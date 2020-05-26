تحصل Microsoft Teams على تكامل فيديو Prezi لتحسين الاتصال المرئي

مع مؤتمر البناء السنوي الجاري ، أعلنت مايكروسوفت عن مجموعة من الميزات القادمة لفرق Microsoft أمس. ولكن هناك المزيد في الطريق ، على وجه التحديد للتعليم ، حيث نشرت Microsoft منشور مدونة جديد على منتديات مجتمع التكنولوجيا تفصل التكامل الجديد مع Prezi Video.

Prezi هي شركة تركز على برامج العروض التقديمية ، مع أداة مماثلة لبرنامج Microsoft PowerPoint. يركز Prezi Video بشكل خاص على إنشاء محتوى فيديو قصير ، كامل مع إطارات مخصصة لإبراز النقاط الرئيسية في الفيديو أو إعطاء سياق إضافي دون الحاجة إلى التبديل إلى برنامج مختلف أو إلقاء نظرة على مستند منفصل.

يتكون التكامل في Teams من تطبيق يمكن تنزيله من متجر تطبيقات Teams. بمجرد تثبيته ، فإنه يجعل من الممكن ليس فقط إرسال مقاطع الفيديو بسرعة ، ولكن أيضًا إنشاؤها على الفور داخل Teams ، مع القدرة على إضافة إطارات متعددة مع النص والصور التي تنتقل بسلاسة من واحد إلى التالي. الهدف النهائي هو تسهيل إنشاء محتوى تعليمي أكثر جاذبية.

تطبيق Prezi Video متاح للتنزيل الآن من Microsoft AppSource ، أو يمكنك البحث عنه داخل Teams.