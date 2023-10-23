ستساعدك المقالة التالية: تحسين محركات البحث والمدونات والروابط: مقابلة مع أفضل ما في الويب (BOTW)

تحسين محركات البحث والمدونات والروابط: مقابلة مع أفضل ما في الويب (BOTW)

أجرى آرون وول، المالك الجديد ومحرر موقع Threadwatch.org، والمدون والمدافع عن SEOBook، والمساهم في مجلة محرك البحث من حين لآخر، مقابلة مع جريج صاحب أفضل دليل على الويب حول المدونات والأدلة والبلاك جاك.

كما أطلقت BOTW، Best Of The Web، مؤخرًا مبادرة دليل لتضمين المدونات النشطة عالية الجودة والتي مضى عليها أكثر من 6 أشهر؛ Blogs.BOTW.org. يتحدث آرون مع جريج حول مهمة BOTW الجديدة:

يعد الأشخاص الذين يديرون دليل BOTW من أكثر الأشخاص متعة الذين يمكنك قضاء الوقت معهم في مؤتمرات البحث. لقد خرجت معهم عدة مرات، وأثناء لعب البلاك جاك مع جريج وعدت بإجراء مقابلة معه حول BOTW. إذن هنا يذهب…

لقد قمت مؤخرًا بإضافة دليل المدونات إلى BOTW. ماهي المدونات المفضلة لديك؟

أطلقنا دليل مدونة BOTW في PubCon، فيغاس. لقد عملنا على نقله لمدة شهرين، وقررنا أن PubCon سيكون المكان المثالي لإطلاق المنتج الجديد. لقد احتفظنا سابقًا بقوائم المدونات في فئتها الخاصة ضمن دليل BOTW، لكننا شعرنا أن المدونات كوسيط كانت متميزة بدرجة كافية بحيث تستدعي بنية منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وظيفة البحث في دليل المدونة (تاريخ الإصدار 1 يناير) تعتمد على العلامات، والبحث اللاحق، في حين أن البحث في دليل BOTW عبارة عن خوارزمية تعتمد على الموقع والوصف. لذا، كان عليهم أن يقفوا منفصلين.

مدونات الأعمال المفضلة لدي (خارج المدونات التي نمتلكها) هي بعض من معايير الصناعة – Threadwatch، Matt Cutts، Jeremy Zawondy. على الجانب الشخصي، تشتمل خلاصاتي الحالية على: مدونات ZNet، وWatchBlog، ومعظمها مدونات سياسية وناشطة.

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