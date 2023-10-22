ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث المحلية والروابط للشركات في ولاية ماريلاند

تحسين محركات البحث المحلية والروابط للشركات في ولاية ماريلاند

لقد عملت مؤخرًا على العديد من المشاريع خلف الكواليس وأرغب في عرض أحدها للعلن اليوم. نظرًا لاتجاه تركيز Google وYahoo وMSN وAsk.com على البحث المحلي، فمن الصعب عدم القول بأن تكييف محركات البحث كأداة للعثور على معلومات حول الشركات المحلية هو اتجاه متنامي سيصبح أكثر شيوعًا. شعبية سنة بعد سنة. المزايا التي يتمتع بها البحث المحلي على الصفحات الصفراء التقليدية عديدة. يمكن الوصول إلى خدمات البحث المحلية عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة بدءًا من Blackberry وحتى Sony PSP.

بالنسبة للشركات، يعد التسويق عبر البحث المحلي أمرًا منطقيًا، حيث أن هيكل تسعير الدفع لكل نقرة أو الدفع لكل مكالمة أكثر مرونة من نظام الصفحات الصفراء التقليدي. حتى أبعد من تسويق البحث المحلي المدفوع عبر الإنترنت، توجد النتائج المحلية العضوية، والتي، مثل تصنيفات محركات البحث “التقليدية”، تتضمن البحث المحلي شعبية الارتباط والاستشهادات والمراجع والمحتوى في الاعتبار، إلى جانب الموقع للباحث، أثناء تقديم نتائج البحث.

بالعودة إلى مشروع “مجلة محرك البحث وراء الكواليس”، أعمل حاليًا على مورد قوائم الأنشطة التجارية المحلية الأساسي جدًا ولكنه مفيد وغني بالمحتوى للشركات الموجودة في ولاية ميريلاند. أنا من ولاية ماريلاند ولدي فخر كبير بولاياتي وأعمالها التجارية.

المشروع الذي أعمل عليه هو MarylandYellow.com.

أنا أعتبر موقع MarylandYellow.com هو الأول في سلسلة من مصادر البحث المتخصصة ومراجعة الأعمال التي سأعمل عليها خلال العام المقبل، ومثل مشاريعي الأخرى في SEOdex و أمدوم، أود الإعلان عن الموقع المستهدف محليًا لقراء مجلة محرك البحث قبل الإعلان عن المشروع بشكل عام.

اعتبر موقع MarylandYellow.com بمثابة صفحة صفراء تفاعلية 2.0 لمنطقة ماريلاند. مثل ياهو المحلية، Amazon قوائم الأعمال وGoogle Local لقد قمت بدمج بعض الأساسيات في البحث المحلي مع إبقاء الموقع بسيطًا ومباشرًا.

يمكن للشركات إدراج ما يلي:

* الاسم التجاري

* وصف

* الموقع (المواقع)

* أرقام الهواتف)

* موقع (مواقع) الويب

* بريد إلكتروني

* العملاء (إن وجد)

* ساعات وأيام العمل

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن موقع MarylandYellow.com مدعوم بنظام إدارة المحتوى لمدونة WordPress، فقد قمت بدمج بعض المكونات الإضافية الأنيقة لإضفاء طابع 2.0 عليه، بما في ذلك:

* خرائط ياهو لموقع العمل

* مراجعات العملاء أو العملاء

* نظام تصنيف الأعمال

أصبح موقع MarylandYellow.com الآن في وضع تجريبي، مما يعني أن هناك الكثير الذي سيتم اختباره وإضافته إلى الموقع، بما في ذلك الأنشطة التجارية الجديدة وتحسين وظيفة البحث.

ومع ذلك، يعد هذا مشروعًا كبيرًا وسيصبح بمثابة سلطة محلية لماريلاند وموقعًا مهمًا للغاية لإدراج أعمالك التجارية القائمة في ماريلاند.

لذا أطلب منك أن تنظر MarylandYellow.com، اترك و ردود الفعل أو الأفكار و أرسل عملك أو مؤسستك في ماريلاند اليوم.

قام جون باين بتغطية موقع MarylandYellow.com وبعض أدلة ماريلاند على موقعه مدونة التسويق:

هناك مجموعة من الأدلة الإقليمية – حسب الولاية والمدينة وما إلى ذلك. وفي ولاية ماريلاند (وهي مكان عملي وإقامتي) هناك عدد قليل من الأدلة البارزة هي:

ماريلاند إنفو.كوم

SearchMaryland.com

GreatMaryland.com (يبدو أنه ليس محليًا بحتًا)

Maryland.com (المزيد من موقع المجتمع)

شكرا جون!