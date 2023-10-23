ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث العلمي: اليدوي مقابل الآلي

تحسين محركات البحث العلمي: اليدوي مقابل الآلي

أحد أفضل الأشياء التي تعلمتها على الإطلاق في البحرية هو استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتقسيم المشكلات إلى مشكلات أصغر محتملة. لقد قمت مؤخرًا ببعض الأشياء الصغيرة عبر البريد الإلكتروني العشوائي لمعرفة ما يمكن تثبيته وما لا يمكن تثبيته، على الرغم من أنني قمت باختبار ما يقرب من 0.0000001% فقط من السوق. أريد أن أبدأ في تركيز المزيد من جهودي على تعلم كيف أصبح مُحسنات محركات البحث العلمية.

لم أقم ببناء عدد كبير من المواقع الربحية حتى الآن، ولكن أمثال آندي هاجانز وعدد قليل من أصدقائي الآخرين جعلوني أجعلني أصبح مدونًا أكثر من مالك للمواقع الربحية.

هناك بالفعل طريقتان رئيسيتان للقيام بـ SEO:

* يدويًا: أنشئ محتوى عالمي المستوى يتم نشره بشكل متكرر.

* تلقائي: شراء و/أو إنشاء مواقع تبدو جيدة لخوارزميات البحث ومراجعي البحث حتى لو كانت آلية بعض الشيء.

يميل الناس إلى رفض كلمة “أتمتة” لأنها تعني أنها يجب أن تكون بريدًا عشوائيًا، لكن لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي سمعت فيها أشخاصًا يحبونها ميكيل تحدث عن عدد مواقع الويب الأكثر شهرة التي يتم تشغيلها آليًا بشكل كبير.

Google، وGoogle News، وDigg، وMemeorandum هي عدد قليل من المواقع الآلية العديدة التي أقوم بإنشائها يوميًا. أعتقد أيضًا أنه من النفاق جدًا بالنسبة لأولئك الذين يقومون بإنشاء مواقع ويب آلية أن يروجوا لصورة الأتمتة باعتبارها مرتبطة بالبريد العشوائي.

أعتقد أن الهدف النهائي لإنشاء آلة طباعة النقود هو إنشاء محتوى يكون:

* مفيد وذو قيمة مضافة (يحتاج إلى اجتياز ملف اختبار تورينج ويكون الاقتباس، المرجعية، و يستحق الاشتراك)

* فريد (حتى لا تلتقطه مرشحات المحتوى المكررة)

* مربحة

* ما يقرب من 100٪ مؤتمتة

لقد بدأت من الصفر تقريبًا فيما يتعلق بفكرة المولد الذاتي المذكورة أعلاه، لكن الأصدقاء تركوا لي نصائح هنا وهناك. لقد قمت بتعيين مبرمج رائع يعمل على إنشاء مواقع ذات قيمة مضافة. ينبغي أن يكون ممتعا.

في بعض المجالات، أكون شريكًا مع أصدقاء يهتمون جميعًا بكسب المال، ولكن بقدر أي شيء أرغب في مشاهدته وفهم كيفية تطور البحث على العديد من المستويات. لا يمكنك حقًا أن تكون مُحسّن محركات بحث علميًا حقيقيًا إلا إذا كان لديك بعض المحتوى الآلي الذي تعمل معه.

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آرون وول، التسويق عبر البحث / تغطية تحسين محركات البحث والأحاديث الصاخبة – يعد آرون وول واحدًا من أكثر المسوقين عبر محركات البحث صوتًا في هذا المجال، وقد قام بتوجيه أفكاره وخبراته إلى كتابه الإلكتروني الذي يحظى بشعبية كبيرة، كتاب تحسين محركات البحث.