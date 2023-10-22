ستساعدك المقالة التالية: تحويل بحث AOL وMSN بشكل أفضل من Google أو Yahoo

تحويل بحث AOL وMSN بشكل أفضل من Google أو Yahoo

قامت شركة WebSideStory, Inc. بقياس متوسط ​​معدلات تحويل المبيعات لحركة المرور، سواء المدفوعة أو العضوية، المشار إليها من محركات البحث الرئيسية خلال شهر يناير على مواقع التجارة الإلكترونية للشركات والمستهلكين.

1. بحث AOL 6.17%

2. بحث MSN 6.03%

3. ياهو 4.07%

4. جوجل 3.83%

من التجربة، فإن الإحصائيات منطقية تمامًا حيث أشير إلى AOL وMSN باسم أمي البنغو محركات البحث. إنها محركات بحث ودية للغاية للأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء منتج ما، خاصة داخل الولايات المتحدة.

جوجل هو أكثر من ذلك بويندكستر; يستخدم للبحث عن منتج أو تصفح الأسواق المختلفة والمراجعات. قد يكون الشخص الذي يستخدم Google أكثر ميلاً لمقارنة المنتجات من ستة أو سبعة مواقع قبل الشراء عندما تكون AOL وMSN أكثر توجهاً نحو الشراء – ما يقرب من 75٪ أكثر من الوقت.

ياهو في مكان ما في الوسط. لقد كانت لعبة Bingo Mom، ولكنها أصبحت الآن أكثر من ذلك أمي المدونة، ويميل قليلاً نحو المتسوق عبر الويب الصعب مقارنة بجمهور AOL وMSN.

تم قياس معدلات التحويل باستخدام مؤشر WebSideStory، وهو مقياس إحصائي جديد يتميز باتجاهات الرسم الفني والتجارة الإلكترونية التي تم اختيارها من ملايين المستخدمين الذين يزورون مواقع الويب باستخدام تقنية تحليلات الويب الحائزة على جوائز الخاصة بالشركة، HBX Analytics. تتضمن الدراسة حركة المرور من الكلمات الرئيسية العضوية والمدفوعة.

قال علي بهنام، كبير مستشاري التسويق الرقمي في WebSideStory: “إحدى الطرق لتفسير الاختلاف في معدلات التحويل هي التركيبة السكانية”. “مع البوابات الغنية بالمحتوى والخدمات، قد تميل AOL وMSN وYahoo إلى جذب مجموعة سكانية أكثر ملاءمة للمشتري. وفي الوقت نفسه، قد تجذب جوجل المزيد من المتصفحات – أولئك الذين لديهم نية أقل للشراء.