ستساعدك المقالة التالية: تخطط TikTok لإطلاق التسوق المباشر في الولايات المتحدة. ما هو المطلب بالنسبة للمسوقين؟

عصر التجارة الاجتماعية على قدم وساق! وأصبحت الشبكات الاجتماعية أفضل مكان للأجيال الشابة للبحث عن العلامات التجارية، وفقا لما ذكره تقرير الاتجاهات الاجتماعية لعام 2022 من Hootsuite.

في الحقيقة، يتأثر 75% من مستخدمي الجيل Z في الولايات المتحدة بالإعلانات الاجتماعية في قرارات الشراء الخاصة بهم. وهذا يوضح فقط قوة وسائل التواصل الاجتماعي في تحويل المتابعين إلى عملاء (عند القيام بذلك بشكل صحيح!).

تدرك TikTok، المملوكة لشركة ByteDance، هذه الفرصة وهي على استعداد لتحمل المخاطر لجني الفوائد. لكن السيناريو لم يكن مواتيا تماما.

في حين أن ميزات التجارة الاجتماعية تمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات، فقد اضطرت العديد من شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها لأن العملاء لم يتبنوها بعد.

Instagram اضطرت إلى إغلاق برنامج التجارة التابعة لها في أغسطس من هذا العام و Facebook كما أنهى ميزة التسوق المباشر منذ شهرين.

ومع ذلك، TikTok على استعداد لتحمل المخاطر. بعد التخلي عن التسوق المباشر في المملكة المتحدة بعد فشله في تلبية التوقعات، ستتعاون المنصة الاجتماعية مع TalkShopLive، والتي ستوفر لهم البنية التحتية لإطلاق ميزات التسوق المباشر.

لا توجد إعلانات رسمية حتى الآن حيث لا تزال الشركتان في وضع اللمسات النهائية على الصفقات ولم يتم توقيع أي عقود. ما زلنا لا نعرف متى سيتم إطلاق ميزة التسوق، ولكنها ستتوفر قريبًا.

كيف سيعمل التسوق المباشر عبر TikTok؟

ستسمح هذه الميزة للعلامات التجارية والمبدعين بالبيع مباشرة على المنصة. فهو يجمع في الأساس بين عمليات الشراء والبث المباشر التفاعلي، بحيث يمكن للمستخدمين التسوق دون مغادرة التطبيق.

اليوم، الدولة الأكثر صلة بهذه الصناعة هي الصين، حيث توجد هذه الطريقة مسؤولة عن 10% من إجمالي التجارة الإلكترونية المبيعات في البلاد.

بدأت TikTok في تقديم ميزات التجارة الإلكترونية في أوائل عام 2021 عندما أعلنت عن شراكتها مع Shopify، مما يسمح لحسابات الأعمال بإضافة كتالوجاتها إلى علامة تبويب في ملفاتها الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشبكة الاجتماعية باختبار التسوق المباشر في المملكة المتحدة منذ العام الماضي، مما يجعلها أول سوق لها خارج آسيا لاختبار هذه الميزة.

على الرغم من أن التسوق المباشر لم ينطلق في الغرب، إلا أنه في الأسواق الآسيوية يحدث تحول في التجارة الإلكترونية.

وفي الصين، أظهرت التجارة الحية نتائج مذهلة. تضاعفت مبيعات تطبيق TikTok الصيني الشقيق Douyin ثلاث مرات على أساس سنوي.

الآن، ما الفائدة بالنسبة للمسوقين؟

من المؤكد أن التسوق المباشر ينطلق، لكن العديد من الشركات تكافح من أجل تشجيع العلامات التجارية والمؤثرين على البيع من خلال التطبيق. لماذا هذا؟

يعزو بعض الخبراء هذه النتائج إلى حقيقة أن “السوق ببساطة غير جاهز” أو أن “الوعي العام للمستهلك وتبنيه في بعض البلدان لا يزال منخفضًا للغاية”.

يعتقد البعض منا أن العلامات التجارية تفتقد الميزات وتنسى تجربة العملاء وعلاقتها برحلة العميل.

كيف تجعل استراتيجياتك تعمل؟

عندما يبدأ التسوق المباشر في النمو في الغرب (وصدقنا، إنه كذلك المتوقع أن يحدث) سيتعين على الشركات أن تفكر في استراتيجيات أكثر صرامة بالاشتراك مع أهم اللاعبين في هذه الديناميكية: المؤثرون ومجتمعاتهم.

تحتاج العلامات التجارية إلى التركيز على إنشاء اتصالات حقيقية مع جمهورها.

تتمثل ميزة التسوق المباشر في المصداقية، لذا فهو ليس مجرد فرصة للبيع، بل هو أيضًا وسيلة لتوفير المعلومات ذات الصلة حول منتجاتك ووضعها وبناء ولاء العملاء من خلال تفاعلات قيمة في الوقت الفعلي. هل علامتك التجارية جاهزة لتقديم هذا؟

لا يزال يتعين علينا رؤية الفرص المتاحة للشركات (وأيضًا مدى جودة أداء TikTok في السوق الأمريكية) ولكن من الأفضل أن نكون مستعدين!