ستساعدك المقالة التالية: تجارب Google مع موجز اكتشاف سطح المكتب

تجري Google تجربة قد تؤدي إلى جلب خلاصة Discover إلى مستخدمي سطح المكتب.

تعرض خلاصة Discover المحتوى الموصى به مثل الأخبار والطقس والنتائج الرياضية وأسعار الأسهم مباشرة على صفحة Google الرئيسية، إلى جانب شريط بحث Google التقليدي.

في إفادة، أكدت Google اختبار خلاصة Discover على سطح المكتب، ولكن في الهند فقط. تم رصد الاختبار لأول مرة بواسطة MSPowerUser.

يبدو موجز Discover على سطح المكتب مشابهًا لإصدار الهاتف المحمول، حيث يتم ملؤه خوارزميًا بالأخبار والترفيه والرياضة والتمويل والمحتويات الأخرى. يتم تمرير المشاركات أفقيًا بطريقة تشبه الرف الدائري.

إن جلب Discover إلى سطح المكتب من شأنه أن يشير إلى تغيير كبير حيث ظلت صفحة Google الرئيسية المتناثرة دون تغيير بشكل أساسي لأكثر من 20 عامًا.

لماذا أضف Discover إلى سطح المكتب؟

قد تقوم Google باختبار Discover على سطح المكتب للحفاظ على تفاعل المستخدمين google.com لفترة اطول.

مع انتقال العديد من الأشخاص مباشرة إلى البحث من شريط المتصفح الخاص بهم، قد يجذب Discover الباحثين إلى العودة إلى الصفحة الرئيسية للتمرير عبر القصص الموصى بها.

بالنسبة للناشرين، يوفر Discover طريقة جديدة للترويج للمحتوى “مجانًا” بدون إعلانات. ولكنه يعني أيضًا المزيد من المنافسة على المواضع المحدودة على صفحة Google الرئيسية ذات عدد الزيارات المرتفع.

طرح أوسع؟

إذا كان أداء Discover جيدًا في الاختبارات، فيمكن لـ Google طرحه عالميًا على أجهزة سطح المكتب مثل الهاتف المحمول. وهذا من شأنه أن يرسل المزيد من حركة الإحالة إلى مواقع الأخبار والمحتوى في جميع أنحاء العالم.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاختبار سيمتد إلى خارج الهند. لقد جربت Google سابقًا إضافة وحدات محتوى مخصصة إلى عمليات البحث على سطح المكتب مثل الأخبار والطقس ومؤشرات الأسهم العام الماضي.

في الوقت الحالي، تظل صفحة Google الرئيسية الكلاسيكية موجودة لدى معظم المستخدمين. لكن حقن خلاصة Discover يُظهر أن Google مهتمة بالحفاظ على صفحتها الرئيسية ذات صلة في عصر أشرطة البحث شبه المنتشرة في كل مكان.

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أطلقت Google Discover على الهاتف المحمول في الولايات المتحدة في عام 2018 ووسعته عالميًا. تظهر الخلاصة الآن على صفحة Google الرئيسية لمستخدمي الأجهزة المحمولة في أكثر من 100 دولة. سيؤدي إحضاره إلى سطح المكتب إلى تعريضه لمزيد من حركة المرور.

على الهاتف المحمول، يشغل Discover كامل صفحة Google الرئيسية. على سطح المكتب، أثناء الاختبار، يبدو مكثفًا أسفل شريط بحث Google المركزي. يتيح ذلك لـ Google الاحتفاظ بتصميم صفحتها الرئيسية البسيط والمبدع مع إضافة محتوى مخصص.

يؤدي النقر على إحدى القصص في Discover إلى نقل المستخدمين مباشرة إلى موقع الناشر بدلاً من صفحة محتوى Google. وهذا يجعله أكثر ملاءمة للناشرين من شيء مثل تجربة البحث المولدة من Google (SGE).

في ملخص

تختبر Google خلاصة Discover الخاصة بها على الصفحات الرئيسية لسطح المكتب في الهند.

يمثل هذا تغييرًا كبيرًا محتملاً في تصميم الصفحة الرئيسية البسيطة الشهيرة لـ Google.

إذا سار الاختبار بشكل جيد، فقد تقوم Google بطرح ميزة Discover على سطح المكتب على نطاق أوسع كما فعلت على الهاتف المحمول.