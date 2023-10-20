ستساعدك المقالة التالية: تحسين المنتدى لتحسين أداء Adsense

إذا كنت تدير منتدى مجتمعيًا مع موضع Adsense ومع ذلك لا يبدو أنك تحقق أرباحًا كبيرة، داخل ادسنس اقترح تحسينات أداء Adsense الثلاثة هذه والتي قد تؤدي في الواقع إلى زيادة أرباح Adsense في منتديات المجتمع هذه:

صندوق الإعلانات الترحيبية – ضع مستطيلًا كبيرًا (الوحدات الإعلانية 336 × 280) أو مستطيلًا متوسطًا (الوحدات الإعلانية 300 × 250) إما بجوار مربع الترحيب هذا أو أسفله مباشرة. هذا هو العنصر الأول الذي يراه أعضاء المنتدى وضيوفه عند الدخول إلى موقع المنتدى، وبالتالي فإن وضع Adsense مباشرة بعد هذا المربع قد يعطي بعض النقرات الصحيحة للوحدات الإعلانية، إعلان مشاركة المنتدى – يفضل أن يكون ذلك مباشرة بعد مربع النشر الأول لموضوع معين، حيث يقوم مستخدمو المنتدى دائمًا بقراءة أول مشاركة لموضوع معين قبل مسح مربع النشر التالي. إذا وجد المستخدم الموضوع مثيرًا للاهتمام وقرر قراءة المشاركات، فمن الآمن أن تكون الوحدات الإعلانية هي العنصر التالي الذي يراه عضو المنتدى. قد يؤدي ذلك في الواقع إلى جلب نقرات صالحة وزيادة نسبة النقر إلى الظهور (نسبة النقر إلى الظهور)، مزج الألوان وكسر الحدود – على الرغم من أنه لا ينبغي إزالة العلامة التجارية “إعلانات Google” في جميع وحدات Adsense عمدًا، إلا أن مزج ألوان وحدات Adsense مع الموضوع العام للمنتدى قد يؤدي إلى جذب عدد كبير من النقرات على الوحدات الإعلانية. لكن بصراحة، يعلم أعضاء المنتدى أنه بمجرد النقر على وحدات Adsense، سيقودهم ذلك إلى خارج المنتدى، لذلك يميل معظم أعضاء المنتدى “المتعلمين” إلى تجنب وحدات Adsense تلك. ولكن إذا كنت محظوظًا، فقد تحصل في الواقع على بعض النقرات غير المقصودة والصالحة.

ولكن بالطبع، يجب أيضًا تنفيذ وحدات Adsense في منتديات المجتمع، مثل المدونات أو مواقع الويب العادية، من خلال استهداف الأقسام للإعلانات ذات الصلة التي سيتم عرضها في الأجزاء المختلفة لمنتديات المجتمع.

لقد كنت أدير منتديات ذات مواضيع عامة وغير متخصصة من قبل، وبصراحة، لا أحصل على أرباح كبيرة من Adsense من هذا المنتدى ولهذا السبب قررت إغلاقه. لكن ربما قمت بتنفيذها بطريقة خاطئة بالرغم من ذلك. لذا، إذا كنت تحاول الحصول على بعض إيرادات Adsense الكبيرة من منتدياتك وما زلت تفشل، فقد ترغب في تجربة هذه النصائح الثلاث. ثم أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مدون Inside Adsense للحصول على نصيحة رائعة.