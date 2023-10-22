ستساعدك المقالة التالية: تحدي المدونة بقيمة 10,000 دولار أمريكي – استثمار المدون لتغيير عالم التدوين

تحدي المدونة بقيمة 10,000 دولار أمريكي – استثمار المدون لتغيير عالم التدوين

جون سكوت، الذي يتمتع بسمعة سيئة جدًا في دوائر تحسين محركات البحث (SEO) ويدير حاليًا مسابقة v7ndotcom elursrebmem SEO في v7n، دخل مؤخرًا في التدوين ويتطلع إلى إحداث تغيير في عالم التدوين قليلاً من خلال تحدي مدونته بقيمة 10000 دولار.

يشعر جون أن عالم التدوين يتم التحكم فيه من قبل زمرة من المدونين المتميزين الذين يجلسون على قمة مدوناتهمكرسي بلا ظهر أو ذراعين، والإضافة إلى مستوى الألوهية المتصور لديهم من خلال اللعب بوصلة الإمساك مع بعضهم البعض.

ويعتقد أيضًا أن المدونين لا يقومون بالربط بشكل كافٍ.

الرسالة وراء تحدي المدونة بقيمة 10000 دولار بسيطة إلى حد ما: قم بالارتباط بشكل متكرر ولا ترتبط فقط بالمدونات الأكثر شهرة، ولكن أيضًا ببعض الأسماك الصغيرة في البحر.

سواء كنت تتفق مع جون أم لا، سيكون من الجيد أن ترى بعض التغييرات الجديدة في فئات المدونات الشائعة (وهو شيء أسعى دائمًا لتحقيقه هنا) وقد قرر السيد سكوت أن يستثمر أمواله في عالم المدونات الجديد منافسة.

من مدونة جون للتسويق عبر الإنترنت :

أتحدى كل مدون أن ينشر روابط لمدونات جديدة ومدونات غير معروفة ومدونات ليست ضمن قائمة أفضل 100 مدونة على موقع Technorati. وسأدفع إجمالي 10000 دولار لأولئك الذين يشاركون.

كل ما أطلبه هو أن تعلن على مدونتك الخاصة عن نواياك في التدوين حول المدونات الأحدث والأقل شهرة، ونشر عنوان URL الخاص بمدونتك هنا في التعليقات. (سيكون موضع تقدير الارتباط ولكن ليس مطلوبا.)

وفي غضون ستة أشهر، سأقوم بإعداد قائمة بجميع المدونات المشاركة – تلك التي تابعت المدونات غير المعروفة وكتبت عنها – وسأدع القراء هنا يصوتون ويختارون الفائز.

الجائزة الكبرى هي 3000 دولار. سيحصل أفضل 70 متسابقًا على شهادات بقيمة 100 دولار من schwag أو نقدًا أو هدايا

الارتباط بمدونات أقل شهرة. هل أنت على مستوى التحدي؟