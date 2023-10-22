ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث والربط لـ Yahoo أو MSN أو Google؟

تحسين محركات البحث والربط لـ Yahoo أو MSN أو Google؟

أعادت بعض مواقع تحسين محركات البحث (SEO) هذا الأسبوع النظر في الحجة القديمة حول ما إذا كان سيتم استهداف جميع محركات البحث بموقع ما أم لا، أو تركيز تقنيات تحسين محركات البحث (SEO) على محرك بحث محدد واحد. على الرغم من أنه عند تمثيل كيان تجاري، فإن تحسين القفازات البيضاء الذي يجب أن يجذب تصنيفات محترمة بين جميع محركات البحث يعد قاعدة جيدة.

ومع ذلك، لمزيد من المبيعات أو المنتجات أو المواقع المستهدفة ذات التوجه الديموغرافي؛ إن تحسين محرك بحث واحد فقط (أو فريق علامات Yahoo-MSN المكون من رب أسرة متوسط، ومستخدمي الإنترنت الذين ينفقون المال) – يمكن أن يؤدي إلى تصنيف عالٍ وتحويلات معززة.

يناقش آندي هاجانز تقنية استهداف SEO للموقع نحو خوارزمية محرك بحث على آخر من حيث SEO للمواقع التابعة:

هل وصلنا إلى نقطة حيث يكون من الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للشركات التابعة أن تتخذ نهج إما/أو للتصنيف في Google أو MSN/Yahoo! ؟ من خلال تجربتي، إذا استهدفت كليهما، فمن الصعب القيام بعمل رائع في أي منهما (من أجل البساطة، أقوم بتجميع Yahoo! وMSN معًا حيث يبدو أن كلاهما يكافئان الارتباط بنفس الطريقة العامة.)

ام اس ان / ياهو! هو الخبز والزبدة للمواقع التابعة الجديدة. تتلخص المقايضة دائمًا في هذا: يمكنني أن أفعل XYZ ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إفساد الموقع في Google، في حين أنه ربما يكون قد حصل على تصنيف جيد هناك بعد عامين – لكنني سأحتل المرتبة في MSN في غضون شهر، وياهو! في غضون ثلاثة أشهر. أو يمكنني تخطي XYZ مما سيجعل التصنيف في Yahoo!/MSN مستحيلًا ولكن مهلاً من يدري خلال عامين قد يرغب Google في تصنيف موقعي! لا يبدو حتى وكأنه خيار كبير بالنسبة لي …

باري شوارتز يناقش بعض التقنيات المستخدمة في تحسين محركات البحث الموجهة من Yahoo والتي قد تختلف قليلاً عن المواقع التي تبحث عن تصنيفات عالية عبر إنشاء الروابط على Google:

* احصل على روابط ODP/Dmoz

* احصل على روابط الدليل ذات الصلة

* الروابط التجارية مع الشركات ذات الصلة ولكن ليست المنافسة

* أرسل مقالات لمواقع أخرى لتجميعها (قم بتضمين روابط فيها تعود إليك)

* استخدم أداة Site Explorer الخاصة بـ Yahoo!

* ربط الطعم!

* احصل على الجانب الجيد من المدونين

* المفتاح: حاول جذب انتباه وسائل الإعلام المحلية

سوف أتعمق قليلاً في ما يدرجه باري.

تعد بعض تقنيات بناء الروابط مثل طعم الارتباط وقوائم DMOZ والتغطية من قبل المدونين ووسائل الإعلام، من الممارسات الجيدة لتحسين محركات البحث عبر جميع محركات البحث الرئيسية حيث أن هذه التقنيات عضوية قدر الإمكان.

في رأيي، يعد التركيز على جذب “انتباه وسائل الإعلام المحلية” أمرًا مهمًا جدًا لمحركات البحث مثل Yahoo وGoogle التي تعمل على طرق تغيير النتائج المقدمة للمستخدمين بناءً على تصنيف المستخدم عبر الجنس والمنطقة والسلوك عبر الإنترنت.

توزيع المقالات كأداة لبناء الروابط، قم بذلك كتلة يعد توزيع المقالات أكثر فعالية قليلاً في بناء روابط خلفية لـ Yahoo مما هو عليه بالنسبة لـ Google، حيث أن Google تميل إلى تحديد المحتوى المكرر المشترك وحذفه من نتائجه.

تميل روابط الدليل أيضًا إلى الميل نحو Yahoo وMSN SEO أكثر من Google، حيث يميل البعض في مجتمع SEO إلى جني ثمار التركيز على بناء قيمة الموقع وتعريفه عبر قوائم الدليل المستهدفة.

تشمل تقنيات بناء الروابط الأخرى التي لها قيمة عالية في Yahoo، حسب تجربتي، ما يلي:

* روابط تعليقات المدونة المستهدفة وذات الصلة والمحادثات

* روابط الدليل الموجهة المحلية

* روابط ويكيبيديا لمواقع الموارد

* مدونات Yahoo 360 – اربط التعليقات، لا ترسل بريدًا عشوائيًا – كن مسؤولاً

وماذا عن الارتباط بجوجل؟

رأيي هو أن العمل الجاد، اصطياد الارتباطوالربط البطيء والموجه، والأهم من ذلك، بناء نفسك أو عملك كمرجع في موضوع سواء على الإنترنت أو خارجه، هي الطرق التي تميز موقعك عن الباقي.