن هذا الاتجاه على وشك التوقف.

تعد هذه أيضًا أخبارًا رائعة لأمثال Google، التي تبيع إعلانات الفيديو وتضعها من خلال برامجها AdWords وAdSense، بالإضافة إلى تقديم حوافز لناشري الويب لنشرها YouTube الفيديوهات على مواقعهم.