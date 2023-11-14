ستساعدك المقالة التالية: تجنب الإضرار بسمعة علامتك التجارية من خلال الاتصال بالأزمات

يجب على كل شركة، بغض النظر عن حجمها وقطاعها، أن تظل على دراية بالعلاقات العامة وإدارة السمعة. قد تكون إدارة سمعة العلامة التجارية في أعقاب الأزمات أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للشركات، حيث سينتج عام 2022 بعضًا منها كوارث العلاقات العامة جديرة بالملاحظة حقًا، موضحًا بالضبط ما لا يجب فعله في كثير من الحالات.

وهذا ليس سوى غيض من فيض: فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت أزمات الشركات بشكل كبير. في عالم اليوم الذي تعتمد عليه التكنولوجيا، لا بد أن تنتشر الأحداث السلبية على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي قبل أن تدرك مؤسستك حدوث شيء ما. وهذا يجعل من الصعب للغاية إدارة سمعة شركتك، خاصة إذا كانت تعمل في صناعة يتأثر فيها المستهلكون بشكل مباشر.

جزء من استراتيجية العلاقات العامة الفعالة هو القدرة بشكل فعال على التعامل مع الأحداث السلبية أو المراجعات أو الأحداث أو الأخبار المتعلقة بشركتك. لا يوجد عمل آمن بنسبة 100% وخالي من المخاطر من الأحداث السلبية المحتملة. قد تنشأ بعض الحوادث من الداخل، بينما قد تنشأ حوادث أخرى من قبل أطراف خارجية. ومع ذلك، بغض النظر عن الظروف، يجب أن تفهم كيفية معالجة هذه المشكلات في حالة حدوثها، حتى تتمكن من تقليل الضرر الذي تلحقه بعملك.

سوف يستكشف هذا الدليل كيف يمكن لشركتك تجنب الوقوع ضحية لأزمة علاقات عامة مدمرة، وكيف يمكنك الحفاظ بشكل فعال على سمعة إيجابية لعلامتك التجارية أثناء وبعد وقوع حادث سلبي.

ما هي أزمة العلاقات العامة؟

أولاً، من المهم أن نحدد بالضبط ما الذي يشكل أزمة أعمال الشركات.

وفق تيموثي كومبس نظرية التواصل في الأزمات الظرفية (SCCT)، الأزمات هي: “الأحداث السلبية التي تجعل أصحاب المصلحة يقدمون “إسنادات” (تفسيرات) حول مسؤولية الأزمة، مما يؤثر على كيفية تفاعل أصحاب المصلحة مع المنظمة.”

ويشير كومبس إلى أن الاستجابة الفعالة للأزمات تعتمد على التقييم الموضوعي للموقف. تحتاج الشركات إلى تفسير مستوى التهديد، ومن المسؤول، ومدى الضرر الذي ستلحقه الأزمة بأصحاب المصلحة في الشركة.

ولدعم ذلك، قام بتقسيم الأزمات الظرفية إلى ثلاث فئات رئيسية.

ضحية – حيث ضحية الأزمة هي المنظمة نفسها. حادثة – حيث كانت تصرفات المنظمة التي أدت إلى الأزمة غير مقصودة. مقصود – حيث تعمدت المنظمة تحمل مخاطر غير ضرورية وغير مناسبة.

ومن أمثلة أزمات الضحايا الكوارث الطبيعية التي تؤثر على المباني المادية أو البنية التحتية. لا تشكل هذه الحوادث تهديدًا يذكر لسمعة الشركات، نظرًا لأن المواقف لا يمكن تجنبها ولا تستطيع الشركات منع حدوثها.

فالأزمات العرضية تضع المنظمة على خطأ، ولكن دون نية التسبب في أي مشاكل. يمكن أن تشمل هذه المشكلات فشل المعدات أو أداء المنتج غير الكافي، مثل 2014 Amazon هاتف النار، والذي تم إيقافه بعد عام بقليل. تمثل هذه الحوادث خطرًا متوسطًا على الشركة، حيث يمكنها بسهولة الاعتراف بالخطأ واتخاذ خطوات إيجابية لمعالجة المشكلة وحلها.

الأزمات المتعمدة يمكن الوقاية منها تماما. إن المنظمات التي تتعمد المخاطرة التي تؤدي إلى نتائج أو تداعيات سلبية تحمل مخاطر عالية على سمعتها. هناك ضغط كبير على الاستجابة العامة للمنظمة، فضلاً عن الإجراءات العلاجية التي تتخذها في أعقاب الأزمة، حيث ثبت أنه من الصعب للغاية استعادة السمعة. يتضمن مثل هذا المثال حادث تحطم طائرة إيرباص الألمانية المتعمد في عام 2015 والذي شهد إعفاء المديرين الإداريين والأطباء من أي مسؤولية.

ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه أزمة العلاقات العامة على الأعمال التجارية؟

قد يكون من الصعب تحديد مدى الضرر الناجم عن أزمة العمل في البداية. ومع ذلك، فإن الثقة تحدد كل شيء ذي قيمة، لا سيما في عالم اليوم الشفاف حيث أصبح المستهلكون والشركات أكثر وعياً بتصرفاتهم، ولديهم منصات أكبر للتعبير عن آرائهم.

الثقة، على حد تعبير ديفيد هورساجر، الذي حدد ركائز الثقة الثمانية، باعتبارها أكبر “مؤشر رئيسي” منفرد لأعظم القادة والمنظمات والعلامات التجارية في كل العصور. ويشرح هذه الأركان هنا:

سيرغب العملاء والعملاء في التفاعل مع الشركات التي يثقون بها، بينما يريد المستثمرون دليلاً على أن استثماراتهم المالية ستؤتي ثمارها. هذه الثقة في خطر إذا وقعت شركتك في كابوس العلاقات العامة.

إذا لم تتخذ إجراءً إيجابيًا واستراتيجيًا وقويًا وفوريًا‌، فقد يعيد موظفوك وعملائك وعملائك وأصحاب المصلحة والمستثمرون النظر في مشاركتهم في مؤسستك. ولهذا السبب، يجب عليك التفكير في قنوات الاتصال التي تعبر من خلالها علنًا عن استجابتك لمثل هذه الكوارث، مع كون وسائل التواصل الاجتماعي أداة حاسمة في قيادة الخطاب الحديث. في نهاية المطاف، يمكن أن يستغرق حل الأزمة سنوات عديدة وتترك سمعة الشركات وأموالها في حال أسوأ، وليس أقلها التسوية التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا. Facebook-اختراق بيانات كامبريدج أناليتيكا.

كيفية إدارة علامتك التجارية وسمعتك قبل وأثناء وبعد الأزمات

أفضل حل لأي أزمة علاقات عامة هو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها في المقام الأول. ومع ذلك، فإن قول ذلك أسهل من فعله، ولكن من الأفضل دائمًا التأكد من أن المنظمة مستعدة بشكل أفضل في حالة ظهور أزمة، بدلاً من التعامل مع التداعيات السلبية الناتجة عنها.

ليس من الأفضل الاستعداد قدر الإمكان لأي حدث أو حادث سلبي محتمل فحسب، بل إن الإستراتيجية التي تتبعها ستساعدك على الإبحار في العاصفة، والتعامل مع التداعيات.

ولذلك، فمن الحكمة عدم التفكير في الخطوات الثماني التالية على أنها وقائية بحتة؛ يمكن أن تكون نصائح سليمة يجب أخذها في الاعتبار قبل وقوع الحادث وأثناءه وبعده. ال

إنشاء خطة وفريق لإدارة الأزمات

إن إدارة أحداث الأزمة ليس بالأمر الذي ينبغي القيام به بشكل متقطع أو لمجرد نزوة. كل إجراء يتخذه عملك أثناء الأزمة – مهما كانت الظروف وشدتها – يجب أن يتم النظر فيه بشكل مناسب وتنسيقه بشكل صحيح.

ينبغي تطوير خطط إدارة الأزمات في جميع أنحاء المنظمة، في وقت مبكر. وينبغي النظر في جميع أنواع الأزمات التجارية، بغض النظر عن مدى احتمال حدوثها. إن مجرد كون بعض الشركات تعمل بشكل حصري في قطاعات معينة لا يعفيها من أي مسؤولية لإنشاء ومراجعة وممارسة خطة إدارة الأزمات.

يجب أن يوضح هذا الفرق التي ستكون مسؤولة عن جوانب محددة من الأزمة، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وكيف سيتم جمع الأفكار. تؤثر الأزمات على جميع مكونات الشركة، لذلك من المهم التأكد من مراعاة كل النتائج المحتملة، سواء كان ذلك ضمان توقيع جميع الموظفين على اتفاقيات عدم الإفصاح في حالة الفصل، أو ضمان فعالية ضوابط الاستجابة للحوادث السيبرانية على مستوى الشركةأو اضطرابات غير متوقعة في سلسلة التوريد.

إظهار المساءلة والشفافية

قبل وأثناء وبعد الأزمة، المتحدثين المعينين – من الناحية المثالية، يجب أن يكون الشخص في موقع النفوذ والسلطة – على دراية بخطة إدارة الأزمات المذكورة.

يجب على المتحدثين الرسميين أيضًا تقديم اعتذارات صادقة لأي شخص يتأثر بالأزمة، سواء كان ذلك العملاء أو العملاء أو الموردين. ومن الضروري تجنب إلقاء اللوم على الآخرين أو تقديم الأعذار، حتى لو كانت الأزمة عرضية.

يجب أن تكون اتصالات المنظمات – الداخلية والخارجية – صادقة وشفافة دائمًا. لا تريد أن تواجه موقفًا يقول فيه المتحدث الرسمي إنه يضر بثقة المستهلك أو مصداقية العلامة التجارية. أكد مجددًا لجمهورك أنك تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح المشكلة أو التخفيف منها، وتأكد من عدم إغفال تفاصيل مهمة في خطة التعافي الخاصة بك عمدًا.

قم بإجراء تعديلات استراتيجية على استراتيجية الاتصال الخاصة بك

يجب أن يكون جميع الموظفين الرئيسيين في مؤسستك متفقين على كيفية قيامك، كشركة، بتوصيل استجابتك لحادث ما في حالة وقوعه. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يتم ذلك في وقت مبكر.

إذا كانت شركتك تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة أو مخلصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن تحتاج إلى إجراء تعديلات على ما تنشره ومتى تنشره. في بعض الأزمات، مثل تلك التي تتعلق مباشرة بالمستهلكين، كلما تمكنت من الاعتراف بالمسؤولية بشكل أسرع، كلما تمكن متابعوك من رؤية أنك على دراية بالأزمة وأنك تتخذ الخطوات اللازمة بشكل أسرع.

ومع ذلك، فإن حوادث أخرى قد تلغي الحاجة إلى الإدلاء ببيان مرتجل للجمهور. على سبيل المثال، إذا كان من المقرر إجراء تحقيق، فإن الاعتراف بالذنب لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

هناك خط رفيع بين إصدار بيان قبل حدوث ضرر بالغ في العلاقات العامة، والتأخير لفترة طويلة جدًا بحيث لا يُنظر إليه على أنه غير متعاطف أو غير مستجيب. ولذلك، فإن صياغة بعض بيانات الحجز – بشكل أساسي، قوالب للتحضير المسبق لاستخدامها عند الحاجة – قد يكون حلاً قويًا. يمكن أن يوفر ذلك لفرق الاتصالات وإدارة الأزمات وقتًا كافيًا لجمع الحقائق الأساسية ومعالجة التفاصيل المهمة وإسقاط أي شائعات لا أساس لها.

كما يشير Ajuxt Media Group في أ المادة الأخيرةوسائل التواصل الاجتماعي لديها القدرة على تفاقم الأزمات. ويرى أن معالجة الحوادث بسرعة يمكن أن يؤدي بدوره إلى تهدئة المواقف بسرعة أكبر وكفاءة.

استمع إلى نصيحة الخبراء

العديد من المتحدثين باسم الشركة متحفظون ومترددون في الكشف عن المعلومات التي يمكن اعتبارها حساسة. ومع ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى ممارسات العلاقات العامة الجيدة على أنها صريحة وتواصلية قدر الإمكان. لذلك، إذا لم تكن متأكدًا، فيجب عليك استشارة متخصص في العلاقات العامة – سواء قمت بإنشاء قسم علاقات عامة داخلي، أو قمت بتعيين وكالة خارجية – حول النهج الصحيح.

سيتمكن المحترفون المدربون من تقديم النصح لك بشكل صحيح حول مقدار ما يجب الكشف عنه للجمهور في حالة حدوث أزمة ما في مؤسستك. وفي حين أن الصدق أمر أساسي، إلا أن هناك مخاطر تتمثل في قول الشيء الخطأ، أو التغاضي عن جوانب معينة من الأزمة، حتى لو تم صياغة البيان بنوايا حسنة.

بدون المشورة المناسبة من متخصصي العلاقات العامة، لن تتمكن من تجنب التدقيق بنجاح. كن منفتحًا لتلقي النصائح من الفرق الداخلية أو الخارجية التي تعمل معها، حتى يتمكنوا من التخطيط لسيناريوهات متعددة، والتأكد من أن سمعتك لن تتعرض لضربة غير ضرورية.

تحليل الضرر بموضوعية

لكي تتمكن من تجاوز أزمة الشركة بنجاح، يجب أن يكون لديك أكبر قدر ممكن من البيانات. يجب أيضًا أن تكون قادرًا على التمييز بنجاح بين التخمين والحقيقة. وهذا يعني أنه إذا كنت قد عانيت من شكل ما من أشكال أزمة السمعة، فيجب عليك تحليل مدى الضرر.

بنفس الطريقة ‌ ستكون صادقًا وواضحًا في عرض العلاقات العامة الخاص بشركتك الناشئة، ستحتاج إلى إظهار قيم مماثلة عند تقييم الحادث.

قد يكون من السهل الوقوع في خضم هذه اللحظة، دون إجراء تقييم شامل للأزمة وتأثيرها على الأعمال. من الضروري أن تفهم الموقف بموضوعية، وأن تنظر إلى العوامل الخارجية لتشكل أساسًا لتقييمك. يمكن أن تتراوح هذه العوامل من أسعار الأسهم وأرقام المبيعات إلى التغيرات المفاجئة في السلوك والتصورات من الموظفين أو الشركاء أو المستثمرين أو الموردين.

بمجرد أن تفهم الموقف بشكل موضوعي، يجب عليك إيصال تأثير تلك الأزمة إلى جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في علامتك التجارية. ستحتاج إلى تحديد كيفية تطور الأحداث التي أدت إلى الأزمة، وما هي الإجراءات التي ستتخذها لحلها. ومن خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بتقارير موضوعية، ستتمكن من إعادة تنظيم شركتك وتقليل الضرر.

عزِّز الثقة في علامتك التجارية وقيمك

في عالم الأعمال الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية اليوم، الثقة هي كل شيء. إذا تسببت في حدوث أزمة عن طريق الخطأ أو عن قصد، فإن استعادة ثقة المستهلك أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء سمعة عملك.

وحتى لو تمت معالجة الأزمة وحلها، وبمجرد استقرار الأخبار، فإن هذا لا يعني أن المهمة قد أنجزت. هناك احتمال كبير أن يحتاج العملاء والعملاء والمستثمرون في المستقبل إلى طمأنينة إضافية، خاصة إذا كانت مؤسستك قد عانت بشدة نتيجة لأزمة ما.

لذلك، يجب عليك التأكد من أن اتصالاتك المستقبلية تثبت المسؤولية، ولا تحيد عن القيم الأساسية للعلامة التجارية. إن ضمان طمأنة أصحاب المصلحة الحاليين والمستقبليين بشأن استقرارك المالي والالتزام بالأمان والتحسين المستمر سيقطع شوطًا طويلًا في إعادة تأكيد الثقة في علامتك التجارية.

خاتمة

يجب أن تكون أي أزمة فرصة لتقييم كيفية الحفاظ على سمعة علامتك التجارية على المدى الطويل.

لقد كان هنري فورد هو الذي قال: “لا يمكنك بناء سمعة بناءً على ما ستفعله. الأمر بسيط، تخيل، تدرب، ثم اخرج إلى العالم وافعل ذلك!

إذا كان هناك أي شيء يمكن تعلمه من كوارث وأزمات العلاقات العامة البارزة والبارزة، فهو أن النفاق ورفض محاسبة النفس ليسا من الصفات التي يجب التمسك بها.

يقع على عاتق المؤسسات في جميع أنحاء العالم واجب تحديد عدة مربعات عند معالجة المشكلات، وتحديد خطواتها لحلها، لضمان عدم تضرر ثقة العملاء وولائهم بشكل لا يمكن إصلاحه. يتضمن ذلك تمكين مراقبة العلامة التجارية لتحديد أي مشكلات محتملة ومراقبة مشاعر العملاء والاستجابة بسرعة وفعالية. ومن الواضح أيضًا أن المنظمات يجب أن تستجيب بسرعة.

وهذا صحيح بشكل خاص عند النظر إلى مشهد وسائل التواصل الاجتماعي الغزير. يمكن أن تنتشر الأخبار بسرعة، وقد يكون من الصعب على الشركات الاستجابة بسرعة كافية لمطابقة ذلك. يجب على الشركات أن تستعد بشكل مناسب للتعامل مع عدد كبير من مواقف العلامات التجارية الصعبة، وإلا فإنها تخاطر بخسارة المستهلكين، كما حدث في تقرير كريسب الأخير. تقرير تأثير الأزمة اكتشفت.