ستساعدك المقالة التالية: تحسينات ياهو MyWeb

تحسينات ياهو MyWeb

إن MyWeb الخاص بشركة Yahoo! عبارة عن أداة رائعة لحفظ ومشاركة المحتوى الذي لم يكن مفيدًا للمجموعات كما قد يكون. سيتم معالجة هذه المشكلة (على ما يبدو) الليلة. هذا وفقًا لهذا المنشور من كريس شيرمان من SEW. كمستخدم كثيف لـ MyWeb، فإنني أتطلع إلى التغييرات.

ياهو! كانت لديها فكرة مفاهيمية رائعة حول بناء استخدام منصة التدوين/المجتمع الخاصة بها 360 وربط ذلك بـ MyWeb و “البحث الاجتماعي” المقابل.

تكمن المشكلة في أن الانضمام إلى مجموعة في MyWeb (لمشاركة المستندات مع عدد محدود من الأشخاص) يتطلب عملية تسجيل معقدة إلى حد ما والتي تتضمن 360. ومن جانبها، لم تكن 360 مفيدة/سهلة الاستخدام تمامًا مثل ياهو! لقد أحببت. هناك بعض العمل الذي يجب القيام به هناك.

لا يزال البحث الاجتماعي هو ما يميز Yahoo! (على الرغم من أن الجميع قفز الآن على العربة). ولكن ليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو البحث السائدون يفهمون ما هي القيمة المقترحة لـ MyWeb: الروابط المجمعة من الأشخاص الذين قاموا بالعمل قبلك. يجب أن يتم توصيل ذلك بشكل أكثر وضوحًا وبساطة.

إحساسي (لا يؤيده أي شيء) هو ذلك ياهو! الإجابات يسهل على الناس “الحصول عليه” وبالتالي يتمتع بجاذبية أكبر. يتمتع كل من MyWeb و Answers بتأثيرات محلية قوية، ولكن يمكن للأشخاص الوصول إلى الإجابات بشكل أكبر من الناحية المفاهيمية من وجهة نظري.

ياهو! تمتلك الآن الكثير من الأصول “الاجتماعية” الرائعة ويكمن التحدي في جمعها معًا بطرق مفيدة/هادفة تكون واضحة بذاتها للمستخدمين.

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جريج ستيرلنج هو محلل إعلامي مستقل يغطي البحث المحلي والعلاقة بين الوسائط التقليدية ووسائل الإعلام عبر الإنترنت.