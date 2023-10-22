ستساعدك المقالة التالية: تحديث Google PageRank والسلطة العضوية

تحديث Google PageRank والسلطة العضوية

خلال اليوم الماضي، انتشرت أخبار في منتديات تحسين محركات البحث (SEO) حول تحديث لقياس نظام PageRank في Google. لقد بدأت ألاحظ أن نظام ترتيب الصفحات يتحرك صعودًا وهبوطًا منذ بضعة أسابيع بالنسبة للمواقع الموثوقة والمدونات المتخصصة الشهيرة، خاصة في صناعة محركات البحث.

على سبيل المثال، تم رفع أفضل المدونات الإخبارية لمحركات البحث والتي تتمتع بمتابعة مخلصة وحققت روابط عالية الجودة من مدونة Google وYahoo Search Blog وMSN Search Blog جميعها في نظام تصنيف الصفحات. أعتقد أنه بناءً على مواقع ومدونات السلطة الأخرى التي لاحظت قفزة في نظام ترتيب الصفحات عليها، فإن هذا اتجاه متداخل.

وبالتالي، يبدو أن Google قد وسعت نطاق التمييز بين الروابط الزائفة والروابط المكتسبة مع هذا التحديث الجديد.

ما هي الروابط الوهمية؟

الامثله تشمل :

* التوزيع الشامل للمقالات المكررة والبيانات الصحفية التي تحتوي على نفس الروابط في موقع واحد

* الارتباط المتبادل وحملة مزرعة الارتباط

* قائمة الدليل الشامل على الدلائل التي لا يزورها البشر.

وما هي الروابط المكتسبة أو الروابط العضوية؟

* روابط من مدونات السلطة ومجتمعات الويب

* الروابط المكتسبة من المواقع ذات العلامات التجارية الجيدة والمتاجر بها

* الروابط التي تم الحصول عليها لتدفق حركة المرور وعدم محاولة زيادة نظام ترتيب الصفحات

* الروابط المكتسبة عبر التغطية الإخبارية دون الاتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت: قد يكون المحتوى ذو الصلة بالرابط هو المفتاح. على سبيل المثال، في الواقع لديك شيء مكتوب عن شركتك على نفس النطاق المرتبط بك.

* Linkbaiting (فن إنشاء فكرة أو أداة على موقعك تستحق الارتباط بها)

* الصفحة الصفراء والدليل المحلي ومراجعات المستخدمين والتسويق عبر البحث المحلي للشركات التقليدية.

هل واجهت تغييرًا في نظام ترتيب الصفحات؟ للأفضل أو للأسوأ وما هي الجهود التي تنسبها إلى هذا؟ لا تتردد في ترك التعليق أدناه.