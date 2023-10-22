ستساعدك المقالة التالية: تحديثات Live.com من Microsoft بموضوعات وقوالب جديدة

تحديثات Live.com من Microsoft بموضوعات وقوالب جديدة

قامت Microsoft بتحديث صفحة البداية التي يتحكم فيها مستخدم Live.com وسطح المكتب وخدمة محرك البحث بموضوع وميزات محدثة جديدة. قم بتمييز موقع Live.com الجديد باعتباره أول إعادة إطلاق بعد Gates بواجهة وسهولة استخدام أفضل بكثير.

وقال المطورون في أ مشاركة مدونة أنهم قاموا بدمج التغييرات المقترحة في تعليقات المستخدمين ويستمرون في تحسين الخدمة لتقديم منتج يوفر للمستخدمين تجربة بحث رائعة، وصفحة رئيسية مخصصة تتيح للمستخدم التحكم في تجربته، ومكانًا مركزيًا للوصول Windows الخدمات الحية.

بناءً على تعليقات المستخدمين والكثير من العمل الشاق الذي قام به الفريق، أطلقنا بعض التحسينات على النسخة التجريبية من Live.com الليلة.

تتمثل أهدافنا في تقديم منتج يوفر للمستخدمين تجربة بحث رائعة، وصفحة رئيسية مخصصة تتيح للمستخدم التحكم في تجربته، ومكانًا مركزيًا للوصول Windows الخدمات الحية.

تتيح الخدمة الآن للمستخدم الحصول على صفحة بحث بسيطة أو صفحة رئيسية مخصصة بمحتوى مخصص. إنهم يقدمون خمسة قوالب لتحسين شكل ومظهر هذه الخدمة للحصول على تجربة مستخدم أفضل. لقد انبهرنا في Search Engine Journal بالسرعة المحسنة لمحرك البحث على الرغم من أنها أدت إلى تصرف متصفح Firefox بشكل غريب لبضع ثوانٍ.

ويقول فريق Live.com أن التحديثات هي خطوات على طريق الوصول إلى الأهداف التالية:

* لقد قمنا بتبسيط تجربة التشغيل الأولى لدينا لتوفير تجربة سريعة ومباشرة للمستخدمين المهتمين بصفحة تركز على البحث، بالإضافة إلى خيار للمستخدمين لتخصيص صفحتهم الرئيسية أو معرفة المزيد حول Windows الخدمات الحية. (ملاحظة: لا يمكن لمستخدمي موقع Live.com الحاليين رؤية هذه الصفحة إلا إذا قمت بالنقر فوق “البدء من جديد” أثناء تسجيل الدخول أو إذا قمت بتسجيل الخروج – فنحن نعمل على جعل هذا في متناول الجميع)

* لقد سمعنا أن المستخدمين يريدون صفحة رئيسية مخصصة يسهل إعدادها، لذلك نقدم أيضًا خطوة تخصيص جديدة لمساعدة المستخدمين على تخصيص صفحة Live.com الرئيسية الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الآن الاختيار من بين 5 قوالب للبدء سريعًا ببعض الصفحات المثيرة للاهتمام على الفور (بما في ذلك قالب كأس العالم!)

بالنسبة للمستخدمين الحاليين، انتقل إلى http://www.live.com/getstarted لإضافة قالب إلى صفحتك.

* ستلاحظ أيضًا بعض التحسينات في الشكل والمظهر من خلال الشعار الجديد والموضوعات المحسنة ومعالجة الرأس والصفحة التي تجعل الصفحة أكثر جاذبية من الناحية المرئية.

بشكل عام، إنه تحديث جيد من الشركة. يجب عليك بالتأكيد التحقق من الجديد Windows يعيش في لايف.كوم.