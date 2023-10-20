ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث للوسائط البديلة (فلاش، فيديو، إلخ.)

مؤخرًا، خاطب Dan Crow من Google مجموعة من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) في حدث إقليمي في بروفيدنس رود آيلاند. في ذلك الحدث، علق كرو على القدرة على تحسين الوسائط البديلة مثل الفلاش والفيديو وملفات الوسائط المشابهة.

واليوم، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تحسين تصنيفات الصفحات والمواقع التي تعتمد على استخدام الوسائط البديلة.

تحتاج مقاطع الفيديو إلى تحسين خارج الموقع

مع الاستخدام المتزايد ل خدمات الويب 2.0، تربط محركات البحث المزيد من تعليقات تجربة المستخدم بتحسين المحتوى العام. بمعنى آخر – كلما زاد عدد تقييمات المستخدمين والتعليقات والعلامات التي تحتوي عليها إحدى الوسائط – زادت احتمالية العثور عليها.

لنفترض على سبيل المثال أنك تحاول تحسين موقع ما لمقاطع الفيديو التعليمية من نوع ما. على الرغم من أن موقعك قد يبيع مقاطع فيديو كاملة وأقراص DVD، فقد ترغب في عرض عينة صغيرة من مقاطع الفيديو. إن القيام بذلك لن يساعد زوار موقعك على الحصول على فهم أوضح للمنتج فحسب، بل سيعمل على إشراكهم بشكل نشط.

ولكن كيف يمكنك تحسين مقاطع الفيديو؟ حسنًا، في هذا المثال، أحد أول الأشياء التي يجب عليك فعلها هو تحميل الفيديو الخاص بك إليه فيديوهات جوجل و YouTube. سيوفر لك القيام بذلك فرصة تسمية الفيديو وتقديم أوصاف للمحتوى ووضع علامة على الفيديو باستخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة. تأكد من استخدام عبارات البحث المستهدفة في كل هذه العناصر.

كمكون أخير للتحسين، ما عليك سوى تضمين ملفات الوسائط هذه في صفحاتك. سيؤدي القيام بذلك إلى السماح لـ GoogleBot وبرامج الزحف الأخرى بفهم محتوى الصفحة والنص وملفات الوسائط بسرعة. تأكد من تشجيع المستخدمين على تقديم تعليقات على الفيديو أيضًا. على الرغم من أن الأمر ليس ثابتًا، إلا أن التعليقات والتقييمات لملفات الوسائط تشبه وجود عدد من الروابط الخلفية لصفحة ما… ومن المؤكد أن التقييمات الأفضل تكون أكثر فائدة.

دمج الكلمات الرئيسية والنص في وسائط فلاش

عندما يتعلق الأمر بملفات الفلاش، هناك انقطاع كبير، أليس كذلك؟ خطأ! تعمل العناكب ببطء على تطوير طرق لتحليل محتويات ملف فلاش، وهو ما يترجم إلى فرصة عظيمة لك.

كلما كنت تطوير وسائط فلاشتأكد من تضمين شرائح تحتوي على مواد مستهدفة ومعقولة وذات صلة بمحتوى العرض التقديمي نفسه. لا تكن عدوانيًا للغاية، ولكن تأكد من تضمين الموضوع العام وبعض الأوصاف حول ما يحدث.

إن الشيء العظيم في هذا هو أنه على الرغم من أنه يمكنك تضمين هذه المعلومات الصغيرة في ملفات Flash نفسها، فلن يضطر المستخدم النهائي إلى رؤيتها. فقط تأكد من العمل مع مصمميك عن كثب ولا تكن عدوانيًا للغاية هنا. القليل تحسين محركات البحث المستندة إلى الفلاش يمكن أن تقطع شوطا طويلا.

أساسيات الإعلام البديل

كلما أمكن، قم بتوفير بديل للمستخدمين ولمحركات البحث. إذا كان لديك موقع يعتمد على Flash في 90% من وسائطه ومحتواه وعرضه، فكر في كتابة نسخة “منخفضة الدقة” من الموقع. العناكب والبشر سوف نقدر ذلك كثيرا.

وأخيرا، تشجيع التفاعل. يستخدم كل محرك من محركات البحث الرئيسية عمليات تسجيل الدخول المستندة إلى المستخدم للمساعدة في تتبع الأشياء. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ عادات المستخدم وأنماطه في التطبيق على عالم التسويق عبر البحث… لذا ابق متقدمًا بخطوة واحدة واجعل الأشخاص يعلقون ويقيمون ويراجعون ملفات الوسائط الخاصة بك ويستخدمونها!

سوجان باتيل هو مدير البحث في حبة واحدة، وهي متخصصة في تحسين محركات البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي