ستساعدك المقالة التالية: تتيح ميزات شريط العناوين الجديدة في Google Chrome إجراء عمليات بحث أسرع

جوجل لديها أعلن العديد من التحديثات القادمة إلى شريط العناوين في متصفح الويب Chrome، بهدف مساعدة المستخدمين في العثور على مواقع الويب بشكل أسرع.

سيتم طرح التحسينات خلال الأشهر القليلة المقبلة على إصدارات سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

ما الذي يتغير؟

شريط العناوين هو حقل النص الموجود أعلى نافذة متصفح Chrome حيث يقوم المستخدمون بإدخال عناوين الويب مثل “www.google.com”.

تعمل Google على تحسين شريط عناوين Chrome بالميزات التالية:

اقتراحات للمواقع غير المدرجة اقتراحات الإكمال التلقائي “الأكثر ذكاءً”. تصحيحات الأخطاء المطبعية التلقائية البحث عن الإشارات المرجعية واجهة محسنة بصريا.

تنص Google في منشور بالمدونة على ما يلي:

“بما أن الأيام أصبحت أقصر هذا الخريف، فقد تبحث عن طرق لزيادة وقتك إلى أقصى حد. ولحسن الحظ، هناك خمسة تحسينات قادمة إلى شريط عناوين Chrome لمساعدتك على التصفح بشكل أسرع.

اقتراحات للمواقع التي لم تتم زيارتها

يطبق Chrome ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين في العثور على مواقع ويب جديدة.

عندما يكتب المستخدمون مصطلحات البحث في شريط العناوين، سيقترح Chrome الآن المواقع الشائعة وذات الصلة حتى لو لم يقم المستخدم بزيارة هذه المواقع من قبل.

يمثل هذا فرصة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO). ويمكنهم الحصول على مزيد من الرؤية في اقتراحات شريط عناوين Chrome من خلال تحسين مواقعهم لتحقيق الشعبية والملاءمة المتعلقة بكلمات رئيسية معينة.

حتى لو لم يسبق للمستخدم زيارة موقعه من قبل، فقد يظهر الآن كاقتراح بفضل هذه الميزة الجديدة التي تشجع على اكتشاف محتوى جديد استنادًا إلى ما هو شائع حاليًا وذو صلة بمصطلح بحث المستخدم.

الإكمال التلقائي “الأكثر ذكاءً”.

تطرح Google إصدارًا “أذكى” من الإكمال التلقائي لمتصفح Chrome.

في السابق، كان Chrome يقترح فقط عناوين URL لمواقع الويب التي كتبتها من قبل. الآن، سيتم الإكمال التلقائي بناءً على أي كلمة، حتى لو كان عنوان URL المحدد جديدًا بالنسبة لك.

على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي كتابة “رحلات جوية” إلى الإكمال التلقائي لرحلات Google الجوية إذا كنت قد بحثت عن رحلات طيران من قبل.

يعزز هذا الإكمال التلقائي “الأكثر ذكاءً” استخدام الكلمات الرئيسية داخل بنية عنوان URL الخاص بك، حيث قد يعتمد المستخدمون بشكل أكبر على هذه الميزة.

تصحيح الخطأ المطبعي

يستطيع Chrome الآن إصلاح الأخطاء المطبعية تلقائيًا باستخدام سجل التصفح الخاص بك بدلاً من إجبارك على حذف عنوان الويب الذي به خطأ إملائي وإعادة كتابته.

تتوفر هذه الميزة عبر الأجهزة: سطح المكتب، وAndroid، وiOS.

البحث عن الإشارات المرجعية

يمكنك البحث في مجلدات الإشارات المرجعية مباشرةً في شريط عناوين Chrome عن طريق تضمين اسم المجلد.

يعمل هذا على كل من سطح المكتب والجوال.

التحسينات البصرية

تمت إعادة تصميم النتائج الموجودة في القائمة المنسدلة لمتصفح Google Chrome بشكل مرئي لتحسين إمكانية القراءة والاستجابة عند الكتابة.

وجاء في إعلان جوجل ما يلي:

“بفضل التصميم المرئي المحسّن، أصبحت قراءة شريط عناوين سطح مكتب Chrome أسهل الآن. كما أنها أكثر استجابة، لذا ستحصل على نتائج أسرع بمجرد أن تبدأ في الكتابة.

في ملخص

تتوفر الآن ميزات الإكمال التلقائي وتصحيح الأخطاء المطبعية والبحث في المجلدات. سيتم طرح اقتراحات المواقع الشائعة والتحديثات المرئية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتأمل Google أن توفر هذه التغييرات وقت مستخدمي Chrome وتقلل من الإحباط عند تصفح الويب.