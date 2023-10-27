ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث: المسارات والأمن

أعمل في مؤسسة خيرية دولية ذات حجم لائق كمدير لتكنولوجيا المعلومات/IS. أحد أكبر مشاريعنا هذا العام هو إعادة تصميم موقعنا الإلكتروني. بالنسبة لبعض الشركات، يعد هذا مسعى صغيرًا، ولكن بالنظر إلى أننا نحقق ما يقرب من 20 مليون دولار سنويًا في الأعمال التجارية عبر الإنترنت، فهذا جزء مهم إلى حد ما من هويتنا.

إحدى المجالات التي يتعين علينا أن ننظر إليها الآن هي مسارات الوصول إلى البيانات (DAP) والأمن فيما يتعلق بمحركات البحث.

تعد مراقبة DAP شيئًا تفعله معظم المواقع المنخفضة بشكل عشوائي لأنهم يشعرون أنه لا يؤثر عليهم بأي شكل من الأشكال. الطريقة التي تنظر بها معظم المواقع المنخفضة إلى DAP هي “كيف يصل المستخدمون إلى ما يريدون الوصول إليه”، وهو في الأساس الهندسة المعمارية. ومع ذلك، فإن DAP هي المسارات المستمرة التي يمكن تتبعها من خلال موقع الويب الخاص بك.

في سياق تحسين محركات البحث (SEO)، من المهم ملاحظة كيف ينظر موقعك إلى أي لحظة معينة من منظور محرك البحث. بدلاً من النظر إلى كل صفحة فرعية كمرجع إلى صفحتك الرئيسية أو كوسيلة لنقل العلاقات العامة، تنظر الشركات المدركة لـ DAP إلى كل صفحة كمورد في حد ذاتها وتراقب الروابط الواردة والصادرة من تلك الصفحة للتأكد من أنها تحظى بالأولوية. ذات الصلة وضرورية.

لقد وجدت أن هذا يساعد في البصيرة، لأنني أتطلع إلى إعادة التصميم. ستكون العقلية غير المدركة لـ DAP هي “حسنًا، كل صفحة مقال تصل إلى الصفحة الرئيسية، لذلك أنا جيد”. ومع ذلك، فإن العقلية الواعية لـ DAP ستدرك أن كل مقالة هي أكثر من مجرد رابط للصفحة الرئيسية. وهي ذات صلة بالفئة التي تنتمي إليها، وبالروابط ذات الصلة الموجودة حول الويب وبالموضوع الذي تناقشه. لذلك، في إعادة تصميمي، سأقوم بتضمين كل عنصر من هذه العناصر (وأكثر) للتأكد من أن كل صفحة هي في جوهرها كيان قائم بذاته دون الحاجة إلى الاعتماد على بقية الموقع من أجل الأهمية.

العنصر الثاني ليس عنصرًا بالغ الأهمية حقًا، ولكنه ربما يكون العنصر الذي تريد تقييمه على أساس سنوي. حقيقة الأمر هي أن محركات البحث أفضل في العثور على الأشياء التي نرغب في إخفاءها مما يدركه معظمنا. من البيانات المالية إلى أرقام بطاقات الائتمان، فإن الحجم الهائل من المعلومات السرية المتاحة للباحث الذكي أمر مخيف. لذا، قم بإجراء تقييم سنوي وتأكد من أنك لا تكشف (أو تترك معلومات حساسة مكشوفة).

في النهاية، لا ينبغي عليك مشاركة هذه المعلومات في المقام الأول، ولكن في بعض الأحيان نكون أشخاصًا كثيري النسيان، نحن البشر.

– بواسطة جيريمي سي رايت @ انسايت