ستساعدك المقالة التالية: تحدي الـ 100 يوم الأولى: حدد أهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي

في الأسبوع المقبل سوف يؤدي باراك أوباما اليمين الدستورية لفترة ولايته الثانية، وكما هو الحال مع العديد من الرؤساء الذين سبقوه، فإن فترة ولايته الجديدة ستحظى بمراقبة عن كثب خلال الأيام المائة الأولى. لماذا؟

تعطي تلك الأيام المائة الأولى لمحة عما يمكن توقعه خلال السنوات الأربع المقبلة: يكفي أن يقوم الرئيس بوضع خطة، والبدء في تنفيذها وقياسها.

كيف ستكون أول 100 يوم لك في عام 2013؟ ماذا سيقول عما يمكن توقعه لعملك في العام المقبل؟

ما هي أهداف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟

لقياس نتائجك في أول 100 يوم، تحتاج إلى تحديد الأهداف التي تخطط لتحقيقها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

لست متأكدا ما ينبغي أن تكون أهدافك؟ انت لست وحدك.

قال لي أحد عملائي، وهو صاحب مشروع تجاري ناجح للغاية، “لا أعرف ما الذي يمكن أن تفعله وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لي”.

اقتباس عضو SMOC:7-الرقم الوسيط العقاري

“لا أعرف ما الذي يمكن أن يفعله التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لي.”

هل تشعر بنفس الشعور؟

ما هي أهداف عملك؟

الردود الأكثر شيوعًا التي أسمعها من عملائي هي “اكسب المزيد من المال” و”احصل على المزيد من العملاء”. إليك مثال فعلي:

جينيفر، العميلة والمؤلفة لديها كتاب جديد سيظهر لأول مرة هذا العام. إنها تحاول معرفة كيفية الترويج لها، وبالطبع “كسب المزيد من المال والحصول على عملاء جدد”. لكنها تشعر بالإحباط، لأنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق كتابها الأخير: لقد قامت بجولة في المدونة، والتي كانت تتطلب قدرًا هائلاً من العمل. لم تكن متأكدة من أنها تريد أن تفعل الشيء نفسه، وكانت بصراحة عالقة بعض الشيء.

نصيحتي لها هي نفسها بالنسبة لك: اذهب مع نقاط قوتك.

يحدث لها أن تكون Pinterest. لديها رائع Pinterest لوحات ملهمة: تنشر كل أسبوع صورًا جديدة للعمل الذي أنجزته، كما يمكن للأشخاص قراءتها ومتابعتها على مدونتها التعليمية المجانية. بينما هي أيضًا على الشبكات الاجتماعية الأخرى، لها Pinterest تعد اللوحات هي أقوى حضور، فهي شبكة اجتماعية منخفضة الصيانة، ويمكنها الحصول على مؤلفين آخرين من ناشرها للترويج لكتابها من ناشرهم Pinterest حسابات.

واقترحت عليها أيضًا إجراء مسابقة “ثبتها لتفوز بها” حتى يتم إعادة نشر لوحة كتابها الجديدة كثيرًا، مما يساعد على ظهورها.

إنشاء أهداف ذكية

في حين أن تحديد الأهداف أمر مثير للإعجاب، إلا أن لديك فرصة أفضل بكثير لتحقيق أهدافك فعليًا من خلال جعلها ذكية: محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومستندة إلى الوقت. دعونا نلقي نظرة على هدف جينيفر وكيف يمكنها تحويله إلى هدف ذكي:

الهدف: نشر كتابها الأخير لتحقيق أقصى قدر من المبيعات.

هدف جينيفر:

نشر كتابها الجديد لتعظيم المبيعات.

الآن دعونا نحول ذلك إلى هدف ذكي:

الهدف: نشر كتابها الأخير لتحقيق أقصى قدر من المبيعات.

محدد : كم عدد المبيعات؟ 1000؟ 5000؟ 10000؟

: كم عدد المبيعات؟ 1000؟ 5000؟ 10000؟ قابلة للقياس : كيف ستعرف مبيعاتها؟ هل يمكنها الاتصال بناشرها أو مشاهدتها Amazon رتبة المبيعات؟

: كيف ستعرف مبيعاتها؟ هل يمكنها الاتصال بناشرها أو مشاهدتها Amazon رتبة المبيعات؟ قابل للتحقيق : ما هي الموارد التي يجب توافرها لتحقيق هذا الهدف؟ جديد Pinterest المجالس وكتابها على موقع الناشر الخاص بها & Amazonموقع الويب الخاص بـ، بالتعاون من زملائه المؤلفين، فن الكتاب لـ Pinterest سبورة.

: ما هي الموارد التي يجب توافرها لتحقيق هذا الهدف؟ جديد Pinterest المجالس وكتابها على موقع الناشر الخاص بها & Amazonموقع الويب الخاص بـ، بالتعاون من زملائه المؤلفين، فن الكتاب لـ Pinterest سبورة. مناسب : كيف يرتبط هذا بعملي؟ يعد الحصول على المبيعات أمرًا ضروريًا لنجاح أي مؤلف، ليس فقط من أجل الدخل ولكن أيضًا من أجل عقود الكتب المستقبلية.

: كيف يرتبط هذا بعملي؟ يعد الحصول على المبيعات أمرًا ضروريًا لنجاح أي مؤلف، ليس فقط من أجل الدخل ولكن أيضًا من أجل عقود الكتب المستقبلية. على أساس الوقت: متى يجب أن تبدأ جينيفر بها Pinterest حملة؟ كم من الوقت يجب أن تستمر في المسابقة؟ متى يجب عليها الاتصال بالناشر وزملائها المؤلفين؟

الآن دعونا نعيد صياغة هذا الهدف الذكي:

إنشاء Pinterest حملة تسويقية لبيع 1000 كتاب (تقاس بعدد ناشريها)، تبدأ قبل أسبوع من تاريخ نشر الكتاب.

هدف جينيفر الذكي:

إنشاء Pinterest حملة تسويقية لبيع 1000 كتاب تبدأ قبل أسبوع من تاريخ نشر الكتاب.

يا له من فرق بين هذا الهدف الأول والهدف الذكي المنقح! الهدف الأول غامض جدًا بحيث لا يمكن وضع إجراءات خلفه، لكن الهدف الذكي يخبرك بالضبط من أين تبدأ، وإنشاء خطة، وقياس نتائجك.

ما هو هدفك الذكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

الآن حان دورك: في أول 100 يوم من عام 2013، ما هي أهداف عملك، وكيف يمكنك تحقيقها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ أخبرني هنا في التعليقات، وسنقوم بتتبع أهدافك في منتدى SMOC ولوحة الدردشة.

لا أستطيع الانتظار لرؤية ما ستجلبه لك الأيام الـ 100 القادمة!

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