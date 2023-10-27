ستساعدك المقالة التالية: تحديثات Google Lighthouse 11.2.0 قادمة إلى PageSpeed ​​Insights

أعلنت Google عن إصدار جديد من Lighthouse يحتوي على العديد من التغييرات في كيفية حساب درجات الأداء وكيفية عرضها.

ستبدأ تغييرات Lighthouse المحدثة في الظهور قريبًا في PageSpeed ​​Insights وسيتم شحنها في DevTools لإصدار Chrome القادم.

يتم طرح الإصدار الجديد مع تغييرات كبيرة في فئة الأداء.

وفقًا لسجل التغيير Lighthouse:

“يتضمن هذا التحديث إصلاحًا شاملاً لفئة الأداء.

يتم الآن تسجيل رؤى الأداء وتحديد أولوياتها بناءً على تأثيرها المقدر على مقاييس الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مقياس درجة الأداء معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية تأثير كل مقياس على النتيجة.

تحديثات التصميم

أحد التغييرات، والتي قد لا يلاحظها معظم المستخدمين، هو إصلاح محاذاة مقاييس PageSpeed ​​Insights بحيث تصطف بشكل صحيح بدلاً من الطريقة العشوائية الحالية.

لقطة شاشة لأجهزة القياس خارج المركز

لقطة شاشة لأجهزة القياس المحاذية

مقياس الانفجار الجديد

هناك أيضًا واجهة محدثة لفئة الأداء والتي يشار إليها بشكل فكاهي باسم “مقياس الانفجار” من قبل المطورين.

تتمتع الواجهة الجديدة بمظهر أكثر نظافة وجاذبية:

هناك العديد من التحديثات الإضافية لـ Lighthouse والتي تعتبر مقصورة على فئة معينة (نعم، لقد استخدمت هذه الكلمة مرة أخرى!).

لا تصدقني بشأن الشيء الباطني؟

إليك ما يقوله سجل التغيير حول قسم الاختبارات:

استخدام مقطوعة الرأس الجديدة لاختبارات محرك الدمى (#15374)

dbw: زيادة عتبة مللي ثانية المهدرة (#15483)

أدوات التطوير: إزالة استخدام الواجهة الأمامية العالمية (#15518)

أدوات التطوير: التأكد من بدء Lighthouse في اختبارات الدخان (#15459)

أدوات التطوير: إصلاح إطار العرض في اختبارات الدخان (#15454)

أدوات التطوير: sync e2e (#15444)

بشكل عام، قد لا يلاحظ الأشخاص الكثير من التغييرات، لكنهم موجودون ويبدو أجمل كثيرًا، حتى لو لم يكن ملحوظًا بشكل واضح.

عندما يتم إطلاق Lighthouse 11.2.0

سيظهر Lighthouse 11.2.0 في أدوات تطوير Chrome في Chrome 120، والذي من المقرر حاليًا إصداره في 5 ديسمبر 2023.

ومع ذلك، ستحتوي PageSpeed ​​Insights على التغييرات في وقت أقرب، في وقت ما بحلول نهاية هذا الشهر، أكتوبر.

اقرأ سجل تغييرات Lighthouse هنا.