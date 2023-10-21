ستساعدك المقالة التالية: تحديثات Yahoo المحلية مع وضع العلامات والصور

تحديثات Yahoo المحلية مع وضع العلامات والصور

ياهو! محلي ستقوم اليوم بإجراء بعض التحديثات على عرض البحث ورسم الخرائط المحلي الخاص بها من خلال ميزات “المجموعات” و”لوحة المعلومات المحلية” الجديدة التي تمكن مستخدميها من حفظ وتنظيم واكتشاف المعلومات الطريقة التي يختارونها. يتوسع Flickrization الخاص بـ Yahoo الآن ليتجاوز البحث العادي وMyWeb والقنوات المتخصصة مثل Finance أو Travel، ويقوم الآن بتأسيس عشه في واحدة من أكثر خدمات Yahoo ابتكارًا وتوجيهًا بشريًا (تتجاوز Yahoo Answers).

ومن المتوقع أن يتم طرح إضافة هذه الخدمات في الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

تشمل أحدث المجموعات ولوحة المعلومات المميزة في Yahoo Local ما يلي:

* يمكنك حفظ الكيانات المحلية بسهولة في مجموعات مخصصة لاسترجاعها في المستقبل (أي مطاعم SF المفضلة) بمجرد النقر فوق أزرار “حفظ في المجموعة”، أو النقر بنقرة واحدة على نسخ مجموعات المستخدمين الآخرين.

* أضف صورًا وعلامات تمكن الأشخاص من تخصيص مجموعاتهم وإثرائها (على غرار TripPlanner). تتضمن إضافة الصور أيضًا عروض شرائح للموقع وستضمن التقاط المزيد من الصور في المطاعم من الآن فصاعدًا:

* قم بتسمية الكيانات المحلية بعلامة واحدة أو أكثر – مصطلحات وصفية تساعد في تصنيف الكيانات المثيرة للاهتمام وتخصيصها وإعادة العثور عليها (على سبيل المثال، وضع علامة “خدمة ودية” لجميع الشركات المحلية التي لديها موظفين مفيدين).

* الوصول بسهولة إلى كل المحتوى المخصص (المراجعات والمجموعات) الذي تم إنشاؤه على Yahoo! محلي من خلال لوحة المعلومات المحلية الجديدة.