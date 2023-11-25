ستساعدك المقالة التالية: تحديد وتحديد أهداف موقع الويب المناسب للشركات الصغيرة لعام 2023

يعد تحديد أهداف موقع الويب الخاص بالشركات الصغيرة جزءًا مهمًا من تتبع التقدم وتنمية موقع الويب الخاص بك في عام 2023.

تعد معرفة كيفية تحديد وتحديد أهداف موقع الويب المناسبة لشركتك الصغيرة مهارة قوية يجب أن يعرفها كل صاحب عمل. في هذه المقالة، سنعلمك كيفية استخدام نظام الأهداف الذكية ونرشدك خلال الأهداف التي يجب عليك تحقيقها كشركة صغيرة!

هيا بنا نبدأ.

أهمية أهداف موقع الويب كشركة صغيرة

تحتاج الشركات الصغيرة إلى أهداف محددة بوضوح لبناء مواقع الويب التي ستولد كميات كبيرة من الزيارات خلال العامين المقبلين. يستغرق تطوير الموقع وقتًا طويلاً، لذا لا يمكنك الدخول إليه بشكل أعمى والأمل في الأفضل. وإلا فسوف تضيع وقتك وأموالك.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل أهداف موقع الويب حيوية للشركات الصغيرة:

يشجع على التركيز والتوقعات المحددة بوضوح

يعزز العمل الجماعي والتعاون

زيادة الروح المعنوية

يجعل النجاح قابلاً للقياس بمصطلحات قابلة للقياس

من خلال السماح لفريقك بالتركيز وقياس النجاح، فإنك تتخلص من كل الضوضاء التي لا تهم عملك. إن تعزيز العمل الجماعي ورفع الروح المعنوية يجعل الفرق أكثر إنتاجية أيضًا، خاصة عندما يتم تحقيق الأهداف في الوقت المناسب.

كتلة الحكمة: كيفية تحقيق أهداف ذكية

قبل أن نبدأ الحديث عن الأهداف التي يجب عليك تحديدها، إليك كيفية تحقيقها الأهداف الذكية. SMART هي طريقة لتحديد الأهداف المحددة جيدًا والتي يمكن تحقيقها.

س محددة – واضحة ويمكن تصورها بسهولة

محددة – واضحة ويمكن تصورها بسهولة م قابلة للقياس – وهي معايير تقيس التقدم والفشل والنجاح

قابلة للقياس – وهي معايير تقيس التقدم والفشل والنجاح أ قابل للتحقيق – يمكن تحقيقه ضمن توقعات معقولة

قابل للتحقيق – يمكن تحقيقه ضمن توقعات معقولة ر Elevant – مؤثر ومفيد لرؤيتك ورسالتك

Elevant – مؤثر ومفيد لرؤيتك ورسالتك تمقيد بالوقت – مع موعد نهائي وجدول زمني يمكنك تحميل نفسك المسؤولية عنه

فيما يلي مثال على هدف SMART.

الهدف محدد وقابل للقياس (400000 زيارة شهرية)، وقابل للتحقيق وذو صلة بنمو الموقع، ومحدد زمنيًا (ديسمبر 2022).

الآن بعد أن تعرفت على نظام SMART، حان الوقت للبدء في تحديد الأهداف.

بيع المزيد من منتجك

وهذا أحد أهم أهداف مواقع التجارة الإلكترونية. إذا كنت تبيع منتجًا، فإن تحديد هدف للمبلغ الذي يجب أن تبيعه يعد خطوة أولى أساسية لبدء عام 2023 بشكل صحيح.

يمكنك معرفة مقدار المنتج الذي يجب أن تبيعه من خلال النظر إلى مبيعاتك السابقة. قم ببعض العمليات الحسابية واكتشف متوسط ​​الزيادة في المبيعات بالنسبة المئوية شهريًا. استخدم هذه الصيغة لمعرفة المبلغ الذي ستجنيه في الشهر المقبل والأشهر التي تليه.

بهذه الطريقة، سيكون لديك عدد واقعي ومحدد من المبيعات يعتمد على أدائك السابق.

إذا جربت نظامًا جديدًا ووجدت أن مبيعاتك تتحسن، فلا تخف من إنشاء مجموعة أخرى من الأرقام لهذا النظام. سيساعدك ذلك على تقييم الاستراتيجيات والأنظمة التي تناسب عملك بشكل أفضل.

زيادة حركة المرور على الموقع

جزء أساسي آخر من تنمية الأعمال التجارية عبر الإنترنت هو زيادة عدد الزيارات إلى موقعك. سواء أكانت حركة مرور عضوية من Google أو قام شخص ما بالنقر فوق رابط في إعلانك، استفد من أي استراتيجية لجذب الزوار إلى موقع الويب الخاص بك.

القاعدة الأساسية الجيدة عندما يتعلق الأمر بزيادة حركة المرور على موقع الويب هي معرفة دورات حركة المرور خلال عام. على سبيل المثال، إذا كنت موقعًا إرشاديًا تقنيًا، فقد لا تحصل على عدد كبير من الزيارات خلال شهر ديسمبر نظرًا لأن الأشخاص يحتفلون بالأعياد. ومع ذلك، في شهر يناير، يمكنك أن تتوقع أن يبحث الكثير من الأشخاص على Google عن المساعدة في تشغيل الهاتف أو الأداة الجديدة التي حصلوا عليها في عيد الميلاد.

يجب عليك أيضًا الاستثمار أو تعلم بعض النصائح والحيل الخاصة بتحسين محركات البحث (SEO) والتي ستساعد موقعك على التصنيف بشكل أفضل. سنتطرق إلى المزيد حول ذلك أدناه، لذا استمر في القراءة!

زيادة تواجدك المجتمعي والوعي بالعلامة التجارية

زيادة تواجدك المجتمعي والوعي بعلامتك التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit، Twitter، و Facebook هي طريقة رائعة لترك بصمة في مجال عملك.

انشر وكن نشطًا في subreddits أو Facebook مجموعات تضم أعضاء يمثلون عميلك المثالي. من المحتمل أنهم عندما يرون مدى مساعدتك ومعرفتك بالصناعة التي تتنافس فيها، سيثقون أكثر بالمنتج الذي تبيعه.

سيقومون أيضًا بربط قدراتك بعلامتك التجارية، مما يساعدهم على فهم ما تحاول شركتك حله ولماذا يجب عليهم الاستثمار فيه من خلال الشراء أو الاشتراك. إذا كانت علامتك التجارية مختلفة عن البقية، وتملأ سوقًا يكافح منافسوك من أجله، فإن زيادة الوعي العام بعلامتك التجارية ستمنحك المزيد من الاعتراف والعملاء.

البداية الجيدة لتحقيق هذا الهدف هي أن تكون نشطًا في خمس مجموعات على الأقل هذا العام.

مصدر آخر رائع للتواصل هو حضور الأحداث عبر الإنترنت مثل الندوات عبر الإنترنت أو المحاضرات أو المؤتمرات الصحفية. مجرد رؤية علامتك التجارية أو اسمك في التعليقات يقطع شوطا طويلا في التعرف على العملاء، خاصة عندما يعثر الناس على منتجاتك بعد عدة أيام أو أسابيع.

كن نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية عند استخدامها بشكل صحيح. إذا كان بإمكانك تصفية المحتوى غير ذي الصلة الذي يتم نشره يوميًا، فيمكنك بناء قاعدة جيدة من المتابعين وتصبح شخصية بارزة في مجال عملك.

يقوم أصحاب الأعمال ببناء العلامة التجارية والملف التعريفي للشركة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعكس ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير سلوك شركتك، كما أن نشاطك في مجال عملك يُظهر للمستخدمين الآخرين أنك متحمس ومتحمس للصناعة التي تعمل فيها.

الآن، الإعلان عن موقعك على الويب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني كتابة عنوان مقالتك أو منتجك ثم نشر الرابط.

تعد إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تعقيدًا من ذلك بقليل وستتطلب بعض الجهد من جانبك. اهدف إلى التحدث عن التقنيات أو الاتجاهات المختلفة التي تحدث في مجال عملك. من خلال توفير القيمة لمتابعيك أولاً ثم الإعلان عن علامتك التجارية بعد ذلك، سيكون من المرجح أن ينقر متابعوك على منتجاتك بدافع الفضول بدلاً من السخرية.

طريقة شائعة من قبل الرؤساء التنفيذيين ومؤسسي مواقع الويب Twitter هو إنشاء مواضيع دراسة الحالة. Twitter سلاسل رسائل مليئة بالمعلومات ذات الصلة، مختصرة في تغريدات صغيرة الحجم مكونة من 280 حرفًا. مع Reddit، يكون النهج عمومًا من خلال المشاركة النشطة في التعليقات ومشاركة الأخبار المهمة على subreddits لإثارة النقاش والاهتمام.

تحسين تصميمات موقع الويب الخاص بك لسهولة الاستخدام

إنها مشكلة شائعة أن يعثر المستخدمون على موقع الويب الخاص بك على Google ثم يغادرون بعد فتح صفحتك. يؤدي هذا إلى زيادة معدل الارتداد للمستخدمين وهو أمر سيء للغاية إذا كنت تحاول إخبار Google أنك تستحق أن تكون على الصفحة الأولى.

المواقع التي تحتوي على الكثير من ملفات تعريف الارتباط والنوافذ المنبثقة وتطلب الكثير من الأذونات تكون عرضة لذلك. إذا شعر المستخدمون لديك بانتهاك النوافذ المنبثقة الخاصة بك ولم يشعروا بالأمان فيما يتعلق بمعلوماتهم، فمن المحتمل أن يغادروا موقع الويب الخاص بك. يمكنك تجنب مثل هذه المشكلات عن طريق التغيير من Google Analytics إلى أداة بديلة نظرًا لأن Google يمكن أن يكون متطفلاً للغاية فيما يتعلق بالمعلومات في بعض الأحيان.

إضافة رائعة أخرى لسهولة الاستخدام هي إضافة مقتطفات إلى مشاركاتك. وهذا يجعل من الممكن للزائرين قراءة جملتين أو ثلاث جمل تلخص منشورًا دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب جديدة بأنفسهم. لا يساعدك هذا في الحصول على المزيد من النقرات فحسب، بل من السهل جدًا القيام بذلك أيضًا. ما عليك سوى استخدام نفس الوصف التعريفي في مقالتك وجعله مقتطفًا منك.

فيما يلي بعض التحسينات الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى موقع الويب الخاص بك:

احصل على كتل “ذات صلة:” توصي بمقالاتك أو منتجاتك الأخرى لقرائك عبر كل صفحة لزيادة مدة الزيارة وتوليد المزيد من النقرات

قم بعمل جدول محتويات في بداية كل مقال

لا تقصف القراء بالإعلانات الطويلة. بدلاً من ذلك، قم بتوزيعها بشكل متساوٍ عبر المقالة. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان لديك قسمًا يمثل مجرد كتلة نصية

هذه مجرد أمثلة قليلة لتحسين موقع الويب، وهناك العديد من تحسينات التصميم الأخرى التي يمكنك إجراؤها لتسهيل الاستخدام. يجب أن يكون حجز استشارة مع وكالة تصميم مواقع الويب أحد أهدافك هذا العام.

احصل على أموالك بالترتيب

جزء كبير من أصحاب الأعمال إما أميون مالياً أو ليسوا كذلك. في حين أنه من الممكن أن يكون الأمر صعبًا، بالإضافة إلى احتمال تشتيت انتباهك عن تحسين منتجك، إلا أن المحاسبة هي لغة الأعمال.

ما عليك سوى فتح جدول بيانات Google ومعرفة المبلغ الذي تدفعه للأشخاص، ومقدار ما تكسبه، والمبلغ الذي تنفقه، يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا. ستعرف ما إذا كنت تربح، وبأي مقدار، وما إذا كان نظامك يحتاج إلى تغيير جذري أم لا. إذا كنت تقوم باستثمار في موقع يتزايد عدد زياراته، فلا يزال من المهم معرفة مقدار الأموال التي ستنفقها على المحتوى قبل أن تعود العوائد كعائد استثمار.

سيتعين عليك أيضًا تخصيص أموال الطوارئ لشركتك، ومقدار الأموال التي يمكنك سحبها لتغطية النفقات الشخصية، وما إذا كان الوقت قد حان لترقية بعض الموظفين ليصبحوا مديرين.

لا تحتاج إلى أن تكون محاسبًا أو تشتري برنامجًا محاسبيًا باهظ الثمن للقيام بذلك. سوف تقوم ورقة Google السريعة التي تحتوي على أرقامك والنظام الذي صممته بنفسك بالمهمة.

تحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك

يمكن أن تشكل استراتيجية المحتوى الصحيحة الفارق بين آلاف إلى مئات الآلاف من الزوار شهريًا بعد عام من الآن.

تذكر أن كل شيء على موقع الويب يهدف إلى توفير قيمة للعميل، وهو ما يكفي إما لمواصلة القراءة أو شراء منتجك. يمكن أن تؤدي إضافة أشياء بسيطة مثل قائمة أو جدول إلى مقالاتك إلى تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالقراء. قائمة قصيرة من الميزات أو جدول يشرح الإيجابيات والسلبيات يجعل المحتوى الخاص بك فجأة قابلاً للتصفح، مما يزيد من فرص وصول القراء فعليًا إلى نهاية مقالتك.

تتضمن إستراتيجية المحتوى الجيدة أيضًا تحسين محركات البحث، وسنتحدث عن تحسين لعبة تحسين محركات البحث الخاصة بك أدناه. ترقب لذلك!

فيما يلي بعض من أفضل النصائح والحيل المتعلقة باستراتيجية المحتوى التي يمكنك تجربتها لموقعك على الويب.

هناك ثلاثة أسباب تدفعك إلى جعل تحديث المقالات مهمة شهرية أو سنوية:

للحفاظ على مقالات الترتيب الخاصة بك في رتبتها الحالية

للإشارة إلى محركات البحث بأنك على اطلاع دائمًا

للحفاظ على المعلومات محدثة للقراء

يعد تحديث المحتوى الخاص بك أثناء وجودك على موقع ويب خاص بشركة صغيرة أمرًا سهلاً نسبيًا حيث من المحتمل ألا يكون لديك الكثير من المحتوى وهو خبر جيد لأن لديك الفرصة لتخصيص المزيد من الوقت للمحتوى الحالي وتحسينه.

يحب Google معرفة الوقت الذي يقوم فيه منشئو المحتوى بتحديث محتواهم بانتظام، حيث تركز خوارزمياتهم دائمًا على شيء واحد – وهو كيفية تزويد المستخدمين بأفضل المعلومات حول موضوع بحثوا عنه.

إن القول بأن هذا يجب أن يكون هدفك الرئيسي أيضًا – توفير محتوى عالي الجودة للمستخدمين.

عند إنشاء إستراتيجية محتوى، اسعى دائمًا إلى تحقيق توازن صحي بين المحتوى الدائم والمحتوى الذي يتم عرضه في الوقت المناسب.

يتطلب المحتوى الدائم الخضرة اهتمامًا أقل بعد كتابته (على سبيل المثال ) نظرًا لأن المعلومات المكتوبة فيه صالحة لسنوات قادمة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحتوى في الوقت المناسب (على سبيل المثال ) تأكد من تحديثه بشكل صحيح حتى يعرف Google والمستخدمون أن لديك أحدث المعلومات .

اجعل المحتوى الخاص بك دائم الخضرة

يشير المحتوى الدائم الخضرة إلى المقالات التي لا تحتاج إلى تغيير أو تحديث لتظل ذات صلة ودقيقة. ويشير هذا عادةً إلى مراجعات المنتجات (نظرًا لأن المنتجات لا تتغير، على سبيل المثال، ستكون مواصفات iPhone 11 ثابتة)، وبعض المقالات الإرشادية، والمحتوى الذي يحتوي على بيانات دائمة الخضرة.

فيما يلي قائمة بالأشياء التي يمكنك تجنبها لجعل المحتوى الخاص بك دائمًا:

لا تكتب أسعارًا محددة، خاصة عند الإشارة إلى المنتجات المعروضة للبيع.

وبما أن الأسعار يمكن أن تتغير دائمًا في المستقبل، فمن الأفضل إما ربط المنتج مباشرة أو مجرد التحدث عن السعر من خلال صفات مثل “باهظ الثمن” أو “بأسعار معقولة” أو “متوسط ​​المدى”.

تجنب الالتزام بلحظة زمنية معينة، مثل قول “هذا 2023” إلا إذا كنت تخطط لتحديث هذا المحتوى.

عبارات مثل “هذا قادم في مايو 2023” يمكن أن تجعل مقالتك قديمة بمجرد مرور التاريخ المذكور. إذا اعتقد القراء أن معلوماتك قديمة وعفا عليها الزمن، فسوف تنخفض ثقتهم في المحتوى الخاص بك.

لا يوجد محتوى دائم الخضرة أفضل من إجراء دراسة حالة ومشاركة نتائجك مع الآخرين. لا يحتاج هذا المحتوى أبدًا إلى التحديث لأنه تم إجراؤه في وقت معين باستخدام عينة معينة.

بشكل عام، تمامًا كما ذكرنا أعلاه، تميل دائمًا إلى تحقيق توازن صحي بين المحتوى الدائم الخضرة والمحتوى في الوقت المناسب.

ربط مقالاتك مع نص الربط

يعد ربط مقالاتك معًا أمرًا واحدًا، ولكن استخدام نص الربط المناسب هو شيء آخر. يتم إنشاء النص الأساسي عندما تقوم بربط مقالة بعبارة من الكلمات المتطابقة تقريبًا مع عنوان المقالة. فيما يلي مثال على مقالتنا بعنوان “كيفية العثور على مكان تصميم الويب الخاص بك”.

على سبيل المثال:

مجموعة الكلمات المرتبطة قابلة للتبديل تقريبًا مع عنوان المقالة المرتبطة بها. وهذا يعني أنه إذا رأى القارئ ذلك، فسوف يعرف أن فتح الرابط سيؤدي إلى إعادة التوجيه إلى صفحة تتعلق بالعثور على مجال تصميم الويب. لا تكن كسولًا وتربط المقالات لمجرد أنها تحتوي على كلمة مشتركة أو اثنتين. يعد الاستفادة من النص الأساسي المناسب طريقة رائعة لإبقاء القراء على موقعك وجعلهم يستكشفون المقالات الأخرى التي نشرتها.

القاعدة الأساسية الجيدة عند الارتباط بنص الرابط هي:

لاستخدام 4 إلى 6 كلمات فقط عند تضمين الرابط

ربط المقالات التي تناسب سياق الجملة أو الفقرة الخاصة بك

ربط الصفحات الرئيسية (المقالات أو الصفحات التي تشكل حجر الزاوية في المحتوى الخاص بك وتحتوي على الكثير من الروابط إلى أجزاء أخرى من موقعك)

دع الروابط تفتح في ملف علامة تبويب جديدة حتى لا يترك القراء المقال الذي يقرأونه

حتى لا يترك القراء المقال الذي يقرأونه احتفظ فقط بنص واحد أو نصين مثبتين على الشاشة في المرة الواحدة

هذه هي الإرشادات العامة التي يمكنك اتباعها لإنشاء نص ربط مثالي. فقط ضع في اعتبارك عدم المبالغة في ذلك، حيث أن الكثير من المحتوى المترابط يمكن أن يبدو أشبه بقراءة إعلان بدلاً من مقالة إعلامية.

لديك تراكم من المقالات

يعد وجود تراكم من المقالات أمرًا جيدًا لموقعك على الويب ولصحتك العقلية.

يعد نشر المقالات باستمرار أحد الأشياء التي يأخذها Google في الاعتبار بالنسبة لتحسين محركات البحث. يمكن أن يؤدي فقدان المقالات المنشورة لمدة أسبوع أو أسبوعين إلى إخبار Google بوجود خطأ ما في موقع الويب الخاص بك أو أنه ليس موثوقًا مثل المواقع الأخرى. الحوادث والمشاكل تحدث طوال الوقت ومن المستحيل أن توقفها كلها. سواء كان ذلك فقدان كاتب، أو التعرض لعاصفة، أو العيش في الظلام لأسابيع بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

لا ينبغي تعليق موقع الويب الخاص بك لمجرد أنك كذلك.

فيما يلي بعض أنواع المقالات التي يمكنك صياغتها والاحتفاظ بها كسجل متراكم:

تعليقات المنتج

مقالات إرشادية

المشاركات الإعلامية

في الأساس، أي محتوى لا يلزم نشره بشكل عاجل ليكون ذا صلة.

يتيح لك تراكم المقالات جدولة المنشورات مسبقًا ويمنحك راحة البال بعدم تفويت أسبوع من النشر أبدًا. إذا ظهرت بعض الأخبار ذات الصلة، فيمكنك دائمًا تأجيل منشور مجدول لإفساح المجال للأخبار العاجلة التي تريد نشرها.

تحسين لعبة SEO الخاصة بك

إذا كانت رؤيتك هي النمو لتصبح علامة تجارية عالمية، أو على الأقل علامة تجارية يمكن التعرف عليها من قبل الملايين من الأشخاص، فإن شق طريقك إلى الصفحة الأولى من Google يعد شرطًا أساسيًا.

ما لم تكن شركة SaaS أو شركة خدمات تعتمد بشكل أكبر على عملاء الإحالة، فقد لا تحتاج إلى تحسين محركات البحث (SEO) بنفس القدر. ومع ذلك، ليس هناك من ينكر فوائد جعل عملك صديقًا لمحركات البحث (SEO).

هناك دائمًا خيار الاستعانة بوكالة تحسين محركات البحث (SEO) لمساعدتك على تحسين لعبة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك، ولكن بما أنك تبدأ موقعًا تجاريًا صغيرًا (أو لديك موقعًا بالفعل)، فيجب أن تبدأ العمل على هذا بنفسك.

لذلك، إليك بعض النصائح الجيدة.

ابدأ باستخدام أداة تحسين محركات البحث (SEO).

تحظى أدوات تحسين محركات البحث (SEO) بشعبية لسبب وجيه: فهي توفر لك الكثير من البيانات المفيدة.

تعد تطبيقات مثل SEMRush وAhrefs عددًا قليلًا من أدوات تحسين محركات البحث الرائعة العديدة المتوفرة في السوق والتي يمكنك الاختيار من بينها. يعد هذا مهمًا بشكل خاص لمواقع الويب التي تدر إيرادات من المنتجات التابعة أو من خلال Google AdSense. إذا كان هذا هو نموذج عملك، فإن زيادة عدد الزيارات إلى مواقع الويب الخاصة بك هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك التوسع بها.

فيما يلي بعض الفوائد العديدة التي يمكنك توقعها من استخدام أداة تحسين محركات البحث:

البحث عن الكلمه الرئيسيه

تحليل المنافسين SEO

تحسين محركات البحث لموقع الويب

رتبة تتبع مقالاتك الشعبية

تحليلات تسويق المحتوى

إذا كنت تبحث عن استثمار مفيد يخدم أعمالك، فيجب أن تكون أداة تحسين محركات البحث (SEO) من بين أفضل خياراتك.

احصل على جدول نشر ثابت

جوجل يحب موقع ويب نشط.

وهذا يعني نشر المقالات على أساس ثابت والالتزام بجدول النشر الأسبوعي. ليس من الضروري أن تكون محددًا في موضوع الإبرة عندما يتعلق الأمر بهذا، ولكن القاعدة الأساسية الجيدة تعني نشر مقال واحد على الأقل كل أسبوع. بالطبع يعتمد ذلك بشكل كبير على المجال الذي تتواجد فيه، ولكن بشكل عام، يجب عليك نشر 2-3 منشورات في الأسبوع.

سيمكنك جدول النشر المتسق من أن تعترف بك Google كناشر نشط، ولكن سيكون لديك أيضًا قراء مخلصون يعرفون متى تنشر محتوى جديدًا، وبالتالي فإن اتصالك بهم سيتحسن بشكل كبير.

بشكل عام، إذا كنت تحدد أهدافًا لموقع الويب الخاص بشركتك الصغيرة، فأنت بالتأكيد تريد إضافة لعبة تحسين محركات البحث المحسنة إلى القائمة، حيث أن الفوائد التي قد تحصل عليها منها ستساعد موقعك على النمو.

قم بتبسيط كيفية التواصل مع الأشخاص المسؤولين عن التعامل مع موقع الويب الخاص بك

تؤثر مساحة العمل الخاصة بك بشكل كبير على إنتاجيتك، ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من وقتك، يجب أن تفكر في تبسيط مساحة العمل الخاصة بك أو حتى ترقيتها.

تتضمن بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتبسيط مساحة العمل الخاصة بك ما يلي:

الاستفادة من الجداول أو لوحات كانبان إذا كان لديك هذا الخيار متاحا

إذا كان لديك هذا الخيار متاحا إنشاء نظام ل حالة الذي يشير إلى حالة تلك المهمة

الذي يشير إلى حالة تلك المهمة يستخدم يفعل التواريخ و حق مواعيد لتشجيع العمل على المهام عاجلا دون الحاجة إلى انتظار الموعد النهائي

التواريخ و مواعيد لتشجيع العمل على المهام عاجلا دون الحاجة إلى انتظار الموعد النهائي استخدم قواعد البيانات العلائقية عندما تستطيع

إذا لم تتمكن من تبسيط مساحة العمل الخاصة بك في تطبيق واحد، فربما حان الوقت للتفكير في الترقية إلى برنامج مساحة عمل أفضل. يعد Wix مثاليًا لمصممي الويب والوكالات نظرًا لأنه تم تطويره لهذا الغرض.

بعض الميزات التي من شأنها تحسين كفاءتك مع إبقاء الأمور بسيطة هي:

تسجيل الدخول التلقائي إلى مواقع العملاء

ردود فعل مرئية على الرسومات الموجودة على الصفحة

موقع دردشة مخصص للموظفين

نظرة عامة على المهام الجارية والمكتملة والمهام التي لم يتم إنجازها بعد

بالطبع، نحن أكثر من ذلك بكثير، ولكن هذه الميزات عادة ما تكون أول الأشياء التي تساعد عملائنا على تحقيق إنتاجية وكفاءة أفضل.

تأكد من الاطلاع على جميع ميزات Wix لأننا على يقين من أنها ستغير قواعد اللعبة في عملك!

لديك إجراءات التشغيل القياسية (SOPs)

الإدارة التفصيلية هي عدو نمو الأعمال. عاجلاً أم آجلاً، سيتعين عليك تعيين موظف تثق به. وهذا يعني عدم التحقق مرة أخرى من عمله عندما يحين وقت التقديم أو النشر. وبطبيعة الحال، فإن العثور على شخص يمكنك الوثوق به على هذا المستوى هو أمر صعب وشاق. إن عملية تعليم شخص ما الحبال من الألف إلى الياء وجعله يغادر أو يقصر هو أمر مخيب للآمال.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه إجراءات التشغيل القياسية (SOPs). إجراءات التشغيل القياسية هي إرشادات يمكنك إرسالها إلى موظفيك حتى لا تضطر إلى تكرار نفسك عند ذكر تفاصيل الدور الذي تقوم بالتوظيف له.

فيما يلي بعض النصائح المفيدة عندما يتعلق الأمر بإنشاء إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بك:

عندما يسأل موظفك سؤالاً بخصوص هذا المنصب، احفظ السؤال وإجابتك. وبهذه الطريقة يمكن لأي شخص لديه نفس السؤال في المستقبل التحقق من الإجراء التشغيلي الموحد (SOP).

افهم أن إجراء التشغيل المعياري (SOP) ليس مكتوبًا على حجر ويمكن أن يتغير، خاصة إذا كنت تضيف تحسينات إلى المستند

لا ترتكب خطأ إنشاء إجراء تشغيل موحد (SOP) أطول من 10 صفحات. لا تريد أن تبدو عملية تأهيل الموظف بمثابة اختبار له.

قم بتقسيم إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بك إلى أقسام، وإذا لزم الأمر، قم بفصل إجراءات التشغيل الموحدة. وهذا يجعل من السهل التنقل خلاله وكذلك يقلل من التخويف من فتح مستند SOP طويل واحد

على الرغم من أن الأمر قد يبدو مثيرًا للسخرية، إلا أن فريق الإدارة الخاص بك لا يمكنه النمو إلا من خلال رفع يديك عن عجلة القيادة.

حدد جمهورك المستهدف

إن فهم جمهورك المستهدف يساعدك على تركيز جهودك على الأشخاص الذين من المرجح أن يشتروا منتجك أو يزوروا موقع الويب الخاص بك في المقام الأول.

بدلًا من إضاعة وقتك ومواردك في محاولة جذب جميع أنواع المستخدمين، حاول تمييز عملائك بدلاً من ذلك. وهذا لا يساعد فقط في مواءمة علامتك التجارية ومنتجك، ولكنه يساعد أيضًا موظفيك على فهم ما يحاول عملك تحقيقه.

يعد Vertical SaaS مثالًا رائعًا لظاهرة كهذه. فبدلاً من بناء الخدمات لتكون عامة قدر الإمكان، تقدم شركات مثل Wix لمصممي الويب أو BioIQ لصناعة MedTech حلولاً لمشاكل محددة لا يمكن لأحد سواها حلها. هذه طريقة رائعة لنمذجة عملك وتحقيق الربح من المجال الذي لم يتم شغله بعد.

الخلاصة: تحديد وتحديد الأهداف لموقع الأعمال الصغيرة أمر ضروري للنمو

يعد التأكد من أنك تستخدم وقتك وأموالك بشكل فعال جزءًا مهمًا من تحويل الأعمال التجارية الصغيرة على موقع الويب إلى نجاح أكبر.

هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتطلبه إنشاء موقع ويب خاص بالشركات الصغيرة، خاصة عندما تتنافس في سوق مشبعة. لكن الخبر السار هو أنه ليس من المستحيل تحقيق ذلك. يعد تعلم كيفية تحديد أهداف الأعمال الصغيرة المناسبة وتحديدها بوضوح أحد أفضل الطرق لبدء عام 2023، خاصة كمالك أعمال صغيرة.

نأمل أن تكون قد وجدت هذا الدليل مفيدًا وأن تكون قادرًا على تحديد الأهداف التي تؤدي إلى مضاعفة نجاح موقعك على الويب أو مضاعفة عدده ثلاثة أضعاف أو حتى 10 مرات هذا العام.