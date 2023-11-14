ستساعدك المقالة التالية: تحليل المشاعر: فهم الإدراك من أجل تسويق أفضل

في عالمنا شديد الاتصال والمعتمد على البيانات، يعد فهم عقول العملاء وعواطفهم أمرًا ذا أهمية قصوى للشركات.

نظرًا للسرعة التي تظهر بها الاتجاهات عبر الإنترنت وتذهب بالإضافة إلى العدد المتزايد من مستخدمي الإنترنت، يحتاج المسوقون إلى مراقبة الوسائط باستمرار حتى يتمكنوا من إنشاء استراتيجيات تحول المستخدمين إلى عملاء.

إحدى الخطوات المهمة عند القيام بمراقبة وسائل الإعلام هي تحليل المشاعر. يقدم تحليل المشاعر عدسة ديناميكية يمكن من خلالها للمسوقين الحصول على رؤى لا تقدر بثمن حول أفكار ومواقف وعواطف قاعدة عملائهم.

غالبا ما يشار إليها باسم تعدين الرأي، تحليل المشاعر هو أسلوب حسابي يتضمن استخراج معلومات شخصية من البيانات النصية أو اللفظية.

هناك العديد من الأسباب التي تدفع المسوقين إلى إضافة تحليل المشاعر إلى أدواتهم لتحليلات التسويق. ومن خلال تحليل المشاعر، يمكنهم:

تعزيز فهم المستهلك والتكيف بسرعة مع الاستراتيجيات،

تحسين منتجات وخدمات أعمالهم،

المعيار في مواجهة المنافسين،

فهم التفضيلات الفردية وإنشاء حملات تسويقية مخصصة،

اكتشاف التغطية السلبية في الوقت الفعلي وحماية سمعة علامتهم التجارية من خلال التخفيف من أزمات العلاقات العامة وغير ذلك الكثير.

فهم تحليل المشاعر

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يتجاوز تحليل المشاعر أبحاث السوق التقليدية. فهو يقدم رؤى في الوقت الحقيقي لتصورات العملاء ومشاعرهم، ويعمل على فرضية أن الكلمات والعبارات تحمل وزنًا ومعنى عاطفيًا.

فهو يميز المشاعر أو المشاعر أو الآراء التي يعبر عنها الأفراد في أشكال مختلفة من التواصل، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات المنتجات وتعليقات العملاء والمزيد.

تبدأ العملية بالمعالجة المسبقة للنص، حيث يتم تنظيف النص الخام ورمزه وتحويله إلى تنسيق مناسب للتحليل. ثم أنه يستخدم معالجة اللغة الطبيعية خوارزميات البرمجة اللغوية العصبية (NLP) التي تتعرف على الفروق اللغوية والسياق والإشارات العاطفية داخل النص وتفسرها وتصنف هذه البيانات على أنها إيجابية أو سلبية أو محايدة.

يمكن أن تكون خوارزميات تحليل المشاعر مبنية على القواعد، وتلقائية، ومختلطة. تقوم الأنظمة القائمة على القواعد بتحليل المشاعر بناءً على القواعد الموضوعة يدويًا.

تعتمد الأنظمة التلقائية على تقنيات التعلم الآلي التي تأخذ كميات كبيرة من بيانات التدريب مع تسمية المشاعر الموجودة، وتحديد الأنماط، ثم تطبيق المشاعر على البيانات الجديدة غير المسماة بناءً على بيانات التدريب التي قاموا بتحليلها.

وأخيرا، تجمع الأنظمة الهجينة بين التقنيات القائمة على القواعد والتقنيات التلقائية بهدف تحسين دقة التنبؤ بالمشاعر.

عادة، يتم استخدام نماذج التعلم الآلي لتدريب النظام على تصنيف المشاعر بدقة. تتعلم هذه النماذج من مجموعات البيانات الضخمة، مما يمكنها من التعرف على الأنماط والمشاعر في النص الواقعي.

ويضمن التآزر بين معالجة النصوص والتعلم الآلي أن تحليل المشاعر يمكن أن يفك بشكل فعال النسيج المعقد من المشاعر والآراء البشرية، مما يجعله أداة لا غنى عنها للشركات والباحثين وصناع القرار على حد سواء.

أهمية تحليل المشاعر في التسويق

يمكن استخدام الرؤى التي يكتسبها المسوقون من تحليل المشاعر لتحسين استراتيجيات التسويق، وتعزيز الولاء للعلامة التجارية، وفي نهاية المطاف دفع نجاح الأعمال في مشهد رقمي دائم التطور. في أكثر الأحيان، العواطف هي القوة الدافعة وراء قرارات الشراء، وتحمل مفتاح سلوك المستهلك.

من خلال استخدام تحليل المشاعر، يمكن للمسوقين الاستفادة من هذا التيار العاطفي واكتساب نظرة عميقة على المشاعر التي تشكل خيارات الشراء. علاوة على ذلك، فإن دمج التنقيب عن الرأي في أعمالهم استراتيجية نجاح العملاء يمكّن المسوقين من تلبية احتياجات العملاء بشكل استباقي وبناء علاقات دائمة.

يعمل تحليل المشاعر أيضًا كمقياس لقياس رضا العملاء وتصور العلامة التجارية. فهو يوفر نافذة على كيفية إدراك العملاء لمنتجاتك أو خدماتك، مما يساعدك على تحديد مجالات التحسين وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. ومع ذلك، فإن القوة الحقيقية لتحليل المشاعر تكمن في قدرته على تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

يعرف المسوقون الذين لديهم عملية مراقبة قوية لوسائل الإعلام مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها آراء الأشخاص. ذلك هو السبب يجب أن يتم تحليل المشاعر كجزء من عملية المراقبة المستمرة حيث يمكن للمسوقين الحصول على تحديثات منتظمة للبيانات والتي ستوفر رؤى حول كيفية تغير مشاعر وسلوكيات جمهورهم المستهدف بمرور الوقت.

من خلال تسخير هذه الأفكار، يمكن للمسوقين تصميم استراتيجياتهم لتتناسب مع جمهورهم المستهدف، وإنشاء حملات مخصصة، وفي نهاية المطاف دفع نجاح الأعمال في سوق تنافسية بشكل متزايد.

استخدام تحليل المشاعر

ويمكن تطبيقه في جوانب مختلفة من التسويق الحديث. وبالنظر إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي غالبا ما تكون المكان الأول الذي يلجأ إليه الناس للتعبير عن آرائهم، ولا سيما سخطهم، يجب أن يكون تحليل المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي من أولويات المسوق.

هناك الكثير من المنصات في السوق التي يمكنها مساعدتك في مراقبة نشاط الوسائط الاجتماعية مثل Mention أو Talkwalker أو Brandwatch، وسيحتوي معظمها على أداة لتحليل المشاعر.

عند تحليل محتوى الوسائط الاجتماعية، من المهم أن تظل متسقًا، مما يعني مراقبة الإشارات بشكل مستمر. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمسوقين:

اكتشاف الاتجاهات الناشئة

تقييم تأثير الحملات التسويقية

التعامل مع جمهورهم بشكل أكثر فعالية

علاوة على ذلك، فإن المسوقين الذين تعتمد إستراتيجيتهم الحالية لتوليد العملاء المحتملين على التسويق عبر الهاتف أو المبيعات عبر الهاتف، وهو ما يتطلب الامتثال لـ TCPA، يمكنهم زيادة عدد العملاء المحتملين ذوي الجودة بشكل كبير إذا كانوا يعرفون أنواع الروايات التي تولد مشاعر إيجابية لدى جماهيرهم المستهدفة عبر الإنترنت.

أيضًا، يعد تحليل المشاعر حجر الزاوية في مراقبة مراجعات العملاء وتعليقاتهم. فهو يسمح للشركات بتحليل الآراء المعبر عنها في مراجعات المنتجات، واستطلاعات آراء العملاء، واستطلاعات الرأي من البث المباشر أو المباشر ندوات عبر الإنترنت عند الطلبونماذج التعليقات، التي توفر قدرًا كبيرًا من المعلومات حول ما يقدره العملاء والجوانب التي تحتاج إلى تحسينات.

يمكّن هذا النهج الاستباقي لرضا العملاء المؤسسات من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، وتحسين عروضها، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة.

تحليل المشاعر في أبحاث السوق

في أبحاث السوق، يعد تحليل المشاعر مفيدًا بشكل خاص لما يلي:

استخراج رؤى المستهلك

المقارنة المرجعية ضد المنافسين

تحديد الاتجاهات والأنماط

استخراج رؤى المستهلك

يتعمق تحليل المشاعر في البحر الواسع من البيانات النصية التي يولدها المستهلكون عبر منصات مختلفة. من خلال التدقيق الدقيق في مراجعات المنتجات، ومحادثات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليقات العملاء، يمكن للشركات أن تكتسب فهمًا عميقًا ليس فقط لما يقوله المستهلكون، ولكن أيضًا لما يشعرون به.

يوفر هذا منظورًا دقيقًا لتفضيلات المستهلك ونقاط الضعف والتوقعات المتطورة. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتوضيح للعملاء أن الشركة تستمع إليهم وتعمل على تحسين منتجاتهم أو خدماتهم.

المقارنة المرجعية ضد المنافسين

كما ذكرنا سابقًا، هناك الكثير من منصات مراقبة الوسائط المتاحة عبر الإنترنت والتي يمكن أن تساعد المسوقين في مراقبة الإشارات إلى العلامات التجارية في الوقت الفعلي. والشيء الجيد في هذه المنصات هو أن المسوقين يمكنهم أيضًا إعداد سلاسل أو استعلامات لمراقبة الإشارات العامة لمنافسيهم وقياس مشاعر الجمهور تجاههم.

يعد هذا النوع من قياس أداء المنافسين مفيدًا جدًا عند إجراء أبحاث السوق لأنه يمكن للمسوقين أن يتعلموا كيفية جذب المستهلكين المنافسين لهم.

على سبيل المثال، تخيل أنك تقارن أداء علامتك التجارية مع أربعة منافسين، ويوضح لك تحليل المشاعر أن العلامة التجارية F حصلت على أكبر عدد من الإشارات الإيجابية في فترة مراقبتك.

سيوضح لك هذا أنك بحاجة إلى التعمق في ما يقوله عملاء العلامة التجارية F عنهم، حتى تتمكن من معرفة سبب حصولها على تغطية إيجابية.

يمكن أن يساعدك ذلك في الحصول على رؤى حول نوع الميزات التي يفضلها العملاء في عروض منافسيك، بالإضافة إلى تحديد الفجوات في السوق من خلال القراءة عن أنواع الميزات التي يرغب العملاء في الحصول عليها في منتجات أو خدمات معينة.

باستخدام هذه المعلومات، يمكنك إنشاء حملات تسويقية مستهدفة من شأنها الترويج لهذه التحسينات على منتجاتك أو خدماتك، بالإضافة إلى الترقيات أو الإصدارات الجديدة.

تحديد الاتجاهات والأنماط

يعد تحليل المشاعر أيضًا مفيدًا جدًا عند البحث عن الاتجاهات والأنماط التي قد تظل مخفية لأنه يمكنه اكتشاف التحولات الطفيفة في معنويات المستهلك بمرور الوقت.

ففي صناعة الأزياء، على سبيل المثال، بدأت سلوكيات الشراء لدى العملاء في التحول بسبب تزايد الحديث حول الآثار السلبية للأزياء السريعة على البيئة وممارسات العمل.

يمكن لعلامات الأزياء التجارية استخدام تحليل المشاعر لتحليل هذه المحادثات ومعرفة كيف يمكنها تحسين عمليات الإنتاج الخاصة بها، وتغيير سلاسل التوريد الخاصة بها، وتكييف رسائل علامتها التجارية، حتى يتمكن العملاء من رؤيتها على أنها أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

من خلال مراقبة الروايات المتكشفة ومتابعة التغيرات في المشاعر، يمكن للمسوقين اكتشاف فرص الأسواق الناشئة، ومراقبة تأثير الحملات التسويقية (سواء الخاصة بهم أو تلك الخاصة بمنافسيهم)، وتعديل استراتيجياتهم بشكل استباقي.

يعد هذا المستوى من الرؤية لا يقدر بثمن للبقاء في صدارة المنافسة وضمان بقاء المنتجات والخدمات ملائمة وجذابة في السوق الديناميكي.

تحديات وقيود تحليل المشاعر

مهما كانت متقدمة قد تسيء خوارزميات تحليل المشاعر تفسير الفروق الدقيقة أو السخرية أو السخرية أو المراجع الثقافية، مما قد يؤدي إلى عدم الدقة في تصنيف المشاعر. على سبيل المثال، قد يكتب المستخدم “واو… حسنًا، ليس هذا جميلًا” بطريقة ساخرة، لكن الخوارزمية قد تسجلها على أنها إيجابية بسبب كلمة “جميل”.

إن فهم السياق والتقاط المشاعر الحقيقية وراء المشاعر المعقدة ليس بالأمر السهل بالنسبة لنماذج الآلات، ولهذا السبب فإن وجود إنسان في الحلقة يساعد.

يمكن للغات واللهجات والسياقات الثقافية المختلفة أن تؤثر تأثيرًا عميقًا على إدراك المشاعر. فما قد يُنظر إليه على أنه شعور إيجابي في إحدى الثقافات قد يُسجل على أنه محايد أو حتى سلبي في ثقافة أخرى.

يجب على الشركات العاملة في أسواق متعددة معالجة هذا القلق من خلال الاستثمار في خدمات التوطين للتأكد من أن أدوات تحليل المشاعر الخاصة بهم تحدد بدقة اللغات والجوانب الثقافية المختلفة. وهذا يعزز دقة تحليلاتهم ويظهر الالتزام بممارسات البيانات الأخلاقية.

علاوة على ذلك، يتم تدريب نماذج تحليل المشاعر من قبل البشر، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للقضاء على التحيزات المتأصلة، فإن هذه الجهود ليست مثمرة دائما.

قد تحتوي اللغة المستخدمة في بيانات التدريب أو المحتوى عبر الإنترنت على صور نمطية تتعلق بالعرق أو العرق أو الطبقة الاجتماعية. قد تتعلم نماذج تحليل المشاعر عن غير قصد هذه الصور النمطية وتديمها، مما يؤدي إلى نتائج متحيزة.

إن فهم هذه القيود أمر بالغ الأهمية، لأن الاعتماد المفرط على نتائج تحليل المشاعر يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات مضللة. ومن خلال الاعتراف بهذه الاعتبارات الأخلاقية، يمكن للمسوقين تسخير إمكاناتها مع الحفاظ على الحساسية الثقافية وتنوع التعبير البشري في مشهدنا العالمي المترابط.

فوائد تحليل المشاعر

دعونا نلخص الفوائد الخمس الرئيسية لتحليل المشاعر:

1. إعلام أبحاث السوق

من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات النصية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ومراجعات المنتجات، والاستطلاعات، يمكن لتحليل المشاعر أن يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات أبحاث السوق الخاصة بها، واكتساب ميزة تنافسية، والبقاء على اطلاع على متطلبات المستهلكين المتطورة.

يمكنهم فهم ما يعجبهم أو لا يعجبهم العملاء بشأن منتجاتهم أو خدماتهم، واستخدام هذه المعلومات لتحسين عروض السوق الخاصة بهم.

2. تعزيز خدمة العملاء

ومن خلال مراقبة المشاعر في الوقت الفعلي، يمكن للشركات الاستجابة بسرعة ملاحظات العملاء، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز رضا العملاء بشكل عام. يتوقع العملاء في الوقت الحاضر أن تكون العلامات التجارية سريعة الاستجابة وأن تحل شكاواهم على الفور.

يمكن للمسوقين ضبط أساليبهم وتصميم رسائلهم بحيث يتردد صداها مع جمهورهم، مما يضمن بقاء منتجاتهم وخدماتهم ذات صلة.

3. إدارة سمعة العلامة التجارية

إن المراقبة اليقظة لمشاعر العلامة التجارية أمر بالغ الأهمية في العصر الرقمي اليوم. من الممكن أن يتصاعد منشور سلبي واحد على وسائل التواصل الاجتماعي ويسبب أزمة علاقات عامة كاملة. يساعد تحليل المشاعر الشركات على إدارة سمعة علامتها التجارية من خلال تحديد المشاعر السلبية ومعالجتها على الفور.

فهي تمكنهم من حماية صورتهم وبناء علاقات أقوى وأكثر ثقة مع قاعدة عملائهم.

4. استخدام البيانات لإرشاد عملية صنع القرار

إنه يحول البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ. جنبا إلى جنب مع التحليلات في تقارير التسويقفهو يزود صناع القرار والمسوقين بالذكاء المبني على البيانات اللازمة لاتخاذ خيارات مستنيرة فيما يتعلق باستراتيجيات التسويق، وتطوير المنتجات، وإشراك العملاء، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية.

5. التكيف مع عادات الإنفاق المتغيرة

تتطور عادات الإنفاق الاستهلاكي، وتحتاج الشركات إلى أن تظل مرنة. قد يحب الناس منتجًا ما اليوم، لكنهم يبدأون في كرهه غدًا. ويساعد تحليل المشاعر في تتبع هذه التحولات، مما يمكّن الشركات من توجيه استراتيجياتها وعروضها لتلبية تفضيلات المستهلكين واحتياجاتهم الجديدة بفعالية.

6. تحليل المنافسين

يساعد تحليل المشاعر الشركات في المقارنة مع منافسيها واكتساب رؤى قيمة حول نقاط القوة والضعف لديهم من وجهة نظر العميل.

من خلال إجراء تحليل المنافسين، يمكنك تحديد المجالات التي تتفوق فيها علامتك التجارية وتحديد فرص التحسين. تعمل هذه المعلومات كدليل لقراراتك الإستراتيجية، مما يتيح لك تمييز نفسك في السوق المزدحم.

أهمية تحليل المشاعر

في جوهره، تحليل المشاعر هو البوصلة التي توجه المسوقين نحو فهم الاحتياجات العاطفية لعملائهم والتواصل معهم وتلبيتها، وبالتالي تمهيد الطريق لاستراتيجيات تسويقية فعالة تصمد أمام اختبار الزمن.

ومن خلال الاستفادة من تحليل المشاعر، يمكن للشركات تسخير قوة البيانات لتبقى مرنة وسريعة الاستجابة ومتوافقة مع توقعات عملائها المتطورة باستمرار.

لا يساعد هذا النهج المبني على البيانات المسوقين على تعزيز رضا العملاء فحسب، بل يدفع الشركات أيضًا نحو النمو المستدام والنجاح في بيئة تنافسية بشكل متزايد.